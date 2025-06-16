ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

黃仁勳最愛「杏仁可頌」隱身敦化北路巷弄　沒預訂吃不到

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼前文華東方烘焙主廚開的麵包店，招牌杏仁可頌連黃仁勳都超愛。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

台灣吹起一陣AI教父黃仁勳熱，只要他吃過的餐廳、推薦過的美食都會引起一陣風潮，最近最夯的應該就是「KANG Artisan Bakery」的杏仁可頌！這間是文華東方前烘焙主廚康豐柚開的麵包店，據說黃仁勳每次到台灣都在文華東方酒店，飯店都會為他準備最愛的杏仁可頌，而現在主廚自立門戶開的這間KANG Artisan Bakery也因此夯了起來。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼前文華東方烘焙主廚開的麵包店，招牌杏仁可頌連黃仁勳都超愛。（圖／部落客飛天璇提供）

地址
KANG Artisan Bakery在敦化北路的巷弄裡，如果搭乘捷運的話可以在南京復興站下車，從7號出口走出來就是兄弟飯店，從捷運站走到店裡大概7分鐘左右。

▲▼前文華東方烘焙主廚開的麵包店，招牌杏仁可頌連黃仁勳都超愛。（圖／部落客飛天璇提供）

環境
我們大概是下午2點半左右到的，原本還想說人沒有很多，結果走近一看發現門口寫了一個「Sold Out」的牌子，後來才知道原來現場的客人都是預約取貨的，如果沒有預約的話就買不到，幸好主廚說等他們處理完預訂的客人的貨之後，還有多的就會賣給現場的客人，大概要等到3點。

▲▼前文華東方烘焙主廚開的麵包店，招牌杏仁可頌連黃仁勳都超愛。（圖／部落客飛天璇提供）

介紹
老闆康豐柚先生曾經在德麥法國萊思克盃國王派大賽獲得冠軍，所以知名度不是被炒出來的，而是本來就有一身好功夫。店名KANG就是取自於他的姓，老闆的個性很好，現場很多人在等，而且還有一些姐姐阿姨們一直催老闆，還要老闆先賣個2～3顆給他們就好，但是老闆就是不急不徐，不但不會動怒，而且還會不時的和現場的客人開玩笑。

▲▼前文華東方烘焙主廚開的麵包店，招牌杏仁可頌連黃仁勳都超愛。（圖／部落客飛天璇提供）

產品
原本老闆說大概等到3點就可以知道現場有沒有多的貨，但是後來我們等到3點半，整整等了1個小時，大概是因為姐姐阿姨們不耐煩的一直催促，所以後來老闆拿出剛出爐的蝴蝶酥請現場的客人吃。蝴蝶酥也不錯吃，酥酥脆脆，口感細緻不刮嘴，而且帶點軟Q的口感，滿特別的，期間就看著預訂的客人一盒、兩盒、甚至十幾盒的取走，排第一個的我，真的是愈看愈想吃！

▲▼前文華東方烘焙主廚開的麵包店，招牌杏仁可頌連黃仁勳都超愛。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼前文華東方烘焙主廚開的麵包店，招牌杏仁可頌連黃仁勳都超愛。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼前文華東方烘焙主廚開的麵包店，招牌杏仁可頌連黃仁勳都超愛。（圖／部落客飛天璇提供）

可頌
終於等到了，我這天是排現場第一個，原本老闆還說到時候不會規定我們買幾個，但是等到真的開放給現場的客人買之後，老闆又說不要買太多，要留一些給其他排隊的客人買，所以我就只買了一盒，一盒是8個。

▲▼前文華東方烘焙主廚開的麵包店，招牌杏仁可頌連黃仁勳都超愛。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼前文華東方烘焙主廚開的麵包店，招牌杏仁可頌連黃仁勳都超愛。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這天只出爐杏仁巧克力一種口味，所以我就直接買了一盒杏仁巧克力可頌，可頌是手工做的，所以每一個外型都長得不太一樣。

▲▼前文華東方烘焙主廚開的麵包店，招牌杏仁可頌連黃仁勳都超愛。（圖／部落客飛天璇提供）

▲單顆一個是95元，我買了8個是760元，可以付現也可以刷卡。

▲▼前文華東方烘焙主廚開的麵包店，招牌杏仁可頌連黃仁勳都超愛。（圖／部落客飛天璇提供）

▲可頌中間包著巧克力內餡，上面撒滿了杏仁片，一打開就聞到很香的味道。

▲▼前文華東方烘焙主廚開的麵包店，招牌杏仁可頌連黃仁勳都超愛。（圖／部落客飛天璇提供）

▲用烤箱180度回烤5分鐘後香氣加倍，可以看到流洩狀的巧克力醬，吃起來真的很酥很香，而且巧克力醬熱熱的很好吃，整體來說又不會太死甜。

▲▼前文華東方烘焙主廚開的麵包店，招牌杏仁可頌連黃仁勳都超愛。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這款是我們在現場時櫃子上剩下的貨，所以我就買了兩包，這個是小小皇冠肉桂，一包5個售價150元。

▲▼前文華東方烘焙主廚開的麵包店，招牌杏仁可頌連黃仁勳都超愛。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這個小肉桂也不錯吃，它吃起來比較像丹麥麵包，有著布里歐的柔軟，肉桂香氣濃郁又不會太過，還滿順口的。

▲▼前文華東方烘焙主廚開的麵包店，招牌杏仁可頌連黃仁勳都超愛。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這款也是當時櫃子上面僅剩的兩種產品之一，所以我也順便買了，看起來像是歐包，不過我還沒吃它，明天再來試試。

評論
有AI教父黃仁勳最愛的杏仁可頌加持之後，KANG Artisan Bakery現在是排隊才買得到，也很慶幸我們這天沒白等，不然我只能抱著遺憾回台中了，KANG Artisan Bakery一天出爐兩次，分別是早上11點和下午3點，有興趣的可以先打電話或是私訊預訂！

KANG Artisan Bakery

地址：台北市松山區敦化北路120巷19號
電話：02－27171519
營業時間：11：00～18：00（周日、一、二公休）

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
部落格FB

【你可能也想看】

職人級美味背後是25年堅持！台中饕客私藏低調板前日料
廟東巷弄裡偶遇低調老屋咖啡！極酥鹽可頌熟客推薦必吃
台中北區復古系深夜咖啡館　宛如踏進《華燈初上》場景氛圍懷舊

關鍵字： KANG Artisan Bakery 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 飛天璇的口袋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【又被問是哪國人】館長秒尬笑！回車上暴怒全說了

推薦閱讀

西螺在地50年三角大水餃　學會「一餃三吃」才是老饕吃法

西螺在地50年三角大水餃　學會「一餃三吃」才是老饕吃法

印度夫妻倆手工現做出沒台中各大夜市！甩餅現拋現烤超Q彈

印度夫妻倆手工現做出沒台中各大夜市！甩餅現拋現烤超Q彈

夯到坐擁夜市8間店面！吉隆坡最強燒雞翅開箱　焦香四溢嫩口入味

夯到坐擁夜市8間店面！吉隆坡最強燒雞翅開箱　焦香四溢嫩口入味

古早味圓仔冰賣了近百年！湯圓超軟Q綜合麻糬必點　彰化推薦美食

古早味圓仔冰賣了近百年！湯圓超軟Q綜合麻糬必點　彰化推薦美食

可不可「酷涼奶茶系列」新上市

可不可「酷涼奶茶系列」新上市

暑假早鳥超殺 ! 買麗寶福容送賽車旅店

暑假早鳥超殺 ! 買麗寶福容送賽車旅店

泰國「最長玻璃步道」一睹絕美日出！

泰國「最長玻璃步道」一睹絕美日出！

5家旅行社遭勒令停業　觀光署揭原因：債務糾紛、拖欠退費

5家旅行社遭勒令停業　觀光署揭原因：債務糾紛、拖欠退費

COLD STONE藍色小精靈冰淇淋來了

COLD STONE藍色小精靈冰淇淋來了

粉絲搶購壽司郎VTuber聯名周邊

粉絲搶購壽司郎VTuber聯名周邊

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

蘇杭365裕隆城店吃到飽7月回歸

新北「3大夜間節慶」賞燈籠、聽音樂

萬里「亮山川景觀休閒園區」試營運

麻辣鍋吃到飽南霸天插旗台北

搭車玩基隆、瑞芳　有最美跨海鐵馬道

溪頭福華飯店「住一送一」避暑去

每次快閃兩個月就休息！新莊河南燒餅

埃及7、8月出遊免6萬　加送熱氣球體驗

像彩虹一樣的繽紛花田　夏天去北海道才看得見

高雄19年「阿樺碳烤」歇業

熱門行程

最新新聞更多

可不可「酷涼奶茶系列」新上市

暑假早鳥超殺 ! 買麗寶福容送賽車旅店

泰國「最長玻璃步道」一睹絕美日出！

5家旅行社遭勒令停業　觀光署揭原因：債務糾紛、拖欠退費

COLD STONE藍色小精靈冰淇淋來了

粉絲搶購壽司郎VTuber聯名周邊

黃仁勳最愛杏仁可頌隱身敦化北路巷弄

藝人納豆愛店「宇澤小舖」宣布歇業

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366