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大阪世博必看展館！走進千年後的未來社會　體驗與仿生人共存

CJ夫人

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Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

▲▼2025大阪世界博覽會推薦必看展館：《Future of Life／いのちの未来》。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者陳莉玟

《Future of Life／いのちの未来》展館以「Amplification of Lives（放大的生命）」為主題，設計一個人類與仿生人共存的未來社會和生活場景，展館內展示了約50具機器人，包括代表日本精神的「大和仿生人 Yamatoroid」、兒童機器人形象的「Asukaroid」、永保青春的未來人類「momo」，讓參觀者體驗科技如何融入日常生活，並引發對於生命意義的深刻思考。

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放大的生命 展覽資訊
►展區：Signature Pavilion
►展館：《Future of Life／いのちの未来》
►策展人：石黑浩

展館介紹
採用機器人技術導覽的劇場觀賞，展現細膩的、精緻的、具思考且娛樂性高的策展手法，讓人瞬間移動到50年以後的未來世界。跟著策展人視角探索 A life in 2075 的選擇與思辨，每人配戴專屬語言導覽，可自行選擇英文與日文，儘管我覺得需要一些語言能力，但只要英文口語沒問題，一定可以理解。一邊走一邊看，一邊想著如果是自己，自己該怎麼做。

▲▼2025大阪世界博覽會推薦必看展館：《Future of Life／いのちの未来》。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼2025大阪世界博覽會推薦必看展館：《Future of Life／いのちの未来》。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

三大展區
一號展區－生命的旅程（Journey of Life）：從史前時代到21世紀，展示了日本人將生命注入無生命物體的文化傳統。

二號展區－2075年的未來（The Future of 2075）：透過故事引導與先進技術，體驗2075年的未來社會的日常生活場景，人類與安卓人共存的生活方式。

三號展區－1000年以後的生命（Mahoroba）：走入充滿聲光的神秘空間中，那是一個1000年以後的未來世界，邂逅擺脫肉體束縛的未來人類。

▲▼2025大阪世界博覽會推薦必看展館：《Future of Life／いのちの未来》。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼2025大阪世界博覽會推薦必看展館：《Future of Life／いのちの未来》。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼2025大阪世界博覽會推薦必看展館：《Future of Life／いのちの未来》。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼2025大阪世界博覽會推薦必看展館：《Future of Life／いのちの未来》。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼2025大阪世界博覽會推薦必看展館：《Future of Life／いのちの未来》。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

萬博獨一無二：思維層面的體驗未來
相較於今年的其他展館，無一不展現科技實力，給予受眾科技感極高、娛樂感極高的體驗未來手法，《Future of Life》除了也帶來擬真度極高的機器人與人工智慧技術，更以超獨特手法詮釋整個大阪萬博會場最有高度的，也最獨具特色的內容，也就是提出一種思維上的體驗未來。

策展人大膽給予碰撞的機會，讓我們得以透過1小時的時間，收穫一場不只是單純沉浸聲光效果的科技娛樂，更得到一個體驗未來的機會，那就是提早想一想關於「意識可能超越了肉體的限制，生命的定義也被重新詮釋，一場對未來生命本質的深度探索。」

▲▼2025大阪世界博覽會推薦必看展館：《Future of Life／いのちの未来》。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼2025大阪世界博覽會推薦必看展館：《Future of Life／いのちの未来》。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼2025大阪世界博覽會推薦必看展館：《Future of Life／いのちの未来》。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼2025大阪世界博覽會推薦必看展館：《Future of Life／いのちの未来》。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

建築外觀典故：生命之泉
水是連接無機與有機的紐帶，海岸描繪了固體、液體和氣體碰撞、波動的邊界。然而，大阪被稱為「水之都」，世博會場館周圍環繞著豐富的水資源，如同大海。海岸是生命開始繁衍的地方。建築外型被塑造成巨大的體塊從地面拔地而起，被水覆蓋的波光粼粼，一如正在雕琢地球這片土地的活力。石黑浩教授認為：「人類最初是從無機物演化為有機體。現在，我們正試圖利用科技的力量，進化為新的無機形式」。

▲▼2025大阪世界博覽會推薦必看展館：《Future of Life／いのちの未来》。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

▲▼2025大阪世界博覽會推薦必看展館：《Future of Life／いのちの未来》。（圖／部落客CJ夫人授權提供）

後記
我個人的入場經驗一次是當日09：17 入園後，於官方網站預約成功；另一次的入場經驗是11：15 現場領取指定時間入場券，得到12：20－12：40入場資格，提供給大家參考。整體參觀過程對我來說實在太震撼，我非常建議大家不要破梗，只能說，光是這場就值得門票了！

《Future of Life／いのちの未来》

地址：大阪府大阪市此花區1丁目
官網：https://expo2025future-of-life.com/

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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