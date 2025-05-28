宜蘭森林民宿神還原德國鄉村小鎮　千坪綠林環繞四周太療癒

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

雖然在宜蘭有很多歐式建築風格的宜蘭民宿，但這間新開幕的「布魯克森林」直接還原了德國鄉村小鎮的氛圍。佔地兩千多坪，整個民宿被森林給圍繞著，這樣的氛圍，也為旅遊帶來最愜意的感受。

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空間介紹

對許多人來說，歐洲旅行一直是心中的夢想，迷人的建築、浪漫的街道、濃厚的文化氛圍，無不令人嚮往。但現實總讓人卻步，畢竟一趟歐洲行不只路途遙遠，對荷包的殺傷力也不容小覷。不過有個地方不必出國就能感受到德國鄉村小鎮的獨特魅力，還能輕鬆守住預算！布魯克森林是一間融合歐洲風情與自然療癒的絕美民宿，彷彿走進童話書中的德國小鎮，被群山與綠意包圍的環境，更增添一份寧靜與放鬆。

整個園區的佔地有兩千多坪

布魯克森林除了這一棟歐式建築以外，整個園區的佔地有兩千多坪，而且園區所種植的植物更是多樣化。一開始走進布魯克森林時，我還以為眼前的建築是由兩棟建築組成的，畢竟從不同角度望去，每個立面都各有風格與層次。但走近一看才發現，這其實是一棟建築，只不過經過精心設計與布局，使它呈現出彷彿多重結構的錯覺，充滿異國感與藝術感。

這些靈感都來自於老闆夫妻對歐洲旅行的熱愛

他們時常一起走訪歐洲各國，被德國、法國鄉間的建築語彙與生活節奏深深吸引。於是回到台灣後，他們決定在宜蘭這片靜謐土地上，親手打造出屬於他們心中「歐洲鄉村」的模樣。從建築外觀、牆面顏色、窗框選擇，到每一處植栽與擺飾，無一不體現他們對歐洲生活美學的嚮往與實踐。

室內空間

第一眼就會被充滿自然光的氛圍所吸引，屋內設計大量運用了玻璃窗，都能輕鬆望見窗外那片綠意盎然的風景。陽光穿透玻璃灑進來，與戶外的綠樹、草地交織出一幅動人的自然畫布，讓人在空間中也能感受到四季更迭的節奏。

這裡藏有許多細膩的設計巧思

其中最令人驚喜的是樓梯旁那道以豎琴為靈感打造的欄杆造型。優雅流線的金屬線條如同琴弦般垂直排列，不僅具備安全機能，更讓整個空間多了一份藝術氛圍。從不同角度觀看，它宛如靜靜站立在空間一隅的藝術品，低調卻吸睛，與整體的歐式風格完美融合。

▲連廊道的景色都很有異國感。

房型介紹

閣樓三人房

這次我們入住的是布魯克森林的閣樓三人房，一走進房內就被那開闊的空間感所吸引。對於三人房來說，這間的坪數相當寬敞，不僅動線流暢，行李擺放與生活起居都不顯擁擠，讓人可以自在放鬆。挑高的天花板設計搭配木質元素，讓閣樓房多了一份溫馨與質感。無論是躺在床上閱讀，還是坐在窗邊發呆，都能感受到一種專屬於度假的悠然靜好。

最令人印象深刻的，是設計巧妙的戶外露台。透過大片玻璃門與窗戶，自然光毫不吝嗇地灑進整個房間，讓整體空間明亮通透，早晨起床便能迎接陽光灑落的美好時刻。陽台外的綠意與鳥鳴，也替房內增添一種歐式鄉村的自然氛圍。

▲衛浴空間採乾濕分離的設計。

▲房間內還有擺上許多書籍，都可以拿來翻閱。

▲桌上也有茶包與簡易的餅乾可以享用。

下午茶介紹

午後陽光灑落在鮮黃色的外牆上，空氣中瀰漫著溫暖與悠閒。在這樣的天氣裡，坐在布魯克森林庭院，品味民宿的紅茶、幾樣精緻甜點，就是午後最奢侈的小確幸。

早餐介紹

在布魯克森林，每一份早餐都不只是單純的餐點，更像是一場用味覺說故事的旅程。民宿女主人從食材挑選到菜色設計，每一步都經過無數次的嘗試與調整。就連看似簡單的可頌麵包，也花了不少心思。走訪了多家烘焙坊，來回試吃、比較，只為尋找那一口與法國旅途中記憶重疊的酥香口感，那種外層酥脆、內層柔軟、奶油香氣恰到好處的味道，讓人一咬下就有回到歐洲街頭的錯覺。

而整體的餐點擺盤也不馬虎，清新的沙拉、手工果醬、溫潤的湯品，每一道都有它存在的理由，也都在視覺與味覺之間達到巧妙平衡。這樣的用心，不僅能讓人吃得飽，更讓人吃得暖。

布魯克森林

地址：宜蘭縣員山鄉永廣路28－5號

電話：0979－226588

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