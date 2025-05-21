富士山日歸溫泉1600日圓不限時泡整天　坐躺榻榻米吊床望山景

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者陳品勻

感受富士山的大地擁抱，不僅站在展望台俯瞰，也不只是用雙腳丈量每一段攀登到山頂的步伐，當我緩緩把全身沉浸在來自富士山天然溫泉水之中，一股溫熱的觸感如同大地的低語，層層漾開，周圍氤氳的白色霧氣升騰而起，細膩地滲透進肌膚的每一寸，仿佛將山嵐與泉水融為一體。我閉上眼睛，耳邊只有水流的輕響與微風拂過的呢喃，那一刻，我終於明白，這是一份來自富士山的祝福。

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富士山獨有的天然含釩水

釩（Vanadium）是一種稀有的微量元素，對人體健康有多種潛在好處，特別是助於酵素活化的新陳代謝，以及降低血糖濃度，穩定血糖波動，普遍存在於特殊地區的地下水。以日本來說，富士山溫泉地區的含釩水是來自富士山的天然熔岩濾層。雨水與融雪經過數百年的滲透過程，流經火山岩層時吸收了釩及其他微量礦物質，最終形成純淨且富含礦物質的天然泉水，以水質純淨且釩含量豐富而具有崇高的地位。

富士山溫泉

從富士急車站步行約20分鐘，或選擇乘坐5分鐘的免費巡迴巴士（固定時刻表），抵達富士山溫泉。富士山溫泉不只是一個泛稱地方溫泉的名字，它更是一間提供日歸溫泉的複合式建築，以傳統木造建築為基調，搭配高天花板與大面積落地窗，充分利用自然光線，營造日本鄉間寧靜又放鬆的氛圍。

富士山溫泉以其開放式的空間與多樣的公共設施吸引日歸旅客，館內包含公共溫泉浴場、半露天浴池、桑拿房、榻榻米的展望休憩室、吊床休息室、自動按摩機區和躺椅區，每回入場每人費用是1600日圓，不限時間，你能待在館內一整天，反覆泡湯，再舒服躺在榻榻米席遠望富士山或翻看書籍，若是渴了餓了，也可以到二樓日式定食餐廳祭祭五臟廟。

日歸溫泉方案

每回入場每人費用是1600日圓，包含入場費、浴巾，並提供洗臉毛巾、室內服裝的租借服務，除了溫泉浴場之外，也可以額外付費體驗3小時的火山石岩盤浴和按摩放鬆課程。

▲更衣，並將自己徹底盥洗過後，終於可以泡湯了。

關於日歸溫泉體驗

富士山溫泉分有男湯和女湯的公共溫泉浴場、露天浴池、桑拿房，通風挑高且採光極佳，平均溫度在41度至42度。以室內的公共溫泉浴場來說，有專屬釩水浴池、富含礦物質的花崗岩大浴池、碳酸氫鈉浴池、寢湯和冷水池；以戶外的露天浴池來說，雖然不能直接眺望富士山，卻也可以被綠樹和自然流動空氣所包圍。我特別喜歡在露天風呂中泡湯，那是一種除了吸收溫泉水滋養以外，還能近距離吸收富士山清新的空氣與周圍樹木的清香。

由於公共浴場和露天風呂禁止拍照或攝影，以下照片取自富士山溫泉官網



關於泉質

富士山釩水以其穩定的釩含量著稱，釩的濃度通常介於每升水含有數微克到十幾微克之間，與其他含釩水相比，富士山釩水的礦物含量均衡，不會對身體造成負擔，安全且適合日常飲用；除了富含釩，更富含鎂、鈣、碳酸氫鈉、硫酸鹽、氯化物泉，即便是放眼日本各地溫泉鄉，如此豐富的天然溫泉質，也極為罕見。

關於餐廳

主要供應山梨縣的鄉土料理餺飥、信玄雞蔬菜麵、拉麵、蕎麥麵定食、炸豬排定食。

關於展望休憩室

關於空間與其他公共設施

富士山溫泉周圍點綴著四季分明的植栽，如春季的櫻花和秋季的楓葉，空間靜謐卻不冷清，設有背景音樂，以傳統筝和笛子的旋律營造自然與文化交融的氛圍，館內的每個細節都致敬日式文化，包括展示富士山風景的傳統浮世繪、編織燈籠、以及以富士山形狀為靈感設計的櫃檯與浴池。

關於伴手禮

後記

說到富士山溫泉，很多人都會想到河口湖高級奢華的溫泉飯店！這次特別安排一個消費平價，卻不太有觀光客知道的富士山溫泉，提供給大家一個好好享受富士山獨有天然含釩水的溫泉浴時光，還有啊！泡完別急著離開，3樓的展望休憩室可是能夠躺在寬敞榻榻米區，舒服遙望富士山的絕佳席啊！

ふじやま温泉（富士山溫泉）

地址： 山梨県富士吉田市新西原四丁目17番1号

營業時間：10：00－23：00

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