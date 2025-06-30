大阪環球「任天堂＋哈利波特」攻略！學會快速通關整理券步驟

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

日本環球影城必朝聖的就是最夯的「超級任天堂世界」和「哈利波特魔法世界」，沒想到光是這兩個園區我們就玩了一整天，非常的誇張！這篇整理了日本環球影城購買票券、快速通關、超級任天堂世界整理券，以及園區內必遊樂設施等等。

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交通方式

不管是從哪裡到日本環球影城，只要想辦法抵達西九條站之後再搭乘JR夢咲線在環球城站下車即可。從大阪市區到日本環球影城平均只要30分鐘的車程，交通上我覺得還滿方便的。

▲從車站走路到日本環球影城大概只要5分鐘，遠遠的看到這個USJ的地球就知道日本環球影城到囉！

購票方式

日本環球影城門票建議可以直接在網路上購買，我們這天是購買KKday的票券，含快速通關Express Pass。可以依照自己的需求選擇一日券或是二日券的入場券，搭配4種或7種的快速通關配套組合，但是要注意如果選4種快速通關，有的是不含超級任天堂世界的保證入場券的。訂購後就可以馬上拿到電子門票，在現場掃QR Code後就可以入園開始玩囉！如果預算夠的情況下，建議買快速通關，但想要排隊輕鬆的玩也可以。

10大園區介紹

►哈利波特魔法世界：鷹馬飛行 哈利波特禁忌之旅

►超級任天堂世界：瑪利歐賽車、耀西冒險

►小小兵樂園：小小兵乘車遊、冰凍雷射光乘車遊

►好萊塢區：好萊塢美夢逆轉世界、好萊塢美夢乘車遊期間遊樂設施

►紐約區：魔鬼終結者2

►舊金山區：浴火赤子情

►侏羅紀公園：飛天翼龍、侏羅紀公園乘船遊

►水世界：水世界

►環球奇境：史努比電影工作室、Hello Kitty時尚大道、芝麻街歡樂世界

►親善村：大白鯊

▲整個日本環球影城面積就有54公頃，總共有10大園區超過30個遊樂設施。

進入超級任天堂世界的方式

為了控管園區內的人數，目前超級任天堂世界的進場人數有限制，所以持有超級任天堂世界保證入場券的話才可以進入，而且只能依照快速通關券或是整理券上面的時間單次進場！

進入的方式：

►一大早就入園，趁人潮還不多的時候不用票券就可以直接進入。

►使用環球影城手機APP抽電子整理券（入場之後才能抽）。

►在園區內的中央公園旁邊「Area Timed Entry Tickets」掃QR Code抽整理券。

►直接購買快速通關，比別人提早15分鐘優先入園。

►購買超級任天堂世界園區保證入場券方案。

►加購包含超級任天堂世界入場票的快速通關。

用手機APP抽入場券

在入園之前可以先下載日本環球影城APP，當天使用門票入園後之後，手機定位要在日本環球影城園區內才能抽整理券。整理券每天都有名額限制，一般都是開園後一小時內就會被搶光。

步驟：

►取得官網APP。

►掃描門票上QR Code，接著輸入名字（同行家人友人可以登錄在一起）。

►選擇超級任天堂世界園區，取得e整理券輸入人數，再選擇時間。

►取得e整理券的QR Code。

►點擊e整理券，確認已經取得的e整理券，在遊樂設施入口出示QR Code即可。

超級任天堂世界的位置

光是從日本環球影城入口處走到超級任天堂世界就要10分鐘左右，真的不是普通的大，建議來日本環球影城一定要穿輕鬆的衣服和好走的鞋子，因為我們這天玩一整天，光是在園區裡就走了1萬多步。

超級任天堂世界地圖導覽

長棒山、庫巴城堡、碧姬公主城堡

穿過碧姬公主城堡之後，一走出來就看到放大版的超級任天堂世界遊戲畫面！超級任天堂世界從2021年開幕以來就造成轟動，因為它是全世界第一座以任天堂瑪利歐為主軸設計的樂園，而且還是由任天堂的遊戲設計師宮本茂本人親自操刀的。環繞式設計讓四周都是的瑪利歐元素，不論是長棒山、庫巴城堡、蘑菇小屋，還是碧姬公主城堡等，置身其中的臨場感，當下是一種滿滿的感動！

能量手環

不管是超級任天堂世界的入口處，還是園區裡面，都有販售能量手環的攤車，總共有6種款式，目前價格是一個4990日圓。其實很多設施不用能量手環也可以玩，但是有了能量手環就可以收進金幣，而且如果想要通過小庫巴最後關卡的話，一定要用能量手環收集三把金鑰匙之後才可以完成任務。

▲戴上能量手環之後就可以連結官方應用程式，登入QR Code，可以確認收集的印章、金幣和鑰匙等。

▲戴能量手環的話，看到問號磚塊就開始敲，累積金幣。

必玩設施

瑪利歐賽車：庫巴的挑戰書

超級任天堂世界裡面最受歡迎的就是瑪利歐賽車「庫巴的挑戰書」和「耀西的冒險」，如果有買快速通關的話，走的通道會跟一般排隊的遊客不同，可以少等很多時間。遊樂設施的等待區域有很多可愛的布置和巧思，一走進來就可以看到大大的庫巴大魔王的雕像，其他裝置也可以多花一點時間好好欣賞。

瑪利歐賽車是四個人一起搭乘一台體感賽車的設施，戴著AR眼鏡開車體驗車手的感覺，也可以跟著箭頭轉彎、按鈕發射道具攻擊敵人。要收集到100枚金幣才算是過關，我覺得真的很刺激好玩！

耀西冒險

我們第二個挑戰的是耀西冒險，沒有使用快速通關的情況下大概排了20分鐘。只要4歲以上就可以搭乘，只是搭乘的時候不能戴帽子，可能是怕行進中不小心飛走。

行駛速度也很緩慢，途中會經過三顆彩蛋，記得看到彩蛋的時候要按一下前方對應的按鈕，就可以收集到彩蛋。車道兩邊除了食人花之外還有可愛的小角色，會在三樓的遊戲區域繞半圈，大概5分鐘左右，可以居高臨下看著其他的設施，有點像是遊園車的概念，適合全家大小一起玩！

需要戴能量手環才有辦法參加的關卡

以下5關需要至少闖關3關，拿到三把鑰匙之後才能進入最終決戰！

轉動吧！栗寶寶·轉轉搖桿

▲用力的用搖桿擊退栗寶寶就可以過關了，記得速度愈快成功的機會愈大！

瞄準吧！慢慢龜·POW磚塊擊打

▲趁著慢慢龜的龜殼經過前方時，用POW磚塊攻擊它的龜殼，只要龜殼彈到中間的話就過關了。

停止吧！吞食花·警報恐慌

柵欄上面有很多的鬧鐘，只要鬧鐘一響就要趕快按掉，不然就會吵醒食人花，只要在時間內將全部閃爍紅光的鬧鐘按掉就可以過關。這一關其實很簡單，而且4人一組很容易達成。

對齊吧！咚咚·翻轉板

這個也是2至4人一組，只要在時間內把螢幕上的板子全部翻成驚嘆號板子就可以了。這一關雖然很簡單，不過因為有限時間所以很刺激，我覺得如果只有小小孩要單獨完成是有點難，需要有大人的合力協助。

收集吧！炸彈兵·零散拼圖

這個也是4個人一組，總共有兩個關卡。第一個關卡是要先拍打烏龜賺金幣，第二個關卡是所有拼圖的碎片會散落在四周螢幕上，要把四周碎片收齊後在中間拚好，將圖案拼完之後就可以過關了。

拿回金色蘑菇吧！庫巴Jr.最終戰鬥

上面需要使用能量手環闖關完成的5個小關卡，只要通過其中3個，收集到三把鑰匙就可以挑戰最後的大魔王關卡。過程中會將身體會投影到螢幕上，然後自己要操控螢幕上的影子，開始蹲低、手揮炸彈、吃火焰花和噴射火球。過關之後就可以從庫巴Jr.手上奪回金蘑菇，最後會出現一封碧姬公主感謝信！

▲在三樓的地方還有一個望遠鏡，可以從望遠鏡裡看到AR的畫面。

美食餐廳

奇諾比奧咖啡店

在超級任天堂世界裡面最夯的莫過於這間奇諾比奧咖啡店了，裡面有賣很多經典造型的美食，像是無敵星星、蘑菇、方塊。因為用餐的人潮會比較多，所以園方也有規劃奇諾比奧咖啡店的整理券，可以一進入園區就先到奇諾比奧咖啡店的門口跟服務人員領取整理券。

耀西小吃島

▲餐點相對簡單許多，不過也有各種造型的飲水瓶可以好好收藏。

商品店

MARIO MOTORS

▲位於三樓，是超級任天堂世界兩大伴手禮店之一。

1UP FACTORY

▲在一樓，這間空間感覺比較大一點，有的東西是兩個地方都有，有的東西是單店限定。

▲我買了奇諾比奧的餅乾，盒子是絨毛造型的，很有質感！

哈利波特魔法世界的位置

接著我們來到哈利波特魔法世界，它其實就在超級任天堂世界的旁邊而已，往大門的方向走，看到這個巨石陣就知道哈利波特魔法世界到囉！而且在這裡就可以聽到電影配樂，真的有一秒進入電影裡的感覺。

必拍景點

霍格華茲特快車

通過森林之後右轉，一進門就可以看到大紅色的霍格華茲特快車。有看過哈利波特電影的人一定都知道，這裡停靠在國王十字車站9又3／4月台的霍格華茲的火車，經典的電影場景之一。

活米村

這裡主要就是哈利波特的魔法世界的商店街，不得不說這裡的建築真的很厲害，不但還原電影場景裡，而且建築物都很有質感，如果是哈利波特迷一進來就會很有感。

▲我們在這裡買了學院手提箱餅乾，還有青蛙巧克力，

▲在自作聰明的魔法裝備店可以買到巫師長袍，在奧利凡德魔杖商店可以買到魔杖。

霍格華茲城堡

想要拍到霍格華茲城堡最美的倒影，拍攝點就在自作聰明的魔法裝備店的旁邊，當天天氣好拍起來真的是藍天白雲，好療癒！

必玩設施

哈利波特禁忌之旅

必玩第一名就是哈利波特禁忌之旅，我們也在這裡用了快速通關。哈利波特禁忌之旅一開始是3D，後來進化到4D，到現在已經完全不需要戴任何AR眼鏡就可以體驗臨場感。坐在遊樂設施上可以體驗倘佯在哈利波特魔法世界裡的感覺，一下子有火焰、一下子有狂風、一下子有水花、一下子有煙霧，非常逼真，真的超級刺激！

鷹馬的飛行

▲比較平和的雲霄飛車，是小朋友也可以接受的刺激程度，算是小小的體驗又不會負擔過大。

魔法杖的互動體驗

▲園區裡有好幾個點都可以拿著魔法杖施展咒語，就會有小驚喜發生。



必吃美食

奶油啤酒也是哈利波特魔法世界裡必點，可以選一般的或是冷凍的，冷凍的其實就是冰沙，喝起來真的是透心涼，雖然說是啤酒，但其實是沒有酒精成分的，小孩子也可以喝。

史努比園區



總結

日本環球影城真的顛覆我們的想像，整個園區腹地很大，主題也很多，而且設施都很用心，是一個適合每個年齡層的主題樂園。我們待了一整天只玩了兩個園區，有點欲罷不能，也難怪很多人會二訪、三訪、四訪，而且不同季節來又有不同主題，真的玩不完！

日本環球影城 Universal Studios Japan​

地址：大阪府大阪市此花區桜島二丁目1番33號

營業時間：09：00－21：00（每日不同須至官網確認）

官網：https://www.usj.co.jp/web/zh/tw

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

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