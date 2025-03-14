寧靜Lounge慢慢欣賞東京鐵塔！極簡風膠囊旅館30min就到羽田機場

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者陳莉玟

「9h Nine Hours」是一個強調未來感、極簡設計與符合現代旅行需求的連鎖膠囊旅館品牌，遍布東京、大阪、名古屋、福岡等地。品牌名稱「Nine Hours」意即9小時，其設計理念源自於「人類需要的最低限度舒適空間」，透過「9小時的住宿模式」－1小時洗漱、7小時睡眠、1小時準備，進行最純粹的都市休憩體驗，在這段期間，沒有過多的裝飾與繁複的裝潢，只有流暢的線條、純淨的黑白色調，以及最能體現效率、安靜、未來感的設計語言。

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東京鐵塔景觀

說到東京最值得造訪的地標，我肯定會推薦東京鐵塔。你可以在芝公園找一個幽靜的角落，欣賞東京鐵塔與綠意交織的景象，也可以從增上寺本堂前的階梯往上走，迎來視野開闊的寺廟與鐵塔同框視角，又或者是從麻布台之丘33樓有料展望台，佔據一個從高空俯瞰東京鐵塔的位置。而我想分享一個不用擠在人潮中，不用步行遠赴，不會被遊客干擾拍照，也無需負擔高額費用，甚至穿著居家服就能靜靜欣賞東京鐵塔浪漫私房地點。

東京港區的濱松町車站

既是繁忙的都會樞紐，又有著東京灣的微風氣息，濱松町車站是東京港區的重要交通樞紐，連接東京商務辦公區域與羽田機場，無論是從JR濱松町車站搭乘東京單軌電車（Tokyo Monorail）25分鐘直達羽田機場，又或是轉個路口，搭乘都營大江戶線、都營淺草線自大門站前往東京各個景區，例如新宿、淺草、押上（東京晴空塔），濱松町車站本身也是觀光遊客造訪的熱門車站，步行東京車站、增上寺與芝公園都很方便。

▲有攜帶行李者，搭乘東京單軌電車出來後，記得直接找南口方向刷卡出閘門，因為JR濱松町車站北口沒有提供手扶梯，南口才有提供上下樓的電梯。

▲腳步稍微放慢，轉入主幹道後的第一條巷子，映入眼簾的建築就是9h Nine Hours睡眠實驗室旅館 濱松町（Nine Hours Hamamatsucho）。

9h Nine Hours睡眠實驗室旅館 濱松町

一間極簡風格的膠囊旅館，提供高效、舒適、CP值的都市住宿體驗，特別適合轉機旅客、商務客與極簡旅行者。9h Nine Hours系列旅館本身宛如一座黑白相間的都市裝置藝術，簡潔的9h Logo在建築外牆一角，讓你確信這正是傳說中以「時間」為核心概念的住宿空間，它不像傳統旅館那般商業化與擁擠喧囂，若不是特別留心，會以為它是一座藝廊或美術館。

設施

除了交通便利、頂樓露台視角的東京鐵塔，採電子式電梯門禁卡分隔男女樓層，以女性來說，可以使用的樓層包含，1樓提供十餘間乾濕分離的現代化衛浴區域、3樓提供存放私人行李空間（採電子卡上鎖，28吋行李箱也放得進去，但記得跟櫃台說想要下層行李空間）、6樓和9樓是女子專屬膠囊空間，最後則是開放所有房客使用的頂樓景觀露台空間，設有東京鐵塔景觀座位、自動販賣機、閱讀區與工作區。

環境

踏入館內，發現櫃台區域一片潔白，處處呈現極簡哲學與高效生活方式的結合，這裡的氛圍更像是機場貴賓室而非傳統旅館，登記過程極其簡單，透過態度禮貌但不會過度熱情，可以使用英文溝通的前台接待員協助辦理，短短幾秒內就能完成入住程序，並取得房卡（更準確來說，是電子式電梯、門禁、置物櫃卡）和替換衣物。

膠囊空間

讓人感覺彷彿進入「2001太空漫遊」的場景，整排流線型睡眠艙掛著微微的燈光，帶著一種宇宙船艙般的科技未來感，無論日夜，環境始終保持著柔和的間接照明，沒有傳統旅館的金碧輝煌，取而代之的是霧面玻璃、金屬質感與流線型的空間分割，部分區域保留大面積落地窗，讓陽光灑入。

膠囊艙設計

以人體工學打造的流線型睡眠艙，配有閱讀燈、獨立空調、USB充電座，記憶棉床墊的舒適度與包覆性極佳，低頻的通風系統讓膠囊艙始終保持舒爽感，空間雖然很簡單，沒有多餘的裝飾，但卻帶有高度的私密感，人人入內都保持悄然，是一個能好好睡覺的地方。

置物櫃空間

來到更衣區與置物櫃空間，卸下一身的行李。這裡像是高端健身房或機場貴賓室，完全無多餘裝飾，牆面與地板使用低彩度的材質，牆壁上只有最必要的指示燈與數字標示，如果避開尖峰時段，空間足夠攤開28吋行李進行整理。

▲很貼心的是，這裡沒有任何對外窗，若是想進行簡單更衣或換裝，也可以保有私密性。

盥洗空間

盥洗空間與淋浴間同樣充滿極簡設計美學，每一間淋浴間都維持一致的黑白配色，配有二階段的盥洗區域。其一是包含更衣區與淋浴區的個人盥洗區域，其二是提供吹風機與盥洗台的公共區域，凡入住者皆有大小毛巾、居家服和紙拖鞋，包裝簡單俐落，卻帶著一種精緻的日式工業設計感。

頂樓休憩所

搭乘電梯來到頂樓，門一打開，空間明顯變得寬敞，大片落地窗正對著東京鐵塔（Tokyo Tower），這座城市的象徵以最震撼、最獨享的方式呈現在面前，我特別喜歡夜幕降臨時，東京鐵塔變成橙黃色的璀璨光芒，與室內低調的燈光形成對比，宛如一幅靜謐的都市畫面。

頂樓的空間配置還提供配備USB插座的開放式長桌，有不少數位遊牧族、商務旅人正在工作或整理行程；也有一排單人高腳景觀座位，許多單身女子都選擇坐在這，她們會在此看著東京鐵塔一個人沉思或吃著宵夜。

與東京都心共生

相較於新宿、赤坂、成田機場等Nine Hours分店的封閉式膠囊旅館設計，濱松町店採用流線型外觀設計，與周邊的商業建築融為一體，讓空氣與視野自由流動，與東京的快節奏僅一窗之隔，尤其是坐在窗邊看著人車奔走，自己卻能安逸地在這現代化空間居於一隅，實在很開心。

後記

空氣中帶著東京港區的微風，低調的城市喧囂在這個高度被拉遠，9h Nine Hours膠囊旅館有一個不會被打擾的露台，無須奔波、避開人影，而是靜靜獨享望著東京鐵塔的光影變化。我總覺得，不只是來這裡「住一晚」，更像是在這兒感受東京獨特的悠靜韻律，體驗東京式的極簡生活哲學。

9h Nine Hours睡眠實驗室旅館 濱松町（Nine Hours Hamamatsucho）

網址：https://ninehours.co.jp/hamamatsucho

介紹：14：00入住、10：00退房，10：00－14：00為清掃時段，即便連住也須離開膠囊區。

CJ夫人。喜愛度假。部落格、FB粉絲團

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