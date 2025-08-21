ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
熱菜現炒不間斷供應到天亮！礁溪深夜清粥小菜還有免費停車場

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

礁溪宵夜美食「老將自助餐」主打菜色多樣的自助餐與清粥小菜，招牌滷肉飯與焢肉飯也有許多人推薦，營業時間從傍晚5點到隔天凌晨5點，是宜蘭礁溪少見的宵夜自助餐選擇。餐廳外有免費停車場，店家只收現金，不提供訂位。Google評論數很多，但有人說便宜又好吃，也有人說老闆娘都亂算錢、菜色貴等等，但這間還是生意超好。

外觀

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

停車場

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲餐廳旁邊有超大停車場，汽車、機車停車都方便。

內用環境

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲餐廳用餐空間明亮不擁擠，有冷氣開放，內用可以先找座位再去自助餐台夾菜、結帳，店家不會帶位引導。

菜單
菜色沒有固定價位，夾好就拿餐盤給老闆娘結帳，所以有些人會覺得貴。有固定的價錢是焢肉飯50元、滷肉飯25元；苦瓜排骨湯、金針排骨湯、蓮子雞、瓜仔雞湯皆為一份50元；白飯、清粥每碗10元，續裝第二碗免費。

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

菜色
自助餐檯上擺滿各式熱炒、炸物與青菜，菜色種類豐富，現炒現補、保溫佳。想吃的菜色幾乎都有，有炸排骨、茄子、筍乾、炒蛋、蒸蛋、炒豆莢、青菜、糖醋雞球、炒肉片、蒸魚等。

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲在店內用餐就看到工作人員會補新的菜色，評論也有人說不管幾點來都有熱菜可以吃，這點很不錯。

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼往結帳區方向還有滷豆腐、筍絲和焢肉，朋友說焢肉飯也很好吃。

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲白飯、清粥和滷肉飯都是自己裝。

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

餐點
這盤拿了糖醋排骨、炸排骨、蒸蛋、茄子、四季豆、豬頭皮和雪裡紅等，總共240元，一開始覺得偏貴，但仔細算一下拿了兩樣肉，這在台北可能價位更高吧！

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼老將自助餐清粥小菜。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這盤拿了蒸魚、豆腐、豆皮、吻仔魚和蒸肉，總共160元。

心得
老將自助餐提供清粥小菜、滷肉飯等熱炒台菜佳餚，營業時間到凌晨五點，是這宜蘭少見營業較晚的美食，生意真的很好，有停車位也很方便！價格其實不算貴，菜色多、環境也算乾淨，下次還會想來。

老將自助餐

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路二段128號
電話：03－9286230
營業時間：17：00－05：00（周三休息）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》

