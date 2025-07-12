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能坐看南投山林的療癒景觀餐廳！隱身國姓鄉穿越龍貓隧道才能找到

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼仙徠山莊景觀餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

如果要說南投的秘境系列咖啡廳，那麼藏身在國姓鄉山林之中的「仙徠山莊景觀餐廳」，絕對值得收進各位的口袋名單。一路開過蜿蜒山路，抵達時，一棟原木打造的夢幻小屋，靜靜佇立在森林與花海之間，彷彿童話場景現身。這裡是一間景觀餐廳，還是鮮少人知道的秘境，網路上更是沒有太多的資訊。

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交通資訊
沿途的山路不好開，就是一輛車的寬度，沒有一刻不打起精神，簡直可以用戰戰兢兢來形容。而且很難想像這樣深山裡的咖啡廳，可以這麼乾淨。如果是容易暈車的人，建議吃一顆暈車藥。

▲▼仙徠山莊景觀餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

園區介紹
仙徠山莊景觀餐廳有著大片的園區，在這裡種植了超過百種的植物，一年四季皆有不同的景觀樣貌。而且在門口處還有一條龍貓隧道，在這裡有一種走進宮崎駿世界中的感覺。

▲▼仙徠山莊景觀餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲最厲害的就是還有鹿角蕨大道，這裡的每一顆鹿角蕨都很大，走在這一條綠油油的廊道，處處充滿著大自然的芬多精。

▲▼仙徠山莊景觀餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼仙徠山莊景觀餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼仙徠山莊景觀餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲除了小木屋這一棟主體建築以外，在廊道上還有獨立的小木屋包廂。如果想要有自己的空間，也可以選擇這樣的包廂座位。

▲▼仙徠山莊景觀餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼仙徠山莊景觀餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲提供簡餐與合菜兩種選擇，而木屋共有兩層樓，一樓為使用合菜的空間，而二樓則是簡單的空間。

▲▼仙徠山莊景觀餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲一樓的戶外處有一個座位區，在這裡被綠林與樹藤給交織著，這樣的座位區真的相當夢幻。

二樓採半開放式設計
原木平台輕巧地延伸至樹梢之間。坐在這裡，不需言語，只要一陣山風吹來，就能感受到林間的溫柔問候。陽光穿透樹影斑駁地灑落在桌面，鳥鳴此起彼落，像是在為這片森林演奏專屬的樂章，空氣中還飄著大自然香氣，這樣的味道特別的清新，坐在這邊用餐真的相當療癒。

▲▼仙徠山莊景觀餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼仙徠山莊景觀餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼仙徠山莊景觀餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼仙徠山莊景觀餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼仙徠山莊景觀餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼仙徠山莊景觀餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼仙徠山莊景觀餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

最迷人的角落之一
莫過於這個需脫鞋入內的原木小空間。走進來彷彿進入了山林裡的一間秘密會客室，木質香氣瀰漫整個空間，皮沙發與溫潤木桌交錯出濃濃的懷舊感，就像童年記憶裡某位親戚家的客廳那樣親切。

▲▼仙徠山莊景觀餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼仙徠山莊景觀餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

這個空間最大的亮點，是三面開窗的通透設計，沒有冷氣，卻涼爽得讓人不想離開。當山風緩緩吹進來，窗外是滿眼翠綠與層層疊疊的檳榔樹林，空氣中混著樹葉氣味與微微花香，伴隨偶爾一聲鳥叫，彷彿置身森林系電影場景。

▲▼仙徠山莊景觀餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

餐點介紹

桂圓紅棗茶
各位如果有機會來的話，可以來享用他們的餐點，不管是簡餐還是合菜，他們的評論都相當的好。因為這一次是吃飽飯後才前往，所以就來享受下午茶，這裡的飲品選擇非常多，也有提供各種點心。

▲▼仙徠山莊景觀餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼仙徠山莊景觀餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

鳳梨冰沙

▲▼仙徠山莊景觀餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲一端上桌讓我有點驚訝，因為相當大杯，我們是兩個人才把它喝完。

炸物

▲▼仙徠山莊景觀餐廳。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲這裡的炸物有多樣的選擇，光是薯條就有馬鈴薯跟地瓜兩種。口味上真的也不錯，各位下次前往的話可以吃吃看。

仙徠山莊景觀餐廳

地址：南投縣國姓鄉長豐村東二巷71號
營業時間：10：00－18：00

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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