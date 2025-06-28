雙連站宵夜「香菜山菜煎餃」爆紅IG ！雞高湯凝結成凍一咬超多汁

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

中山區美食推薦「福餃FUKGYO」，菜單提供肉汁鐵鍋煎餃、燉肉、雞湯、白飯和小料理，最吸引我的就是檸香爆量香菜煎餃、爆量紫蘇煎餃、炙燒明太子飯和北海道男爵可樂餅。不提供訂位，只有現場排隊候位，營業時間僅提供晚餐和宵夜能吃到，是台北中山北路捷運雙連站新開幕的爆紅排隊煎餃美食。

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排隊候位

營業時間晚上6點開始，沒有提供線上訂位和電話訂位，只能現場排隊候位，門口立牌有放候位單，先到先填寫。我們5點40分左右抵達，當天候位第九組。

▲提供排隊客人免費的冰麥茶自取，無糖好喝，這對於天氣熱排隊的人真的太友善了！

▲營業時間還沒到就大排長龍了，有填寫候位單可以先去附近中山區逛逛，時間快到再來現場等候。



▲因為IG影片爆紅，鐵門還沒開就排隊，是近期台北中山區很夯的美食話題。

▲營業時間一到，店家準時在門口叫號，人數到齊才能入座

內用環境

一進門就看到很有日式氛圍的味噌燉鍋，吸滿滷汁的豆腐和白蘿蔔在滷鍋中整齊排列，深褐色滷汁在蒸氣中閃著誘人光澤；福餃評論有不少人推薦必點的有機燉豆腐、鳥蛋和白蘿蔔，雖然價格不便宜，還是想點來試試看。

▲2025年6月開始酌收10％服務費。

▲座位數不多，開放式廚房設計可以看到師傅們料理的風景，適合一個人用餐的座位和料理區零距離。

▲坐在吧台用餐的客人都專注的看著師傅們料理，等待餐點上桌的畫面，好療癒。

▲餐點品項不算多，所以料理區可以看到很多客人幾乎都點一樣的，像是檸香爆量香菜煎餃、爆量紫蘇煎餃、炙燒明太子飯和北海道男爵可樂餅都很推薦。

▲目標台北最強煎餃，可愛逗趣的文字讓人會心一笑，雖然工作人員個個忙碌，但態度都很親切。

▲牆上黑板寫著店家推薦料理，想要嘗試煎餃一條龍可以約3至4位好友聚餐，不過店內只有一張大桌。

菜單

提供鐵鍋煎餃，口味有福餃、肉汁鐵鍋煎餃、檸香爆量香菜煎餃、爆量紫蘇煎餃和高麗菜葵香蔥煎餃。煎餃價格130元起，其他還有今日小料理、米飯、酒飲、炸物、味噌燉鍋和無酒精飲料。

消費須知

用餐時間為90分鐘，低消每人點一道菜，自帶酒水將酌收每人150元洗杯費，並且只能使用店家的杯子，禁帶外食，且2025年6月開始酌收10％服務費。

▲低消每人點一道菜，點餐掃描QR CODE即可，不會有店員強迫點餐，我覺得這點很棒。

▲每桌都有提供筷子、紙巾、辣油、醬油和醋可自行取用，店員特別推薦辣油搭配煎餃的吃法。

白蘿蔔 90元

評價有不少人推薦味噌燉鍋的白蘿蔔和有機燉豆腐，價位不便宜，但這擺盤和精緻度真的讓人想點來嘗試。白蘿蔔在大鍋裡燉煮，吸滿鹹香滋味，口感香甜細嫩，起鍋後淋上味噌醬汁，焦糖色澤相當誘人，最特別的是上面一小撮輕盈如雪的鹽昆布，在感受味噌的甘甜之餘，為整道料理增添層次感，鹹中帶甘，溫潤回甘，好好吃！

炙燒明太子飯 80元

我最愛的明太子，想起每次去日本旅遊都會吃個好幾碗，超過癮！在福餃是以炙燒方式呈現，很有創意，米飯煮得香Q有嚼感，炙燒過的明太子香氣更加明顯，入口滿載鹹香，喜歡極了！因為朋友晚餐不吃澱粉類，我們只點了一碗，店家還很貼心提供分食碗，服務真的很棒。

有機燉豆腐 100元

如果說一塊豆腐100元聽到真的會驚訝，但福餃給了這道料理不同姿態呈現，加個有機可能更珍貴，值得細細品味。碗邊抹上一坨珍貴的黃芥末，好好吃，怎麼可以想到這種搭配，拿來配飯也很推，但說真的，燉豆腐的口感和以往吃到的滷豆腐一樣，倒是醬汁加了許多分，和白蘿蔔同樣的醬汁，不一樣的是上面還加了薑泥，讓豆香味道更明顯。

檸香爆量香菜煎餃 230元

每份煎餃有六顆，爆量香菜堆疊的像一座綠色小山脈，讓香菜控的我們看了好開心，白芝麻也是小配角，這盤不管是擺盤還是味道都讓我很滿意，旁邊附上一小碟青花椒油醋，店員還推薦可以搭配辣油吃吃看，煎餃底部煎到恰恰，皮脆帶點嚼勁，看起來很油，但其實不會。

選用台灣黑豬肉搭配辛香料醃製的內餡

飽滿多汁，再將自家慢火熬製的雞高湯凝結成凍；包入煎餃裡，單吃先感受食材本身的鮮甜，沾一點青花椒油醋增添辛香，煎餃尬香菜一起入口，味道不搶風采，很有層次。

福餃肉汁鐵鍋煎餃 130元

比起浮誇的檸香爆量香菜煎餃，這盤原味福餃肉汁鐵鍋煎餃就顯得比較路人，煎餃平均一個20幾元，價格真的不便宜，爆量香菜就是原味煎餃加上一堆香菜，不愛香菜的人可以試試原味鐵鍋煎餃，沾點辣油也很美味，我對爆量紫蘇煎餃也很感興趣，有點後悔一開始沒有點兩座小山脈出場。

北海道男爵可樂餅 90元

在料理區就可以看到很多客人都點了這道北海道男爵可樂餅，外層炸至金黃酥脆，看起來相當飽滿厚實，裡頭餡料是來自北海道的男爵馬鈴薯，鬆綿中帶著淡淡的甜香，加上特製醬料和細香蔥，淡雅的奶香迷人，味道還不錯。

心得

這次先來候位不用等太久，吃完煎餃心滿意足，離開還遇到認識的人來排隊候位。近期台北中山區最夯的美食就是這間，不想排隊太久，建議營業時間之前就先來填寫候位單，真要說缺點就是價格稍高，但可能也跟中山區店租有關，還有內用客人點太多煎餃，會稍稍有油煙味。

福餃FUKGYO

地址： 台北市中山區中山北路二段65巷17號1樓

營業時間：18：00～23：30（周日、一公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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