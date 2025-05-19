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南投水里低調蔥油餅發財車在地人愛吃！外酥內厚麵粉香氣濃郁

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼阿桐伯正宗三星蔥油餅，外酥內軟有厚度又有蔥香的厲害蔥油餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

前幾周到南投旅遊的時候，想說入住飯店前先吃個水里小吃，找到一間下午才開始營業的蔥油餅攤「阿桐伯正宗三星蔥油餅」，一開始還覺得好像不需要在南投吃宜蘭三星蔥油餅，沒想到肉圓店老闆很推薦，而且阿伯的蔥油餅攤竟然有4.8顆星高評價，後來經過就發現開始排隊了！

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位置

▲▼阿桐伯正宗三星蔥油餅，外酥內軟有厚度又有蔥香的厲害蔥油餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲阿伯的蔥油餅攤位置在董家肉圓三哥的店附近，就在同一條路上，用走的就可以到。

營業時間

▲▼阿桐伯正宗三星蔥油餅，外酥內軟有厚度又有蔥香的厲害蔥油餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

料理過程
阿伯一個人營業，從揉餅、煎餅都是一人作業，所以人多的話可能等待時間會久一點，而且南投的夏天小黑蚊有點可怕，記得要帶防小黑蚊的防蚊液！

▲▼阿桐伯正宗三星蔥油餅，外酥內軟有厚度又有蔥香的厲害蔥油餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼阿桐伯正宗三星蔥油餅，外酥內軟有厚度又有蔥香的厲害蔥油餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼阿桐伯正宗三星蔥油餅，外酥內軟有厚度又有蔥香的厲害蔥油餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼阿桐伯正宗三星蔥油餅，外酥內軟有厚度又有蔥香的厲害蔥油餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

蔥油餅
剛煎起來的蔥油餅加蛋真的是又酥又香，外酥內柔軟，又帶有厚度，吃到最後都不會覺得油膩，有蔥香、蛋香，還有蔥油餅的麵粉香氣，越咬越好吃！

▲▼阿桐伯正宗三星蔥油餅，外酥內軟有厚度又有蔥香的厲害蔥油餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲蔥油餅可以選擇加蛋或不加蛋，醬料有自製蒜蓉醬、辣椒醬、醬油、胡椒粉。

▲▼阿桐伯正宗三星蔥油餅，外酥內軟有厚度又有蔥香的厲害蔥油餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼阿桐伯正宗三星蔥油餅，外酥內軟有厚度又有蔥香的厲害蔥油餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼阿桐伯正宗三星蔥油餅，外酥內軟有厚度又有蔥香的厲害蔥油餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼阿桐伯正宗三星蔥油餅，外酥內軟有厚度又有蔥香的厲害蔥油餅。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

阿桐伯正宗三星蔥油餅

地址：南投縣水里鄉民生路180號斜對面
電話：0933 －912206
營業時間：平日12：00－18：00、假日：10：00－18：00、夏天13：00－18：00

水晶安蹄 不務正業過生活
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