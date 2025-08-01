巴拉圭闆娘扎根台東！舊糖廠藏南美洲家鄉味　起司脆餅綿密濃郁

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

在這一次的旅行中，每一天都品嚐到許多台東美食，其中最讓我驚艷的就是這一間位於台東舊糖廠裡的「彭8草原廚房 La Pampa」。如果不是在地朋友熱情推薦，我真的不會發現，原來台東還有這麼一間充滿異國風情的寶藏小店。

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位置＆停車資訊

一開始我導航輸入彭8草原廚房 La Pampa，導航直接導到台東舊糖廠後方的草皮小路，但這一條路車子完全沒辦法過，所以建議各位可以直接導航「萬富倉庫」會比較保險一些。平價小吃「Like來顆烤飯糰 LIKE RICE BALL」也藏身在這邊，這裡停車算蠻方便的，很多空地都可以停。

空間介紹

▲主打的是巴拉圭家鄉味，像是把一片遙遠的南美草原直接搬進了台東。

▲店面雖然不大，卻散發著一種別有韻味的溫暖感，彷彿走進了某個異國朋友的家中。

▲推開門的瞬間，第一眼就會被那面巨大的巴拉圭國旗吸引，鮮紅與深藍的強烈色彩，像是在熱情地向每位來訪者打招呼。

▲最令人印象深刻的是，老闆娘就是一位道地的巴拉圭人，她有著溫柔又堅毅的氣質，笑容裡透出南美的熱情，卻又不失台東的自在隨和。

▲店裡的每個角落都藏著許多巴拉圭的元素，有手工織布、木雕小擺飾，還有許多當地傳統圖騰裝飾，細細看會發現每件小物都帶著濃厚的故事感。

美食介紹

一開始我只是抱著嚐鮮看看的心情走進去，心裡並沒有太多期待，但當吃了第一口，整個味覺瞬間被打開，真心覺得太驚喜了。這裡的餐點只有南美洲的脆餅，其中有玉米起司、牛肉跟豬肉口味，有單點跟套餐兩種選擇。

豬肉脆餅

▲咬下去的時候香氣瞬間衝出來，重點是口味上真的蠻好吃的，裡頭還有許多脆口的蔬食，所以口感上更加有層次。

▲套餐中還有附上一碗自製的莎莎醬，酸甜清爽，搭配脆餅一起吃，不只降低了起司的厚重感，還多了一種層次分明的清新風味。

玉米起司脆餅

外皮金黃酥脆，微微帶著香甜，內餡則是濃郁的起司與玉米交織在一起，綿密中帶著甜香。對一個起司愛好者來說，這一口真的太幸福，完全停不下來。

瑪黛奶茶

▲獨特的青草香加上溫潤的奶味，既新奇又舒服，跟一般台式奶茶完全是不同世界。

彭8草原廚房 La Pampa

地址：台東縣台東市中興路二段191號萬富倉庫台糖文創園區1樓

電話：0966－967730

營業時間：12：00－18：30（周一、二公休）

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