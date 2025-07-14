復古冰室隱身樂成宮旁！吃冰放空體驗懷舊扭蛋機、老遊戲機

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

台中樂成宮是台灣非常指標性的廟宇，在這裡求姻緣非常靈驗。而在樂成宮旁的老宅廟宇二樓，藏身一間文青風的「龜豆冰室」。走進這裡，就像走進了另一個時空，這裡充滿著溫暖懷舊的氛圍，品嚐著這裡最有古早味的冰品與飲品。

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停車資訊與地理位置

如果要來龜豆冰室的話，平時可以把車子停在廟門口的空地，但這裡常常會舉辦活動，車子可以停在周邊的停車格裡。剛到的時候，我遲遲找不到龜豆冰室在哪裡，殊不知他位於老宅的二樓，目前一樓為馨心齋。

空間介紹

一樓是文創香舖，走到二樓就是龜豆冰室的空間，這邊同時也是結合文創展覽的空間。走進龜豆冰室，第一眼就被裡面復古又溫暖的風格吸引，木質桌椅、藤編沙發、老窗框、花磚地板，每一樣都透露著濃濃的懷舊味，陽光從老窗格透進來，落在桌面和植物葉子上，柔和而溫馨。

店內還放著各種老物件和復古小裝飾

仔細看會發現有一些童趣的小巧思，像是牆上的海報、卡通人物娃娃，或是老式檯燈，處處讓人驚喜。裡面還藏有復古扭蛋機、老電視遊戲機，和各式各樣小玩具和零食，讓人一秒回到小時候放學衝進雜貨店的快樂回憶。

▲在這邊透過鐵花窗望出去，就是樂成宮，而且距離超級近。

這裡是店內最讓人放鬆的小角落之一

柔和的光線灑進來，搭配復古的藤椅和木椅，還有一旁生氣盎然的綠植架，輕輕點綴出夏天的清新感，坐在這裡慢慢吃冰、發呆、聊天，都超適合。磨石子地板以及復古家具，簡單卻不失質感，四周窗戶帶來滿滿自然光，空間明亮通透。

餐點介紹

龜豆創意冰品

龜豆冰室主打各種創意冰品，擺盤用心、顏色繽紛，完全是為炎炎夏日而生。其中一碗以紫紅色果醬淋上的剉冰，配上新鮮的芒果、火龍果，最上面還有可愛的小餅乾和奶油裝飾，入口酸甜清爽，沁涼直達心底。

月老招牌冰沙

這款飲品是粉嫩漸層的特調飲品，使用了帶有昭和復古風的小花玻璃杯盛裝，酸甜中帶有淡淡水果香，拍照超上相，喝起來也超消暑。

水信玄餅

除了冰品，店內還有一款超夢幻的水信玄餅。晶瑩剔透的水信玄餅中，包裹著一朵粉嫩的食用花，搭配黑糖蜜與黃豆粉，口感滑嫩，甜而不膩，是一道從視覺到味覺都讓人驚豔的甜點。

龜豆冰室

地址：台中市東區旱溪街46號2樓

營業時間：13：00－18：00

電話：0988－346623

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