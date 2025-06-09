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隱密涼麵店只賣夏天！坐落萬里寧靜小村落　特製辣油極強必挑戰

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼民宅裡的隱密涼麵店。（圖／部落客水晶安蹄提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者柯珮萱

新北萬里夏天限定的涼麵「頂寮 紅棗嬸涼麵」，就在自家小庭院販售，不是內行人還真的不知道這裡有那麼一家好吃的涼麵店，去年來的時候下午三四點就已經賣光光了，這次平日去還好有吃到，點了兩種口味都好吃，香濃麻醬，涼麵口感比較細，吃起來很順口，辣油很辣請斟酌使用！

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紅棗嬸涼麵位置

▲▼民宅裡的隱密涼麵店。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲距離萬里有名的烤玉米蠻近的，就在靠近海邊的社區巷弄中，路旁有空地可以停車，看到騎摩托車的客人也都是直接騎到他們的停車棚內。

▲▼民宅裡的隱密涼麵店。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼民宅裡的隱密涼麵店。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼民宅裡的隱密涼麵店。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲內用的話就是在庭院擺了三張有遮陽棚的戶外桌，整體用餐環境很乾淨，還好蚊子沒有很多。

▲▼民宅裡的隱密涼麵店。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲家庭式的涼麵，點餐收銀就是在家門口擺了一張小桌子。

紅棗嬸涼麵菜單

▲▼民宅裡的隱密涼麵店。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲涼麵口味有綜合、雞絲、泡菜、原味以及素食，另外也有販賣飲料，像是紅茶、檸檬海鹽紅茶等等。

雞絲涼麵、泡菜涼麵
涼麵的醬汁都放在碗內，可以自己斟酌使用，他們家的辣油真的蠻辣的，一開始建議大家不要全加下去，吃到最後真的是飲料大口灌；檸檬海鹽紅茶甜度不高，淡淡檸檬紅茶香氣，還蠻好喝的，還好有點這一杯，不然真的辣死人要噴火了。

▲▼民宅裡的隱密涼麵店。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼民宅裡的隱密涼麵店。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼民宅裡的隱密涼麵店。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼民宅裡的隱密涼麵店。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼民宅裡的隱密涼麵店。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼民宅裡的隱密涼麵店。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲點中碗的份量其實就不少，雞絲口感不會太乾柴，加上醬汁的調味，整體吃起來是比較清爽，但又有香濃麻醬香的好吃涼麵。

▲▼民宅裡的隱密涼麵店。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼民宅裡的隱密涼麵店。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲泡菜涼麵吃起來就是泡菜味道比較重一些，泡菜本身很好吃，不知道有沒有單賣。

▲▼民宅裡的隱密涼麵店。（圖／部落客水晶安蹄提供）

▲▼民宅裡的隱密涼麵店。（圖／部落客水晶安蹄提供）

整體心得
心中第一名的涼麵是汐止橫科市場的涼麵，不過這一家紅棗嬸的涼麵味道也很好，是完全不同的味道，比較清爽，推薦大家來萬里走走時，可以來這吃個涼爽的午餐再走，記得吃夏日限定！

紅棗嬸涼麵

地址：207新北市萬里區頂社路49之1號
電話：02－24982912
營業時間：09：00－19：00

水晶安蹄 不務正業過生活
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