滑雪新手玩「越後湯澤」必注意的8件事！一定要隨身攜帶紙本地圖

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者陳莉玟

每當提及日本新潟縣的越後湯澤，滑雪玩家與滑雪新手有默契地讀懂一種暗號，畢竟說起滑雪，越後湯澤可說是數一數二滑雪新手的起始點，從害怕跌倒到第一次穩穩滑行，越後湯澤滑雪道上的每一步、每一日，都充滿難忘的情緒，讓人難以忘懷。

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第一次去越後湯澤滑雪通常要注意的8件事

每到冬季，越後湯澤作為日本滑雪運動的熱門目的地，周圍擁有數十座大小滑雪場和溫泉飯店，滑雪場之間的交通移動距離方便，迎來各地熱愛滑雪或想要體驗滑雪的旅人，也適合關東近郊短途旅行與滑雪新手入門。

除了滑雪，越後湯澤地區也很注重傳統日式體驗

滑雪與溫泉文化尤其緊密結合，多數人會選擇越後湯澤車站周圍的民宿、背包青旅、日租套房或日式飯店作為連泊地點，構成一個典型的冬日滑雪度假聚落。然而，初次到訪越後湯澤的人，可能會因為不熟悉其規模、動線、氣候、當地習性或細節準備不足而影響體驗，記得提前多做些功課，給自己一個開心的滑雪之旅喔！

1 越後湯澤車站真的很大

越後湯澤車站算是JR東日本規模較大的車站，站內販售新潟伴手禮、越光米、新潟酒、或是當地熱食小食攤販，以及清酒博物館附設的酒風呂。不過對滑雪者來說，西口外側主要是租借滑雪裝備、背包客棧或飯店，東口外側則是客運或接駁巴士停靠區，光出了新幹線閘門走往其中一個出口，可能都要花上5－8分鐘，記得多多預留轉乘時間。

2 越後湯澤天氣多變

越後湯澤山區天氣多變，氣溫通常介於－10°C至5°C，時常早上晴空萬里，下午就下起大雪，或者是顛倒，出發之前記得看當日天氣預報。第一次前往滑雪的人，可能忽略考慮天氣變化，沒有攜帶多層衣物或護目鏡，導致身體不適或視線受阻。

3 新手友善的滑雪場

越後湯澤地區多達數十個滑雪場，常常聽到的GALA與苗場人潮很多，因為很多人會滑過身邊，造成新手擔憂，學習體驗不佳。不妨選擇規模小一點，較多適合初學者的綠線滑雪場，例如湯澤中里、岩原或是神樂滑雪場另一側的田代滑雪場，我個人推薦田代，雖然遠一點，但人潮少，雪況穩定，滑雪道路線單純，很適合初學者練習。

4 看懂滑雪場地圖或指標

越後湯澤的部分雪道因山區信號不穩，若是依賴手機導航可能迷路或浪費時間尋找方向。建議上山滑雪之前，一定要隨身攜帶紙本地圖，並記得自己返程離開的滑雪場出入口，與預計搭乘巴士離開的班次時間。不過最重要的，還是請跟緊自己的教練！

5 低海拔滑雪道

越後湯澤降雪量充足，從12月到3月都能享受穩定的雪況，由於地形遮蔽作用，某些時段或低海拔滑雪道，可能會出現壓實雪或較硬的雪面，第一次前往滑雪的人，建議備妥護具再滑。

6 一日快閃？

越後湯澤主打往來東京便利的口號，吸引許多東京旅行者選擇一日快閃滑雪，事實是，作為一位新手滑雪者，抵達滑雪場後，還要加上租借裝備、著裝、學習滑雪鞋穿脫、滑雪板穿脫、搭乘纜車，林林總總加起來一個上午時間就過去了。下午僅剩2－3個小時學習滑雪，大多數是都在學習平衡、跌倒和站起來，整個人又疲憊又狼狽，連成功滑行落葉飄都沒有做到幾次，滑雪場也到了關門時間，心得也只剩「滑雪好難學」。

7 喝太多或買太多

越後湯澤除了滑雪，還以溫泉、清酒與新潟在地美食聞名，成為了滑雪場關門過後的娛樂時光，不過安全起見，不管酒量再好，一旦準備開始滑雪就千萬別喝酒！

8 交通與人潮的高峰時區

越後湯澤交通便利，從東京搭乘上越新幹線只需約90分鐘，因此上午10點過後，各個售票口、租借站都湧現人潮，尤其周末或國定假期，總能見到纜車大排長龍或租不到裝備。建議提前一天住在越後湯澤，並把握第一波時間進場，才能享受自在滑雪時光！

後記

近年來，越後湯澤幾乎可以說是除了日本人以外，聚集最多亞洲滑雪者的地方，尤其是滑雪新手容易找到中文滑雪教練的特性，更是讓越後湯澤成為新手入門的滑雪勝地；不過對於雪齡超過10天的滑雪玩家來說，越後湯澤周圍的滑雪場腹地範圍以小規模山谷為主，滑雪道變化不多，挑戰性稍低，雪地景色類型也稍嫌單調，再加上周末人潮與新手過多，也因此有了一定程度後，便傾向選擇長野、日本東北或北海道地區的滑雪場探索！

CJ夫人。喜愛度假。部落格、FB粉絲團

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