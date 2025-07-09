紅眼航班旅客救星！桃機「彈性時租」電競旅館　補眠超方便

首圖／@i hotel 中壢館、@i hotel 桃園館

文／ReadyGo

暑假出國潮回歸，轉機等候、紅眼航班再度成為旅人痛點。電競主題旅館品牌i hotel中壢館與桃園館，主打彈性時租與高規格電競設備，兩館皆坐落於機場轉乘交通熱點，地點便利、入住時間彈性，完全不怕航班時間突變。房內配備人體工學椅、高規格電競電腦與高速Wi-Fi，玩家開戰不卡關、旅人補眠不受打擾。

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i hotel 中壢館

如果你正在找一間「能休息、也能玩」的旅館，那一定要認識i hotel 中壢館！這間位在機捷A22中壢站附近的電競主題旅館，是168inn集團旗下最具代表性的電競旗艦館，也是台灣首間主打「電競＋彈性時租」概念的住宿空間。

圖／168inn－i hotel中壢館

大廳燈光宛如電競舞台

一走進館內就能感受到濃厚科技氛圍，整體裝潢走暗色霓虹風，沉浸感十足。每間房配備兩台高階電競主機、165Hz 螢幕與Yamaha環繞音響，讓你隨時開房對戰、補眠也能超有感。房型選擇多元，包含雙人房、上下舖宿舍風、戰隊四人房等，無論是獨旅、商務停留，還是揪團開黑都能彈性安排。

其中最受歡迎的「戰隊四人房」配有太空艙造型床鋪與六台高階電腦設備，科技感十足，是電競玩家們心中的夢幻房型。如果想要輕鬆復古感，「懷舊風宿舍雙人房」則採上下舖設計，充滿學生時代氛圍，讓你重新找回青春的悸動。

圖／168inn－i hotel中壢館 戰隊四人房

圖／168inn－i hotel中壢館 懷舊風宿舍雙人房

旅館採用彈性時租制度

除了打電動，這裡也非常適合需要短暫休息的旅人。提供24小時的櫃台諮詢及行李寄放服務，讓你隨時都能彈性入住、退房。非常適合搭乘紅眼航班或有行程變動的旅客。房內配有斯林百蘭頂級名床與乾濕分離浴室，補眠、洗澡、整理行李一次搞定。館內亦提供飲料、零食與簡餐加值服務，貼心照顧長短途旅人的需求。步行即可抵達夜市、美食商圈與便利超商，食宿機能一應俱全！

圖／168inn－i hotel中壢館

ihotel中壢館



地址：桃園市中壢區中美路一段18號5樓

交通：機場捷運A22「老街溪站」步行約5分鐘

電話：03－2806888

i hotel桃園館

直達機場超方便，對戰、補眠都升級，轉機補眠不再將就，還能直接開場對戰！位在桃園市區中正路商圈的i hotel桃園館，不只鄰近火車站、公車站，更有直達桃園機場的706快線，交通便利一出站就能入住。館內支援24小時櫃台服務與時租制度，最短1小時起租，讓行程安排更自由、零壓力。

圖／168inn－i hotel桃園館

桃園館延續電競旅館特色，每間房配備高階電競設備，包括NVIDIA 30系列顯卡、50吋Full HD高畫質液晶電視、高速 Wi-Fi，讓您擁有最棒的影音享受，無論是放鬆遊戲還是工作解壓都很合適。房內設計走現代精品風，配色清新、氛圍質感，住起來既舒適又有品味。

圖／168inn－i hotel桃園館

圖／168inn－i hotel桃園館

為了提供更完整的旅宿體驗，另有自助洗衣設備、公共交誼空間與外送加購服務，貼心滿足長短途旅人的需求。在住宿品質上，全館採用隔音牆體與雙道門隔音設計，搭配智慧電控與乾濕分離浴室，打造鬧中取靜的休憩空間，特別適合紅眼航班、晚班返國或等待轉機的旅客。周邊生活機能完善，百貨商圈與各式在地美食通通有。

ihotel桃園館

地址：桃園市桃園區中正路56號8樓

交通：桃園火車站步行約5分鐘，機場快線706直達機場

電話：03－3373131

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