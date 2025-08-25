北海道雪地自駕「5大提醒」　避免下午4點後行駛

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

北海道是自駕愛好者的天堂，特別是在廣闊無垠的雪白大地上馳騁，每一條路彷彿都通往遠方的冒險。然而，冬季的北海道自駕，宛如一場考驗人性、技術與耐力的修煉。

日本冬天雪地自駕旅行的行前需知

開車駛上滿是積雪的道路，風雪、雲霧與結冰路面界線模糊，眼前只有無盡的白，稍有不慎就可能深陷雪窟窿，甚至滯留在荒野中。以北海道來說，永遠要有 Plan B，畢竟大雪天氣瞬息萬變，不妨多多搜尋沿途附近的溫泉鄉、咖啡廳或複合式商城，但最重要的，還是要多多體恤駕駛辛勞，若無人換手，請給予他充足的休息時間，車內的每一位旅伴也要同心協力，才能一起將嚴冬挑戰終將化為旅程中最珍貴的回憶！

▲我們都希望開心出門、平安回家，因此大家都該共同承擔責任，成為駕駛的最佳後盾，盡量不要全車人都睡到打呼，只留駕駛孤單地在前方對抗暴風雪！

一、隨時補給

加油站

北海道地廣人稀，面積是台灣的2.5倍，點與點之間的移動距離驚人。請養成油箱半滿就加油的習慣，尤其在道北或道東偏遠地區行駛，更不能輕忽油量。

休息站

北海道的休息站不僅提供補給，也是荒漠裡的一個人性恢復站，每次都要補充熱飲、零食、上廁所，檢查車輛狀態，如果還有多餘時間，快去把地方限定伴手禮買起來！

二、雪地後援



►鋤雪刷：清除車窗、後視鏡與車燈上的積雪。

►小型雪鏟：應急挖掘車輪下的積雪。

►輪胎防滑墊：幫助輪胎在冰雪路面脫困。

►熱水壺：當遇到頑固的冰雪，熱水可能成為除冰小英雄。

►三角警示牌：如果車輛故障或受困，立刻擺放警示牌，確保安全。

►緊急救援專線：準備緊急聯絡資訊，如租車公司電話、當地救援專線。

三、行車照看

提前暖車

裹著厚圍巾，駕駛總是先去鏟雪，提前發動車輛，等待著引擎慢慢熱身的同時還要清除車窗和後視鏡上的積雪與冰霜，一切完成，其他人才緩緩上車，實在太辛苦了。

安全距離

雪地行車，請保持至少2倍的安全距離，煞車距離比普通道路更長，行駛山區道路或風雪導致能見度低的路段時，請一定要高度保持謹慎，避免突然加速或急剎車。

跟著前人走

偌大的北海道被一層厚厚的雪覆蓋，路間看起來可以停車，此刻車輪不小心陷入雪窟窿，怎麼踩油門都無法動彈，駕駛臉色一沉，後座乘客已經默默拿出才剛烘乾的鏟雪三寶。北海道雪景很美，但是請務必跟著前車留下的輪胎紋路走，避免貿然開入鬆軟的積雪區域。

返回取車

逢風雪極大時，吃頓飯出來可能車子就被粉雪覆蓋，停車過後，記得在車上留下明顯的標記或記下停車格號碼，避免在一片白雪茫茫中找不到自己的車。

四、行車陪伴

保持良好的車內氛圍

熱咖啡、零食隨時補充，巧克力、堅果、洋芋片都很棒，提前準備播放歌單，最好是歡快節奏的，隨時提醒駕駛休息，互相陪伴。

準備行動電源

低溫容易使電子設備耗電加快，手機沒電很多事情都做不了。

避免下午4點後行駛

冬季日照時間短，天黑後能見度低，建議白天行駛，傍晚前抵達住宿地點，也記得預留額外的行車時間，以應對突如其來的雪地阻塞。

五、準備替代行程

第一次雪地自駕，盡可能選擇距離短、天數少，避免過度疲勞的行程，例如滑雪。如果對於雪地自駕沒有信心，又想去一睹雪景，建議還是報名當地旅行團，有很多可以選擇。

路上常見指標

