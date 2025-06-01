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枋山新開幕異國風椰海咖啡廳！低消百元享受放鬆海景氛圍

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼Coconut Coast 椰海漫漫。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

在前往恆春與墾丁的路上。沿途一定會經過屏東枋山。這一片無敵海景前方佇立著一間間的網美咖啡廳。而今年更是迎來了全新的枋山景點「Coconut Coast 椰海·漫漫」。不僅有充滿異國風情的建築設計，椰海漫漫更在細節裡營造出專屬南國的悠閒氛圍。

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▲▼Coconut Coast 椰海漫漫。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼Coconut Coast 椰海漫漫。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

枋山絕美海岸線
當你驅車前往恆春與墾丁的路上，絕對會經過屏東枋山這片令人屏息的海岸線。沿著台26線蜿蜒前行，眼前是碧藍無垠的太平洋，整條路上不斷冒出話題的海景咖啡廳。枋山，早已不只是中途休息站，更是許多人專程前來感受海風與咖啡香的絕美秘境。

▲▼Coconut Coast 椰海漫漫。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼Coconut Coast 椰海漫漫。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼Coconut Coast 椰海漫漫。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼Coconut Coast 椰海漫漫。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲走在鋪滿石子的步道上，腳下輕踩著碎石沙沙作響，耳邊是海風輕拂椰影的聲音，迎面而來的是無邊無際的太平洋。

▲▼Coconut Coast 椰海漫漫。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼Coconut Coast 椰海漫漫。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼Coconut Coast 椰海漫漫。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼Coconut Coast 椰海漫漫。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲而在這片海天一色前，幾張竹編桌椅錯落擺設，不需要多餘裝飾，僅僅坐下的那一刻，就足以讓人徹底放鬆。

▲▼Coconut Coast 椰海漫漫。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼Coconut Coast 椰海漫漫。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲如果害怕曬太陽的話，也有涼亭的座位區可以選擇。

▲▼Coconut Coast 椰海漫漫。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

飲品介紹
可能很多人都覺得像這樣的地方，消費一定超級貴，但事實卻截然不同，這裡的飲品都一百出頭就有了，這裡有超多飲品的選擇還有夏天不可或缺的冰沙。而且這邊的餐點在網路上的評價也都蠻好的。以CP值來說是一個蠻棒的枋山景點。

▲▼Coconut Coast 椰海漫漫。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼Coconut Coast 椰海漫漫。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

Coconut Coast 椰海·漫漫

地址：屏東縣枋山鄉南和路8號
電話：0981－608506
營業時間：10：00－19：30

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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