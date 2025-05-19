南投水里低調蔥油餅發財車在地人愛吃！外酥內厚麵粉香氣濃郁

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

前幾周到南投旅遊的時候，想說入住飯店前先吃個水里小吃，找到一間下午才開始營業的蔥油餅攤「阿桐伯正宗三星蔥油餅」，一開始還覺得好像不需要在南投吃宜蘭三星蔥油餅，沒想到肉圓店老闆很推薦，而且阿伯的蔥油餅攤竟然有4.8顆星高評價，後來經過就發現開始排隊了！

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位置

▲阿伯的蔥油餅攤位置在董家肉圓三哥的店附近，就在同一條路上，用走的就可以到。

營業時間

料理過程

阿伯一個人營業，從揉餅、煎餅都是一人作業，所以人多的話可能等待時間會久一點，而且南投的夏天小黑蚊有點可怕，記得要帶防小黑蚊的防蚊液！

蔥油餅

剛煎起來的蔥油餅加蛋真的是又酥又香，外酥內柔軟，又帶有厚度，吃到最後都不會覺得油膩，有蔥香、蛋香，還有蔥油餅的麵粉香氣，越咬越好吃！

▲蔥油餅可以選擇加蛋或不加蛋，醬料有自製蒜蓉醬、辣椒醬、醬油、胡椒粉。



阿桐伯正宗三星蔥油餅

地址：南投縣水里鄉民生路180號斜對面

電話：0933 －912206

營業時間：平日12：00－18：00、假日：10：00－18：00、夏天13：00－18：00

水晶安蹄 不務正業過生活

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