體驗小樽人浴場日常！零度露天風呂是基本、躺榻榻米通鋪看漫畫

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者柯珮萱

沿著小樽街道漫步，處處盡是昭和時代保留下來的港都氣息，帶有大正時代懷舊風格的建築映入眼簾，正門口前停滿了車，一群群正是準備入內盥洗沐浴的當地家庭，那是小樽天然温泉湯の花手宮殿。

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雪國懷舊的港都 小樽

相比札幌車站的繁忙和現代感，小樽車站更為靜謐樸實，磚瓦建築、老式商店招牌與昔日港口動線，流露著時代感的風華韻味，也展現北國專屬的文化與歷史融合，街角不時可見當地居民推著購物車、悠閒地散步，彷彿生活本身就是一道風景。

冬天的小樽運河被積雪覆蓋

煤氣燈和白雪相互輝映，整個運河散發出古樸浪漫的氛圍，宛如童話世界一般，無論從水上視角或街邊漫步，都能欣賞運河和倉庫群風采，運河兩旁匯集不少特色商店、手工藝品店和咖啡廳，如果可以找到一個喜歡的玻璃製品或音樂盒，應該會開心一整天！

交通方式

▲從小樽車站搭乘前往高島三丁目方向的2號巴士，在手宮一丁目車站下車，車程約10分鐘，公車票價240日圓（約50元台幣）。

打開一扇北國常民生活的門扉

逛著逛著，天色漸暗，想著覓食、放鬆與溫泉一次搞定，就來到距離小樽市區約20分鐘車程的天然溫泉設施：小樽天然温泉湯の花手宮殿。

進入湯の花手宮殿，迎面而來的是一股溫暖的蒸氣

混合著淡淡的檜木香氣與天然礦物泉水的氣息，接待大廳的木地板發出輕微的聲響，彷彿在為人們洗滌過後歡慶著，隨著當地家庭的步伐，購票與更衣，拉開公共浴場門簾，就像打開了一扇通往北海道深層文化的門。

小樽天然温泉 湯の花 手宮殿

小樽天然温泉 湯の花 手宮殿是一座大型複合式設施，主要供應天然溫泉水和冷泉水的多功能公共浴場，附設日式餐廳、休憩區、遊戲區與伴手禮販售區，不僅是當地居民熱門的公共浴場，也是下榻小樽的日本外地遊客，選擇專程至此沐浴、盥洗、泡溫泉、闔家品嘗簡易日本常民晚餐等日式傳統溫泉文化體驗的休憩場所。

湯の花手宮殿採人頭計價

成人是880日圓，不限入內時間，如果空手前來，館方也提供浴巾、毛巾或家居服租借，公共浴場內亦有提供沐浴精、洗髮乳和免費吹風機。

公共浴場環境

小樽天然温泉湯の花 手宮殿的泉質屬硫酸鈉泉，無論男湯、女湯都設有多處浴池設施，包含室內大浴場、藥草湯、氣泡浴、寢湯池、蒸氣房、桑拿房、冷水浴池和露天溫泉風呂池等。

身為熱愛露天風呂的信徒，自然也是全身盥洗乾淨，並且在室內大浴場把身體泡熱後，就衝到戶外吹寒風泡溫泉，儘管今夜並沒有遇到飄雪，戶外溫度仍冷到零度，每當這樣的氣溫下，泡湯就是痛快！

▲公共浴場並不開放攝影，引用照片來自小樽天然溫泉湯之花手宮殿官網。

▲公共浴場並不開放攝影，引用照片來自小樽天然溫泉湯之花手宮殿官網。

▲公共浴場並不開放攝影，引用照片來自小樽天然溫泉湯之花手宮殿官網。

餐飲與菜單

泡湯完後，查詢等待返回小樽車站巴士還有40分鐘的時間，決定就在二樓的日式餐廳享用晚餐，晚餐選項有拉麵、烏龍麵、豬排飯、薑汁燒肉飯、天婦羅定食、牛奶和甜品。

用餐大廳環境

點完餐點，就到用餐區隨意找個座位，那兒有漫畫書、電視、按摩機與彷彿日劇或日本漫畫才會出現的榻榻米座大通鋪休息區。跟著一群群日本家庭和日本情侶一起坐在榻榻米桌邊吃晚餐，看電視，或是翻翻幾本漫畫，真的覺得自己過了一晚日本人的生活！

伴手禮店舖

休憩區與遊戲室

後記

泡完溫泉，又吃完一碗蕎麥麵，走回小樽海岸公園道路等候巴士途中，全身也都是暖呼呼的，空氣中帶著海風吹來的清新鹹味，耳邊還留著那些聽不懂卻相當真實的日本語談笑聲，再次看向那座配以細膩雕花設計的和式招牌，我彷彿過了一晚日本人的生活。

小樽天然温泉 湯の花 手宮殿

地址： 1 Chome－5－20 Temiya, Otaru, Hokkaido 047－0041日本

營業時間：09：00－23：00

特色：小樽天然温泉湯の花手宮殿是一座大型複合式設施，主要供應天然溫泉水和冷泉水的多功能公共浴場，附設日式餐廳、休憩區、遊戲區與伴手禮販售區。

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