攀牙府隱藏版竹筏漂流！清澈河道上載浮載沉超愜意　穿梭山林探險

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

在泰國攀牙府的自然懷抱中，「Komol's Corner」提供了一場獨特的竹筏漂流體驗，這項活動不僅讓人遠離都市喧囂，還能深入探索當地的生態系統，享受寧靜的河流和壯麗的風景，當竹筏輕緩地漂浮於河道上，四周被層層山巒和繁茂林木包圍，鳥鳴聲與潺潺水流交織成一首大自然的交響樂，令人心曠神怡，也是我此行最難忘的一次旅遊景點。

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交通資訊

從普吉島出發，車程約需1小時，建議可以包車或是參加當地的旅遊團前往，開車前往的旅客可以沿著4號公路（Phetkasem Road）北上，途中會經過連綿的山景與田野風光，視野逐漸由城市建築轉變為鄉村田園，心情也隨之放鬆，接近目的地時，路邊會出現指標指引至Komol's Corner，並有大片竹林與潺潺溪流迎接，彷彿已進入另一個世界。

票價

門票：成人600泰銖（約台幣550元）／小孩400泰銖（約台幣366元）

體驗時間：50分鐘到1小時

▲如果有帶眼鏡、鞋子、手機請自行保管好，最大承載量為每艘木筏的承重限制為不超過120公斤，準備好時會由店家安排雙條車送至起點搭乘竹筏，沒有強制穿泳衣。

▲如果有需要也有幫忙攝影拍照的服務，也可以請店家幫忙拍照。

▲怕濕的朋友可以直接穿雨衣，這裡也有販售35泰銖（約台幣31元）一件，我是覺得泰國的天氣一下就乾了，所以也沒特別需要穿。

▲出發會搭上店家安排的雙條車，一組一起出發；這已經含在票價裡無需另外再付費，也體驗一下當地的交通工具。

▲接下來跟著司機大哥走就對了，兩兩一組人下水，會依照天候狀況，像之前沒下雨時就只能一人一艘，我們前往時適逢雨季，水超級多的。

竹筏漂流行程

竹筏漂流活動全程約50分鐘至1小時，適合各個年齡層的遊客參加，每艘竹筏由當地導遊操控，帶領遊客沿著清澈的河流緩緩前行，途中可以欣賞到兩岸茂密的綠意和豐富的生態景觀。行前以為應該不會濕身，殊不知前幾天剛好下大雨，水很多，所以竹筏裡也是滿滿的水，既然來玩濕了就濕了。

▲在導遊的解說下，可以認識當地植物與野生動物，有時還會發現蛇在樹梢盤據，或是水鳥優雅地在水面滑行。

▲在河岸邊也可以見到有許多工人正在利用當地的竹子建造竹筏，完全環保材質，也不需要額外的建材，我覺得很棒。

▲會經過幾個水流比較湍急的區域，也是讓我們驚叫連連，但其實水深只到小腿的深度，即使翻船也不至於會嚇到。

▲順著水流聽到蟲鳴鳥叫的聲音，真的很寧靜，完全貼近大自然的聲音，相當舒服。

▲這裡不僅提供竹筏漂流，還設有露營區、咖啡廳和餐廳，沿路還可以見到有遊客在溪水邊玩耍，也有當地小孩直接跳入水裡游泳，好歡樂。

▲來到這裡也別忘了拍幾張網美照，難得坐在竹筏上體驗，記得拍幾張美美的腿長照。

▲眼前即是潺潺溪水與翠綠山林，仿佛時間在這裡放慢了腳步，讓人不自覺地深呼吸，感受自然的氣息。

▲別忘了抬頭看看天空，藍天白雲正美的景色，真的很棒的體驗。

▲沿著清澈的河流緩緩前行，欣賞自然美景。

▲離開時別忘了來看看小海龜，這裡也是海龜保育中心。

▲結束時還會附上一小瓶礦泉水和水果盤可以補充體力。

心得感想

Komol's Corner提供的不僅僅是竹筏漂流，更是一場與自然親密接觸的旅程，無論是與家人、朋友或是獨自旅行，這裡都是放鬆心情、享受大自然的絕佳選擇，從沿途的田野風光到竹筏上的寧靜時光，可以完整體驗泰國鄉村的生活。

Komol's Corner



地址：18，17，ตำบล ลำแก่น อำเภอ ท้ายเหมือง พังงา 82210

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