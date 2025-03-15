海中流冰觀測塔喝咖啡！360度望海窗景太浪漫　北海道冬季必訪

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者陳莉玟

位於鄂霍次克冰海展望塔三樓，是一間擁有360度流冰海岸線景觀的在地咖啡館。主打使用當地食材，如北海道小麥和發酵奶油的手工現烤華夫餅，飲品則包括自家烘焙咖啡豆的手沖咖啡、斯里蘭卡進口紅茶和濃郁香蕉牛奶。在暖暖的空間裡，一邊享用咖啡，一邊欣賞廣闊的流冰海，讓旅人享受純淨食材與極致景色。

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冬季的流冰奇觀

每年冬季，鄂霍次克海的流冰從西伯利亞的俄羅斯阿穆爾河口形成，隨著北方的強風和洋流一路漂流，來到北海道東北部的鄂霍次克海沿岸地區，通常於1月下旬開始陸續抵達，並在網走、知床與紋別等地出現，2月達到壯觀的高峰，3月下旬逐漸消退。

前往紋別海洋交流中心

紋別市距離札幌約 270 公里，冬季自駕需4﹒5－5小時；從旭川出發則約140公里，自駕約2﹒5－3小時，這趟路途漫長而遙遠，但能親眼見證流冰破裂、翻滾、漂浮的瞬間，絕對值得一生至少來一次。一踏上這座臨海小鎮，沿著Garinko破冰船碼頭漫步，清冷的海風迎面拂來，眼前只剩流冰與大海的孤獨、純粹，儘管旅人來來往往，真正的紋別卻始終保留著那一份北國獨有的靜謐與純粹，僅以碼頭旁矗立的巨型蟹腳雕像與鄂霍次克冰海展望塔，象徵旅人到此一遊的打卡點。

鄂霍次克冰海展望塔オホーツクタワー（Okhotsk Tower）

不只是遠觀流冰的地方，而是深入流冰核心，讓人真正感受到大自然冷冽與壯美的景觀設施。作為世界上難得一見的海中流冰觀測塔，鄂霍次克冰海展望塔距離海岸約1公里，深入海面10米，塔內設有地上三層和海底一層，地上三層樓設有展望室和展示空間，地下一層則是海底觀測室，若逢流冰季節，有很高機率看見被稱為「流冰天使」的裸海蝶，正在自在悠游中。只開放搭乘海洋交流中心內定時免費接駁巴士或步行前往，並不開放私家車輛入內。

Companio Café（カンパニオ）咖啡館

位於鄂霍次克冰海展望塔三樓，是一間擁有360度流冰海岸線景觀的在地咖啡館。主打使用當地食材，如北海道小麥きたほなみ和發酵奶油的手工現烤華夫餅，飲品則包括自家烘焙咖啡豆的手沖咖啡、斯里蘭卡進口紅茶和濃郁香蕉牛奶。

一邊享受咖啡，一邊欣賞廣闊的流冰海

Companio Café用餐區約 60 個座位，提供單人觀景席、雙人觀景席和多人長桌，倘若不想只是發呆看海，展示牆面也陳列不少流冰對當地生態與經濟的影響，以及居民與流冰共存的故事，也回應店家核心理念提供溫暖幸福的時光，讓旅人享受純淨食材與極致景色。

咖啡

▲使用來自福岡縣大野城市的咖啡烘焙商株式會社豆角製作的咖啡豆，主打每一杯咖啡的手工滴濾。

甜點

選用來自紋別郡瀧上町的北本浪小麥粉，在紋別市設有工廠的四葉乳業株式會社的發酵黃油，使用紋別郡興部町的牛奶製成的乳清，只有楓糖是加拿大的；幾乎可以說，這盤帶有濃郁核桃香味的華夫餅，是紋別地區限定的嚴選食材。

菜單

空間

無論是想看流冰、看海景、看市景，Companio Cafe都能找到喜歡的單人觀景席、雙人觀景席或多人方桌，有的獨行者望海冥想，情侶共度咖啡時光，也有的攝影愛好者正在捕捉絕美畫面。

交通

後記

鄂霍次克海的流冰是地球上最南端的漂浮海冰奇觀之一，也是最容易被大眾親眼目睹的極地自然現象，儘管前往紋別的車程好長一段，又逢流冰稀稀落落，但當來到三樓，眺望在鄂霍次克流冰中央，靜靜喝一杯咖啡時，煩躁感瞬間都沒有了。來到北海道紋別，不只是打卡拍照，而是帶著純粹的自己前來，讓自己成為冰雪世界裡那抹溫暖的風景之一。

鄂霍次克冰海展望塔オホーツクタワー（Okhotsk Tower）的Companio Cafe

地址：北海道紋別市海洋公園1番地 オホーツクタワー3階

營業時間：11：00－16：00

官網：https://o-tower.co.jp/companio.html

特色：主要供應使用紋別當地食材的手工現烤華夫餅，飲品則包括自家烘焙咖啡豆的手沖咖啡、斯里蘭卡進口紅茶和濃郁香蕉牛奶。

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