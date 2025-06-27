全台最貴86樓景觀Buffet吃喝攻略！現煎龍蝦＋生蠔干貝鮑魚必拿

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

挑戰全台最貴自助餐吃到飽！位於台北101大樓86樓的「饗 A Joy」，除了是目前全台灣最貴，也是所在樓層最高的吃到飽餐廳，是饗賓餐旅集團旗下的旗艦餐廳之一，更是全球少數結合地標建築與在地文化的自助餐廳。以「台灣寫給世界的一封情書」為主題，透過8大主題餐區、超過300道以上的精緻料理，全方位展現出台灣豐饒的飲食文化。

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交通資訊

▲搭乘捷運信義線至台北101站，近4號出口；搭乘公車至捷運台北101／世貿站（市府）。

價目表

訂位方式

開放一個月內之預訂，iEAT黑卡會員則開放三個月內之預訂。每日09：00開放網路訂位、每日10：00開放電話訂位。

環境

饗 A Joy最吸睛的不只是料理，還有坐落於86樓的絕佳視野，全場以「寫給世界的台灣」為設計概念，融合山形曲線、河流地貌與古典窗櫺，搭配柔和燈光，營造出既溫馨又具有現代感的空間美學。提供360度環繞的高空美景，我們這次很幸運的坐在窗邊，可以俯看台北市街景，繞一圈等於從上方欣賞了一圈信義區。

餐飲區概念

在餐飲區命名上，取各區主題概念結合文字之美，塑造「一餐區、一名店」之意境。「海」境餐飲區取名為「豐潮」、「時濤」及「沁波」，分別代表海鮮吧、日料割烹亭與沙拉吧；「原」境則以「熾原」及「然然」表示炭烤酥炸料理與歐陸鐵板料理；而「城」境運用「乘城」、「戀戀」與「漫漫津澤」來代表泛中華料理、甜點鮮果及飲品酒吧。

餐點推薦

豐潮：生蠔、海鮮

強調台灣山林與海洋的天然食材，現流海鮮、野菜料理皆能在此找到。海鮮有螃蟹、蝦子、海螺、蟹腳等，喜歡吃海鮮的朋友一定會很愛這區，而且補新品也很快，不用擔心拿不到。

這裡的生蠔除了現剖之外，工作人員還會一一聞看看味道是否正常，這肥美的生蠔真的超美味，也可以加各式的醬汁，我個人最推薦加檸檬汁，還可以吃得到新鮮的海味，是我目前在台灣吃到飽吃到最美味的。

▲烤帝王蟹腳也是大家搶著拿的品項之一。



時濤：壽司、手捲

日式料理有許多選擇，有我最愛的蝦類壽司與現包手卷，還可以要求醋飯少一點，真的很棒。炙燒松葉蟹握壽司很好吃，和風壽司融入了台灣在地食材，可以選擇喜歡的食材搭配，炙燒A5和牛、比目魚緣側、黑鮪大腹、松葉蟹、富山白蝦都蠻推薦的。

沁波：伊比利火腿

現切的伊比利火腿搭配台灣鮮果，以及起司盤、產地直送鮮蔬，絕對是一大賣點，侍肉師會現刨也蠻有趣的，很少餐廳會放上現切伊比利火腿，喜歡吃的朋友可以把握。

熾原：炭烤帝王蟹

高溫炭烤燒肉、炸物區有不少種類，有烤帝王蟹、厚切果香牛五花、黑豬頸松板、日本青森山藥、薄燒鰻串等。焗烤海大蝦也很推薦，因為已經剖半烤，方便吃，只要輕輕一拉就可以吃到完整的蝦肉，也很鮮甜。

▲一整尾的香魚烤的姿態真的活靈活現，外皮焦脆中間的肉很嫩，還有部分魚卵，很好吃。

然然：豪華現煎龍蝦、干貝

新鮮龍蝦現點現煎，肉質鮮嫩多汁，現煎干貝外酥內嫩，還有鮑魚也可以無限享用！請將龍蝦列為一開始就先取用的項目，雖然工作人員的動作很快，但畢竟煎還是需要時間。也可以餐期過一半之後再拿，就可以免排隊，沒人排隊時還可以直接拿兩盤，雖然個頭不大，但還是蠻新鮮的。

乘城：港點、烤鴨三吃

烤鴨三吃、功夫燉品、燒臘港點和台式煮物都可以吃得到，還可以見到師傅現包小籠包的功力，是值得等候的美味。松露小籠包與蟹黃小籠包現包現蒸，內餡飽滿、湯汁濃郁、皮薄餡多，很推薦！

▲現沖牛肉湯、帝王蟹西施米泡飯也是必吃，我個人很愛帝王蟹西施米泡飯，吃起來像是粥的口感，但又有海鮮的甜味。

戀戀：甜點、冰淇淋、新鮮水果

精緻甜點區，達克瓦茲、布丁、101圖樣的雞蛋糕、馬卡龍、檸檬塔通通有，各式新鮮水果也準備了10種以上可以選擇。這裡的巧克力很精緻又好吃，這在外面賣一顆應該近百元。

▲蜂巢可以自己挖，也可以放在冰淇淋或甜點上。另外還有可愛的迷你粿，讓大家都可以試試各種不同的甜點與蜜餞。

▲綠豆糕、可麗露也都很好吃，我覺得甜點很有水準！

漫漫津澤：冠軍咖啡、調酒

▲可以喝到與世界冠軍咖啡「興波咖啡」聯手打造的拿鐵、美式、卡布奇諾等，以及各式調酒隨你喝！



▲多種不同的調酒與咖啡很受大人們歡迎，也有無酒精飲料與果汁的選擇，紅、白酒有另外的酒單可以單點付費享用。



▲每桌會送上一張免費的名信片給客人，寫好後投入「未來」，餐廳會幫忙寄出。

壽星活動

▲訂位時可以告知有當月壽星，會準備壽星小蛋糕，還會寫上名字，很有儀式感。

心得

整體而言饗 A Joy的確是值得一吃的自助餐，吃一餐真的飽一整天，建議大家還是選擇午餐比較好消化。服務團隊表現值得稱讚，從接待、帶位、到巡桌收盤，皆訓練有素，讓人賓至如歸，取餐時師傅也會打招呼。推薦給每一位想好好體驗台灣文化的本地人與外國朋友，無論是紀念日慶祝、家庭聚會，還是想要給自己一點生活的儀式感，都是個不錯的選擇。

饗 A Joy

地址：台北市信義區信義路五段7號86樓

電話：02－81010111

營業時間：

周一至周四11：30－15：00、18：00－21：30

周五至周日11：30－14:：00、14：45－17：15、18：00－21：30

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格、粉絲團

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