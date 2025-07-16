零招牌也沒觀光客！台東山間裡的靜謐小店　自製法式桑椹派必點

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

在台東利嘉這一帶的山林間藏有一間老屋，走進去一看，是一間美食餐廳「稻米與月桃花」，這裡也有提供下午茶。我喜歡這樣的愜意空間，沒有喧囂、沒有打擾，只有蟬的叫聲與微風的吹拂。這一個瞬間，是旅行中最享受的事情。

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空間介紹

這間小店就像一個與世隔絕的秘密基地，彷彿時光都變慢了，空氣裡飄著稻米香，眼前是濃濃的人情味。這一次前往，門口正好曬著金黃的稻穗，恰好與店家的名字有相似的氛圍感。

有室內與戶外的座位區

室內有冷氣可以吹，但這一次我們選擇了戶外的座位，我喜歡這種最自然的氣溫，還略帶微風，雖然沒有冷氣，但是在屋簷下的座位也不會熱。室內的座位區雖然不大，但卻散發著一種溫暖親切的氛圍，讓人一踏進來就感到安心自在，整個空間保留了老屋原有的樸實結構。

菜單

餐點介紹

除了空間讓人放鬆，這裡的甜點更是一大亮點。最推薦的是店家自製的法式蜜糖桑椹派，每一口都吃得到新鮮果實的酸甜，搭配香濃不膩的乳酪內餡與酥脆塔皮，香氣層次豐富，讓人意猶未盡。

再配上一杯冰涼的黑咖啡，整個下午的悠閒時光就這麼被美味填滿。每道甜點都像是店主與土地對話後的結晶，簡單卻細膩，吃得出用心與情感。

結語

稻米與月桃花是一間需要用心感受的小店，沒有招搖的招牌，也沒有大量觀光客，只有一份慢下來的生活節奏。如果各位也嚮往一個被山林擁抱、被稻米香環繞、能細細品嚐甜點的午後，這裡絕對是最適合靜心停留的地方。離開時，心裡還會帶走滿滿的陽光和一點點甜甜的回憶，讓人忍不住期待下一次再訪。

稻米與月桃花

地址：台東縣卑南鄉利民路1巷16號

營業時間：10：30－17：00（周四五六日公休）

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