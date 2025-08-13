ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
水火共舞超過300年卻從未熄滅！台灣七大奇景之一

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼關子嶺 水火同源。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

來台南關子嶺不僅可以享受獨特的泥漿溫泉，也可以順遊附近的自然奇觀「水火同源」，同時冒出清泉與烈焰的現象，是台南超人氣打卡景點，也是台灣七大奇景之一。

宜蘭也有一個水火同源
兩者的差別在於台南關子嶺水火同源歷史悠久，火勢穩定設施完整，是南台灣代表性奇景；而宜蘭冬山武淵水火同源則是北台灣少見的天然景觀，園區近幾年翻新，在國道五號高架下方有親子設施，兩者皆為天然形成，各有特色。

位置＆停車資訊

▲▼關子嶺 水火同源。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲離火山碧雲寺很近，是關子嶺溫泉順遊的熱門景點，水火同源園區有停車場可以停車。

▲▼關子嶺 水火同源。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲大客車下車的地方，需要爬一段階梯上去，不會很遠。

▲▼關子嶺 水火同源。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲路上有指標，水火同源旁邊還有商店街，商店街方向的停車場是給一般汽車停的。

環境

▲▼關子嶺 水火同源。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼關子嶺 水火同源。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲歷史悠久的關子嶺水火同源，石碑上面寫著「水火同源三百年」幾個大字。

▲▼關子嶺 水火同源。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲很特別的自然景觀。

▲▼關子嶺 水火同源。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲關子嶺水火同源，又稱「水火洞」，曾被譽為台灣七景與台南八景之一。

▲▼關子嶺 水火同源。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲旁邊的牆壁上還有水火同源傳說故事麒麟傳說，增添了些許的神話色彩。

▲▼關子嶺 水火同源。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲從水火同源前往旁邊商店街的途中，牆面上可見雕塑大師楊英風的麒麟作品，呼應當地傳說，為景點增添藝術氛圍與可看性。

介紹
火焰自水中不斷竄出，違反常理的景象吸引無數遊客慕名而來。這處奇觀位於碧雲寺東南方約1公里，最早於1701年由白河大仙寺參徹禪師發現，當時火勢集中且猛烈。直到1964年白河大地震後，火焰改由多處孔隙冒出，雖然火勢減弱，卻從未熄滅，至今依然神奇。

▲▼關子嶺 水火同源。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

由來
關於水火同源的由來，地方流傳著兩種有趣的說法：一是因關子嶺所在的枕頭山又稱麒麟山，水火同源正是麒麟頭所吐出的火焰；另一則是火龍與水虎爭鬥後雙雙化身為火與泉，最終幻化成今日的水火共生奇景。這些富有想像力的神話故事，讓水火同源更添神秘與傳奇色彩。

▲▼關子嶺 水火同源。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

結語
來台南關子嶺不僅可以泡泥漿溫泉、吃甕缸雞，附近也有很多值得一看的景點。水火同源就是其中一個不可錯過的熱門景點，不管是喜愛大自然奇景、地質景觀，還是喜歡拍照打卡的人，都可以把這個景點安排到台南旅遊行程。

關子嶺 水火同源

地址：台南市白河區關嶺里18號
營業時間：24小時營業

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

關鍵字： 水火同源 台南旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

