宜蘭壯圍找「冰棒土地公」拜拜免費呷冰！酸梅鳳梨都有口味超多

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭壯圍新景點「宜蘭冰棒土地公（順風宮）」， 拜拜就可以免費吃冰棒、喝發財水，環境舒適，很適合夏天來這拜拜、吃冰，求平安、求發財！

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地點

宜蘭冰棒土地公（順風宮）在宜蘭壯圍，壯濱路有很多白線標示，汽車、機車停車都方便。附近有宜蘭很紅的蛋糕店「食聚咖啡Gather cafe」和近期超夯的「蘭陽動植物王國」可以安排順遊。

在粉絲團看到宜蘭冰棒土地公「順風宮」的故事

114年5月11日母親節，宜蘭搶孤文化協會成員在這塊土地上舉辦「立孤柱」儀式，傳承在地文化。沒想到在挖土回填時，意外發現一尊表情慈祥的土地公神像，當下在總教練和前永鎮村村長見證下，將神像暫時安置到對面的土地公廟。之後，總教練前往擲筊請示神明，詢問是否願意留在當地廟宇或移至其他大廟供奉，但都沒得到聖筊。最後詢問神明是否要回到原址建廟供奉，竟連得三聖筊，大家便決定依照神明意願蓋廟。

總教練特邀民俗鑑賞專家前來鑑定，稱此尊土地公神像為清朝百年招財福德正神，意義非同凡響。隊員們在訓練之餘請教專業人士，親手動工蓋廟。因為「順風旗」是搶孤的重要象徵，廟名也取為「順風宮」，象徵順利平安。夏天訓練時，總教練常買冰棒請隊員吃，叮嚀大家注意防暑。後來隊員靈機一動，用冰棒和信眾結緣，大家也因此親切地稱這位神明為「冰棒土地公」。

環境

▲百年土地公正式安座活動。

▲▼土地公安座當天還有提供炒麵、炒米粉和湯圓免費享用，有幾張桌椅讓民眾休息。

▲廟裡有兩個爐，來拜拜吃冰，記得給土地公添點香油錢。

▲竟然是提供東興製冰廠的冰棒，還有幾種大人和小孩都喜歡的口味可以選擇，不知道之後會不會不同。

▲▼紅豆冰棒、酸梅冰棒、芋頭冰棒、鳳梨冰棒和百香果冰棒，想吃什麼口味通通可以自己拿，記得把冷凍櫃關好。

▲▼除了吃冰棒消暑，也有冰水可以喝。



宜蘭冰棒土地公（順風宮）

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路四段185號旁空地

營業時間：07：00－19：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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