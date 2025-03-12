神樂坂「石畳小路」尋寶！秘境茶屋慵懶而寧靜　抹茶蒙布朗是招牌

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人

透過茶具、茶香、甚至是柔和光線，去感受一碗茶的魅力；一如神樂坂的古商鋪、日式料亭、甚至是假日開放的徒步石坂商店街道，表達江戶花街文化的魅力。

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江戶花街文化的魅力

神樂坂的地名典故，來自於供奉神的歌舞演奏的街道，故名神樂坂，是樂器的樂。自江戶時代起便是東京的重要文化啟蒙地，曾是藝伎茶屋林立的花街，也是許多文人雅士、藝術家聚集的地方，街頭巷尾都留下多層次的文化符號，例如被竹林與石階包圍的五十鈴坂（Isuzaka）與藝妓小路，則營造出東京少見的幽靜氛圍，更是攝影愛好者推薦的取景靈感地。

東京都心的神樂坂

神樂坂保留大量傳統的日式建築、石燈籠與石板路，隨處可見散步與騎著自行車的神樂坂居民，巷弄內可感受到寧靜的氛圍，是東京都難得有生活感的場所。神樂坂通（Kagurazaka Dori）兩旁的小巷子，是最適合尋寶的街區，兩旁許多的古書店、手工藝品店、傳統日式茶館、日式料亭和日式餐酒館，相當具有時尚現代感，值得入內看看。

石畳小路（石板路小巷）藏有許多古老居酒屋和餐廳

每當傍晚街道紛紛點燈亮起，而神樂坂茶寮本店就在此歷史脈絡之中，以現代方式復甦了這片地區的傳統美感，成為神樂坂地區獨具特色的文化與美食地標。

神樂坂茶寮本店

神樂坂茶寮本店是一家位於東京神樂坂的日式傳統茶房，以神樂坂區域的古老風情與當代生活結合而聞名，茶寮本店選址於此，想傳遞的正是日常氛圍中融合了傳統禪意的概念。

裝潢風格以古民家氛圍呈現

將茶文化與現代生活融合，營造一股風雅韻味的日式傳統茶屋，使用來自京都宇治抹茶、靜岡茶、鹿兒島茶，主張菜單中的每道甜點、飲品具有濃郁的茶香、細膩口感和天然色澤， 店內最人氣的是多款傳統抹茶與西式甜點巧妙融合的創意甜點、季節限定甜點，如抹茶蒙布朗、抹茶芭菲等。

關於餐點

神樂坂茶寮本店以抹茶聞名，不過今天造訪時恰巧是晚餐時間，向來對茶泡飯沒有抵抗力的我，還是點了一盤炙燒鮭魚與鮭魚卵茶泡飯。

關於茶的商品

關於空間

第一次走進神樂坂茶寮本店，迎面而來的是一種與飯田橋忙碌商業步調截然不同的靜謐與典雅。神樂坂茶寮本店門口相當低調，素雅布簾精緻地寫著「神樂坂茶寮」，木質結構讓人彷彿置身於古老的日本茶屋。

當踏進茶寮，所有的設計似乎都在引導著人們放慢腳步，大量木材、石材、綠植等自然素材的呈現帶來了舒適而溫暖的感覺，處處充滿和風雅致韻味，忍不住想細細品味這裡的每一處細節。

後記

神樂坂茶寮的創辦者深受日本茶道「一碗茶、一段靜」的理念所啟發，旨在為現代都市人提供一個遠離喧囂的安靜空間。與其他現代新潮的茶飲空間相比，神樂坂茶寮更像是一間專注於感官體驗的場所，茶寮的每一個細節都透露出一絲懷舊的感覺，就好像低語著「這裡的茶不是一種消費，而是一次與文化的深度對話。」。

關於菜單

神樂坂茶寮

地址：日本〒162－0825 Tokyo, Shinjuku City, Kagurazaka, 3 Chome－１

營業時間：11：30－22：00

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