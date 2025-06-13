奧克蘭市區住宿推薦！毗鄰皇后大道與維達港　機場巴士步行5分鐘

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

紐西蘭自由行的最後一天，我們住在奧克蘭市區的「奧克蘭千禧大飯店Grand Millennium Auckland」。當天下午我們從羅托魯拉回到奧克蘭，先把行李放在奧克蘭千禧大飯店之後再把租車開回去車廠，然後再步行回到奧克蘭千禧大飯店，深深覺得自己真是太聰明了，否則要推著大行李在市區走一段路確實有點辛苦，而且當天還下著雨呢！

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在哪裡？

會訂這間奧克蘭千禧大飯店，一來是因為它是國際連鎖飯店，有一定的品質，二來是因為它的地理位置很好。位於奧克蘭市區，不管去天空塔、皇后大道或是維達港都不遠，還有一點很棒的是，它距離Skyline Bus車站超近的，轉一個彎就到了，我們隔天check-out之後就直接推著行李去巴士站搭車到奧克蘭機場。

環境

▲一樓的Lobby除了check-in櫃檯之外還有附設的酒吧，感覺很多商業人士投宿。

▲飯店是這種中空式設計，從樓上就可以俯看一樓的大廳。

房間

▲這天訂的是雙人房，兩張中床，房間坪數不算大。

▲房間有落地窗，拉開窗簾之後視野還不錯，而且明亮度也好很多。

▲很棒的是，兩張床中間的牆上分別都有插座和USB插孔，一進房間之後先把所有的電子產品都拿出來充了。

▲小桌椅拿來放零食了！

▲保險箱和吹風機都在衣櫃裡，吹風機我還是覺得日本的好用，不過至少不用自己帶，很貼心啦！

▲櫃子裡有茶包、咖啡、零食和紅酒，除了茶包和咖啡之外，另外兩個應該是要錢的。

▲冰箱裡的東西更多，也是要錢的！

▲床的對面牆就是電視櫃，不過我們好像都沒開到電視吧！

▲來看看浴室，還滿大的喔！而且是乾溼分離。

▲奧克蘭千禧大飯店的備品使用的是自家品牌。

▲我覺得Lobby還不錯，有分成幾個不同的區域，我當天晚上睡不著又怕吵到同行的朋友就到樓下滑手機。

▲我們晚上步行到皇后大道吃晚餐，奧克蘭千禧大飯店距離天空塔也滿近的，而且邊走邊聊天，感覺滿愜意的。

附近景點

▲距離維達港也不遠哦！走路10分鐘左右就到了。

評論

因為隔天是晚上的回程班機，奧克蘭千禧大飯店距離機場又不會很遠，所以我們有要求延遲退房，飯店好像讓我們待到12點才離開。我們先把行李寄放在飯店之後，再步行到維達港，然後下午再回來提行李去Skyline巴士站搭車到奧克蘭機場。走到Skyline巴士站大概只要5分鐘，從Skyline巴士站到奧克蘭機場大概只要40分鐘的車程。

奧克蘭千禧大飯店 Grand Millennium Auckland

地址：紐西蘭奧克蘭71 Mayoral Drive, Corner of Vincent Street, Auckland Central

飛天璇

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