ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

寧靜Lounge慢慢欣賞東京鐵塔！極簡風膠囊旅館30min就到羽田機場

CJ夫人

CJ夫人 CJ夫人

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者陳莉玟

「9h Nine Hours」是一個強調未來感、極簡設計與符合現代旅行需求的連鎖膠囊旅館品牌，遍布東京、大阪、名古屋、福岡等地。品牌名稱「Nine Hours」意即9小時，其設計理念源自於「人類需要的最低限度舒適空間」，透過「9小時的住宿模式」－1小時洗漱、7小時睡眠、1小時準備，進行最純粹的都市休憩體驗，在這段期間，沒有過多的裝飾與繁複的裝潢，只有流暢的線條、純淨的黑白色調，以及最能體現效率、安靜、未來感的設計語言。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

東京鐵塔景觀
說到東京最值得造訪的地標，我肯定會推薦東京鐵塔。你可以在芝公園找一個幽靜的角落，欣賞東京鐵塔與綠意交織的景象，也可以從增上寺本堂前的階梯往上走，迎來視野開闊的寺廟與鐵塔同框視角，又或者是從麻布台之丘33樓有料展望台，佔據一個從高空俯瞰東京鐵塔的位置。而我想分享一個不用擠在人潮中，不用步行遠赴，不會被遊客干擾拍照，也無需負擔高額費用，甚至穿著居家服就能靜靜欣賞東京鐵塔浪漫私房地點。

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

東京港區的濱松町車站
既是繁忙的都會樞紐，又有著東京灣的微風氣息，濱松町車站是東京港區的重要交通樞紐，連接東京商務辦公區域與羽田機場，無論是從JR濱松町車站搭乘東京單軌電車（Tokyo Monorail）25分鐘直達羽田機場，又或是轉個路口，搭乘都營大江戶線、都營淺草線自大門站前往東京各個景區，例如新宿、淺草、押上（東京晴空塔），濱松町車站本身也是觀光遊客造訪的熱門車站，步行東京車站、增上寺與芝公園都很方便。

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲有攜帶行李者，搭乘東京單軌電車出來後，記得直接找南口方向刷卡出閘門，因為JR濱松町車站北口沒有提供手扶梯，南口才有提供上下樓的電梯。

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲腳步稍微放慢，轉入主幹道後的第一條巷子，映入眼簾的建築就是9h Nine Hours睡眠實驗室旅館 濱松町（Nine Hours Hamamatsucho）。

9h Nine Hours睡眠實驗室旅館 濱松町
一間極簡風格的膠囊旅館，提供高效、舒適、CP值的都市住宿體驗，特別適合轉機旅客、商務客與極簡旅行者。9h Nine Hours系列旅館本身宛如一座黑白相間的都市裝置藝術，簡潔的9h Logo在建築外牆一角，讓你確信這正是傳說中以「時間」為核心概念的住宿空間，它不像傳統旅館那般商業化與擁擠喧囂，若不是特別留心，會以為它是一座藝廊或美術館。

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

設施
除了交通便利、頂樓露台視角的東京鐵塔，採電子式電梯門禁卡分隔男女樓層，以女性來說，可以使用的樓層包含，1樓提供十餘間乾濕分離的現代化衛浴區域、3樓提供存放私人行李空間（採電子卡上鎖，28吋行李箱也放得進去，但記得跟櫃台說想要下層行李空間）、6樓和9樓是女子專屬膠囊空間，最後則是開放所有房客使用的頂樓景觀露台空間，設有東京鐵塔景觀座位、自動販賣機、閱讀區與工作區。

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

環境
踏入館內，發現櫃台區域一片潔白，處處呈現極簡哲學與高效生活方式的結合，這裡的氛圍更像是機場貴賓室而非傳統旅館，登記過程極其簡單，透過態度禮貌但不會過度熱情，可以使用英文溝通的前台接待員協助辦理，短短幾秒內就能完成入住程序，並取得房卡（更準確來說，是電子式電梯、門禁、置物櫃卡）和替換衣物。

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

膠囊空間
讓人感覺彷彿進入「2001太空漫遊」的場景，整排流線型睡眠艙掛著微微的燈光，帶著一種宇宙船艙般的科技未來感，無論日夜，環境始終保持著柔和的間接照明，沒有傳統旅館的金碧輝煌，取而代之的是霧面玻璃、金屬質感與流線型的空間分割，部分區域保留大面積落地窗，讓陽光灑入。

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

膠囊艙設計
以人體工學打造的流線型睡眠艙，配有閱讀燈、獨立空調、USB充電座，記憶棉床墊的舒適度與包覆性極佳，低頻的通風系統讓膠囊艙始終保持舒爽感，空間雖然很簡單，沒有多餘的裝飾，但卻帶有高度的私密感，人人入內都保持悄然，是一個能好好睡覺的地方。

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

置物櫃空間
來到更衣區與置物櫃空間，卸下一身的行李。這裡像是高端健身房或機場貴賓室，完全無多餘裝飾，牆面與地板使用低彩度的材質，牆壁上只有最必要的指示燈與數字標示，如果避開尖峰時段，空間足夠攤開28吋行李進行整理。

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲很貼心的是，這裡沒有任何對外窗，若是想進行簡單更衣或換裝，也可以保有私密性。

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

盥洗空間
盥洗空間與淋浴間同樣充滿極簡設計美學，每一間淋浴間都維持一致的黑白配色，配有二階段的盥洗區域。其一是包含更衣區與淋浴區的個人盥洗區域，其二是提供吹風機與盥洗台的公共區域，凡入住者皆有大小毛巾、居家服和紙拖鞋，包裝簡單俐落，卻帶著一種精緻的日式工業設計感。

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

頂樓休憩所
搭乘電梯來到頂樓，門一打開，空間明顯變得寬敞，大片落地窗正對著東京鐵塔（Tokyo Tower），這座城市的象徵以最震撼、最獨享的方式呈現在面前，我特別喜歡夜幕降臨時，東京鐵塔變成橙黃色的璀璨光芒，與室內低調的燈光形成對比，宛如一幅靜謐的都市畫面。

頂樓的空間配置還提供配備USB插座的開放式長桌，有不少數位遊牧族、商務旅人正在工作或整理行程；也有一排單人高腳景觀座位，許多單身女子都選擇坐在這，她們會在此看著東京鐵塔一個人沉思或吃著宵夜。

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

與東京都心共生
相較於新宿、赤坂、成田機場等Nine Hours分店的封閉式膠囊旅館設計，濱松町店採用流線型外觀設計，與周邊的商業建築融為一體，讓空氣與視野自由流動，與東京的快節奏僅一窗之隔，尤其是坐在窗邊看著人車奔走，自己卻能安逸地在這現代化空間居於一隅，實在很開心。

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

後記
空氣中帶著東京港區的微風，低調的城市喧囂在這個高度被拉遠，9h Nine Hours膠囊旅館有一個不會被打擾的露台，無須奔波、避開人影，而是靜靜獨享望著東京鐵塔的光影變化。我總覺得，不只是來這裡「住一晚」，更像是在這兒感受東京獨特的悠靜韻律，體驗東京式的極簡生活哲學。

▲▼未來感十足的東京膠囊9h Nine Hours！獨享東京鐵塔的城市景觀露臺Lounge！從羽田機場前往只需30分鐘即可抵達。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

9h Nine Hours睡眠實驗室旅館 濱松町（Nine Hours Hamamatsucho）

網址：https://ninehours.co.jp/hamamatsucho
介紹：14：00入住、10：00退房，10：00－14：00為清掃時段，即便連住也須離開膠囊區。

CJ夫人。喜愛度假。部落格FB粉絲團

【你可能也想看】

►穿梭雪地森林、近看北極熊滾躺玩球！開箱北海道最古老動物園
►近賞金鱗湖的最佳理想地！湖畔咖啡廳Cafe La Ruche享受山居氛圍
►札幌漫遊！北海道大學旁私宅咖啡　座無虛席的寧靜空間放鬆至極

關鍵字： 9h Nine Hours 日本旅遊 東京旅遊 達人旅遊 旅遊情報 CJ夫人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

推薦閱讀

體驗小樽人浴場日常！零度露天風呂是基本、躺榻榻米通鋪看漫畫

體驗小樽人浴場日常！零度露天風呂是基本、躺榻榻米通鋪看漫畫

滑雪新手玩「越後湯澤」必注意的8件事！一定要隨身攜帶紙本地圖

滑雪新手玩「越後湯澤」必注意的8件事！一定要隨身攜帶紙本地圖

250米高空、360度全景遙望璀璨大阪市！咲洲宇宙塔展望台開箱

250米高空、360度全景遙望璀璨大阪市！咲洲宇宙塔展望台開箱

北海道冬雪自由行「7天行程」懶人包！每日住宿＆景點交通全收錄

北海道冬雪自由行「7天行程」懶人包！每日住宿＆景點交通全收錄

號召螞蟻人！星宇航空神戶甜點路跑活動開跑

號召螞蟻人！星宇航空神戶甜點路跑活動開跑

網美景點來了！　成美文化園超狂許願藤花海瀑布

網美景點來了！　成美文化園超狂許願藤花海瀑布

台中「燒肉風間」10周年推新菜單

台中「燒肉風間」10周年推新菜單

能慢慢欣賞東京鐵塔的寧靜Lounge！

能慢慢欣賞東京鐵塔的寧靜Lounge！

赴陸旅遊要落實「登錄制」　旅行社質疑：不填寫是否有罰則

赴陸旅遊要落實「登錄制」　旅行社質疑：不填寫是否有罰則

老爺8飯店優惠！2699元起含2份早餐

老爺8飯店優惠！2699元起含2份早餐

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

10家手搖飲白色情人節優惠一次看

泰市場周末加菜到3月底

台北玫瑰展今開幕！花拱門3大必賞

1泊2食2499元起！北部3飯店慵懶度假

中壢民宅藏「奶油餐包」工廠！

身分證中3碼全桌9折

草莓開心果佐生乳酪內餡的三重享受！

賞飛機免人擠人！北市景觀橋明年完工

哈根達斯脆皮冰淇淋買1送1只有3天

一周三天！藏身陽明山竹林低調麻油雞

熱門行程

最新新聞更多

號召螞蟻人！星宇航空神戶甜點路跑活動開跑

網美景點來了！　成美文化園超狂許願藤花海瀑布

台中「燒肉風間」10周年推新菜單

能慢慢欣賞東京鐵塔的寧靜Lounge！

赴陸旅遊要落實「登錄制」　旅行社質疑：不填寫是否有罰則

老爺8飯店優惠！2699元起含2份早餐

大阪地鐵3／25起開放「刷臉進站」！

宏偉「日本大佛」出現在泰北南邦府！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366