黃仁勳最愛「杏仁可頌」隱身敦化北路巷弄　沒預訂吃不到

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

台灣吹起一陣AI教父黃仁勳熱，只要他吃過的餐廳、推薦過的美食都會引起一陣風潮，最近最夯的應該就是「KANG Artisan Bakery」的杏仁可頌！這間是文華東方前烘焙主廚康豐柚開的麵包店，據說黃仁勳每次到台灣都在文華東方酒店，飯店都會為他準備最愛的杏仁可頌，而現在主廚自立門戶開的這間KANG Artisan Bakery也因此夯了起來。

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地址

KANG Artisan Bakery在敦化北路的巷弄裡，如果搭乘捷運的話可以在南京復興站下車，從7號出口走出來就是兄弟飯店，從捷運站走到店裡大概7分鐘左右。

環境

我們大概是下午2點半左右到的，原本還想說人沒有很多，結果走近一看發現門口寫了一個「Sold Out」的牌子，後來才知道原來現場的客人都是預約取貨的，如果沒有預約的話就買不到，幸好主廚說等他們處理完預訂的客人的貨之後，還有多的就會賣給現場的客人，大概要等到3點。

介紹

老闆康豐柚先生曾經在德麥法國萊思克盃國王派大賽獲得冠軍，所以知名度不是被炒出來的，而是本來就有一身好功夫。店名KANG就是取自於他的姓，老闆的個性很好，現場很多人在等，而且還有一些姐姐阿姨們一直催老闆，還要老闆先賣個2～3顆給他們就好，但是老闆就是不急不徐，不但不會動怒，而且還會不時的和現場的客人開玩笑。

產品

原本老闆說大概等到3點就可以知道現場有沒有多的貨，但是後來我們等到3點半，整整等了1個小時，大概是因為姐姐阿姨們不耐煩的一直催促，所以後來老闆拿出剛出爐的蝴蝶酥請現場的客人吃。蝴蝶酥也不錯吃，酥酥脆脆，口感細緻不刮嘴，而且帶點軟Q的口感，滿特別的，期間就看著預訂的客人一盒、兩盒、甚至十幾盒的取走，排第一個的我，真的是愈看愈想吃！

可頌

終於等到了，我這天是排現場第一個，原本老闆還說到時候不會規定我們買幾個，但是等到真的開放給現場的客人買之後，老闆又說不要買太多，要留一些給其他排隊的客人買，所以我就只買了一盒，一盒是8個。

▲這天只出爐杏仁巧克力一種口味，所以我就直接買了一盒杏仁巧克力可頌，可頌是手工做的，所以每一個外型都長得不太一樣。

▲單顆一個是95元，我買了8個是760元，可以付現也可以刷卡。

▲可頌中間包著巧克力內餡，上面撒滿了杏仁片，一打開就聞到很香的味道。

▲用烤箱180度回烤5分鐘後香氣加倍，可以看到流洩狀的巧克力醬，吃起來真的很酥很香，而且巧克力醬熱熱的很好吃，整體來說又不會太死甜。





▲這款是我們在現場時櫃子上剩下的貨，所以我就買了兩包，這個是小小皇冠肉桂，一包5個售價150元。

▲這個小肉桂也不錯吃，它吃起來比較像丹麥麵包，有著布里歐的柔軟，肉桂香氣濃郁又不會太過，還滿順口的。

▲這款也是當時櫃子上面僅剩的兩種產品之一，所以我也順便買了，看起來像是歐包，不過我還沒吃它，明天再來試試。

評論

有AI教父黃仁勳最愛的杏仁可頌加持之後，KANG Artisan Bakery現在是排隊才買得到，也很慶幸我們這天沒白等，不然我只能抱著遺憾回台中了，KANG Artisan Bakery一天出爐兩次，分別是早上11點和下午3點，有興趣的可以先打電話或是私訊預訂！

KANG Artisan Bakery

地址：台北市松山區敦化北路120巷19號

電話：02－27171519

營業時間：11：00～18：00（周日、一、二公休）

飛天璇

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