阿里山避暑一日遊懶人包！翠綠梯田旁享受午茶時光　還有鄒族料理

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文／ReadyGo

每逢夏日，山下熱浪逼人，不如走進阿里山的清涼秘境，來一趟結合茶香、山景、美食的三站式避暑小旅行！本篇精選三個人氣站點，從茶園美拍、步道健行，到原民部落風味料理，帶你一日逃離悶熱，回歸自然療癒。

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霧裡村喫茶會所

想在阿里山找個避暑又能美拍的地方？位於太和村的「霧裡村喫茶會所」正是你心目中的茶園秘境。藏身山林之間，這座喫茶空間坐擁大片層層茶園梯田，搭配溫潤木造建築與綠意植栽，彷彿走進日系山間旅宿。無論是享用一杯冷萃紅茶，還是拍一張與茶園階梯交織的打卡照，都讓人感受到滿滿療癒氛圍。

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霧裡村喫茶會所

地址：嘉義縣梅山鄉太和村下坑仔5號

開放時間：09：30－17：00（周二～周四公休）

電話：05－2661036

阿里山國家森林遊樂區

想在阿里山避暑又不想走太累？園區內這條森林系美拍步道，是許多旅人心中的清爽首選。沿途鋪設平緩木棧道，穿梭在高海拔林木之間，夏季氣溫舒適，綠意盎然，特別適合親子、長輩與攝影愛好者。

漫步其間可俯瞰茶園、仰望雲霧山巒，微風拂面時更能感受到阿里山特有的森林氣息。不論清晨霧起或午後陽光灑落，都能拍出充滿森林系濾鏡感的美照。

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阿里山國家森林遊樂區

地點：嘉義縣阿里山鄉中正村 東59號（阿里山國家森林遊樂區內）

電話：05－2679917

開放時間：24 小時營業

游芭絲鄒宴餐廳

來阿里山旅行，除了欣賞雲海、森林與茶園風光，深入品嚐鄒族部落料理，也是理解這片山林文化最道地的方式。位於阿里山樂野村的「游芭絲鄒宴餐廳」，是在地旅人與美食愛好者口耳相傳的隱藏版名單。

餐廳由鄒族家族經營，融合世代傳承的部落烹飪技藝與當代料理美學，採用阿里山山區盛產的原生食材，像是山豬肉、野菜、香草與溪魚，搭配燒烤、炊蒸等傳統手法烹調，讓每一道料理都充滿土地的風味與溫度。

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從炭香十足的烤肉、鮮嫩山產魚類，到山菜、甜品愛玉，每一道都展現部落對食物的尊重與用心。用味蕾品味山林，是旅程中最難忘的片段之一。

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游芭絲鄒宴餐廳

地址：嘉義縣阿里山鄉樂野村3鄰3之5號

營業時間：午餐 11：00－15：00、晚餐 17：00－19：30（周二、三公休）

阿里山一日遊行程建議

上午：抵達霧裡村喫茶會所，享受早茶與茶園景觀

中午：阿里山國家森林遊樂區，欣賞山景、拍攝森林系美照

下午：前往游芭絲鄒宴餐廳享用原民風味料理，補充能量

晚間：可接續安排樂野夜宿體驗或返回山下

常見問題（FAQ）

阿里山夏天氣溫多少度？適合避暑嗎？

阿里山夏季平均溫度約 20－24°C，相較平地下山區低了約 8－10°C，非常適合避暑旅行。

霧裡村喫茶會所有需要預約嗎？

建議假日前往時事先預約，尤其是下午茶時段較容易客滿。

阿里山國家森林遊樂區適合小孩或長輩走嗎？

是的，步道平緩不陡，大多為碎石與木棧道設計，是親子與長輩友善的路線。

嘉義景點｜原來阿里山可以這樣玩！8大完整攻略一次看，一日遊或是深度旅遊通通有！

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