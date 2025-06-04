豬舍改建懷舊農場DIY控窯雞！餵食Q萌麝香豬、體驗各種古玩

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭是我超級常去的一個觀光縣市，但去了那麼多次，除了固定的礁溪泡湯以外，真的已經不知道還有什麼景點可以去了。這一次跟家人一起前往宜蘭兩天一夜的旅行，我們一大早就前往「廣興農場鴨母寮豬哥窟」，我們預約了自己動手做控窯，這樣的體驗似乎回到了小時候的童年生活。如果各位是假日想要前往的話，建議一定要提前預約，因為假日真的超級難訂。

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門票價格

鴨母寮豬哥窟的門票，大人為200元，3至12歲的小孩則是100元。全票可以折抵150元，小朋友的門票可以折抵50元，園區內所有的消費或是餐食都可以折抵。

園區介紹

這裡最大的特色之一，就是它是全台首座由豬舍改建而成的農場園區，結合創意與懷舊氛圍，打造出獨一無二的休閒空間。園區佔地相當大，除了有各式各樣的可愛動物可以近距離互動，還規劃了許多適合親子與團體參與的體驗活動，無論是年幼的小朋友，還是長輩都相當適合。

▲農場園區中貼滿了許多諺語，可以一邊逛農場一邊訓練自己的閩南語。

除了有摸蜆兼洗褲外，還有控土窯、DIY 手作活動、動物互動區、美食用餐區大片的泉水中，可以看到活魚在池中游來游去，可以跟櫃台買魚飼料餵魚。

農場園區內設有多個打卡熱點，不僅有充滿童趣與在地文化特色的彩繪牆，更保留了傳統農村風格的建築與器具，像是紅磚屋、茅草亭、古早水井與豬舍遺跡等，每一個場景都彷彿讓人穿越回純樸年代。

▲無論是想拍懷舊風格的寫真照，還是親子合影留念，隨手一拍都是濃濃的鄉村韻味，讓人流連忘返。

森林區步道中還藏有造型獨特的巨大椅子，彷彿童話故事中的魔法座椅。遊客可以坐在上頭俯瞰綠意盎然的林間風景，不僅適合稍作歇息，更是絕佳的拍照打卡點。

摸蜆兼洗褲

在園區中，其中最經典的體驗就是摸蜆兼洗褲，可以在天然的湧泉池中體驗傳統的摸蜆樂趣，如果想要帶著小孩子體驗的話，一定要事先跟農場預約。

傳統古玩區

這一次帶很多長輩一起來，沒想到光是在傳統古玩區，大家就玩得樂不可支、笑聲不斷。這裡彷彿是一座懷舊遊樂場，集合了各種經典童年遊戲，像是超大型的彈珠台，讓人重溫兒時推彈珠的刺激。

射竹筒遊戲更是吸引一票長輩輪番上陣，還有超大的泡泡台，讓大人小孩都驚呼連連。一旁的巨型象棋，不僅能動腦對弈，也成為不少人合照留念的最佳背景。整個古玩區不僅充滿懷舊氛圍，更成功喚醒不同世代共同的童年記憶。

控窯體驗

其中最令人印象深刻的，是農場推出的「控窯體驗」。這項活動不僅可以讓小朋友親自動手，認識傳統的烹飪方式，更讓長輩們彷彿一秒回到童年，重溫那段與家人一起在鄉間生活的時光。過程中，家人朋友不斷發出歡笑聲，儘管需要讓長輩動一些苦力，但大家還是玩得很開心。常常帶長輩出遊，很多人都很頭痛不知道要帶他們去哪裡玩，其實這個時候，鴨母寮豬哥窟真的是一個非常推薦的景點。

▲從生火、堆窯到取出熱騰騰的美味料理，每一個步驟都是一種與土地連結的感動。

窯烤與DIY體驗價格

廣興柑仔店

店內擺滿了各式各樣的小時候才看得到的零嘴和糖果，像是叭噗冰棒、彈珠汽水、情人果乾、大豬公糖果、吹泡泡糖、香菸糖等，每一樣都勾起滿滿的回憶。店裡還陳列著許多老玩具與生活小物，例如跳格子粉筆、尪仔標、彈力球與黑膠唱片，木製櫃檯、玻璃糖果罐、復古鐵牌招牌，每一處細節都充滿時代感，長輩們看了忍不住頻頻感嘆。這間柑仔店不僅是一個購物的小角落，更像是一座時光博物館。

動物園區

除了有以上的區域，還有小朋友最愛的動物區，除了湧泉池中的魚，園區內還有雞、鵝、孔雀以及天竺鼠、兔子等多種動物。

▲最可愛的就是麝香豬，遊客可近距離餵食，增進對動物的認識與關愛。

農場家常菜單

菜色介紹

如果各位有來用餐的話，都可以用門票來折抵，有近30道的台菜料理可以選擇。這裡的控窯雞一隻約三斤左右，如果超過五位的話，建議可以點兩隻一起享用。

▲▼每次到餐廳，只要有看到客家小炒還有雞油燜桂筍絕對是必點。

火焰鹽烤台灣鯛

農場自家用湧泉養殖，現撈現烤，外層均勻裹上厚厚一層粗鹽，經高溫直火烘烤，魚皮酥香，魚肉鮮嫩多汁且毫無腥味，剝開魚皮的瞬間還會冒出熱氣與香氣，讓人食指大動。不需多餘調味，就能吃出食材本身的鮮甜。

九層塔炒河蜆

經典的台式熱炒風味，使用當地現撈蜆仔爆香快炒，加入大量九層塔提升香氣，再佐以蒜末與米酒提味，吃起來鹹香帶勁，湯汁還能拌飯或沾饅頭，超級下飯。

控窯雞

剛出爐的控窯雞真的是鮮嫩多汁，雖然還有另外給胡椒粉，但是完全都不需要沾就很好吃了。肉質真的是嫩到不行，而且最原始的雞汁鮮甜完全鎖在裡面。

廣興農場鴨母寮豬哥窟

地點：宜蘭縣冬山鄉柯林村光華三路132巷12號

電話： 03－9513236

營業時間：09：00－18：00（周三公休、不定期公休）

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