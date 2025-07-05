花園窯烤披薩隱身龍潭！胡麻皮蛋老饕最愛　華麗拉花拿鐵只賣100

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

「木盒子窯烤披薩」曾經是我心目中最愛的咖啡廳之一，以前還在三坑的時候，總是會特地繞過去，就是想要品嚐他們的窯烤披薩還有超花俏的拿鐵。後來因為店家搬遷，一度找不到新的消息，總覺得有點遺憾，好像少了一個可以偷閒放鬆的小角落。直到前陣子無意間在網路上看到熟悉的店名，才驚喜地發現原來木盒子窯烤披薩已經悄悄搬到龍潭石門山下，以嶄新的樣貌與大家見面。

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停車資訊

▲兩旁都有白線可以停車，不太需要擔心停車上的問題。

空間介紹

這次的新店面藏身在一整排透天厝之中，不過從外觀就很好認，因為其中有一棟被滿滿的綠意包圍著。門前的花草隨風搖曳，彷彿把城市的喧囂都隔絕在外。

一走進店裡，室內的空間是滿室的綠意與繽紛的色彩。牆面以溫暖的橘色、鮮明的紅色與藍色交織出活潑卻不雜亂的氛圍，搭配白色的立體植物浮雕，彷彿把戶外花園搬進了室內。

走道兩側擺滿各式盆栽與花卉

沿著桌邊、牆邊一路綿延，空氣裡瀰漫著泥土與花草的清香，讓人不自覺放慢腳步。整個空間既像咖啡館，也像一座被花園包圍的小小異國村落，點餐櫃台就藏在一個像小村屋般的黃牆空間裡，木質裝飾與滿滿的花盆把這個角落點綴得生機盎然。

這裡也有二樓的空間

二樓的風格比較居家，不管是三五好友聚餐還是帶長輩來，都很舒心自在。熱騰騰的窯烤披薩在這樣綠意盎然、色彩繽紛的空間裡享用，滋味似乎也變得格外溫暖而難忘。

菜單

餐點介紹

胡麻皮蛋薄皮Pizza

Pizza是這裡的人氣美食，近20款口味提供選擇，而且價格上均一價都是215元。我每一次前往都會點胡麻皮蛋薄皮Pizza，皮蛋的味道很香很濃郁。

肉桂蘋果薄皮Pizza

▲我本身是肉桂控，他們的肉桂對我來說真的很好吃，但對長輩來說會有一點偏甜。

木盒子拿鐵

▲看到價格只要100元的時候真的有一點嚇到，這樣一杯要在觀光區或是台北基本上都要快兩百，真心感謝老闆的佛心。



木盒子窯烤披薩

地址：桃園市龍潭區民治路262－1號

電話：03－4112767

營業時間：10：30－18：30（周一、二公休）

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