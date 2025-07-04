東京30樓高空景觀燒肉！窗邊座位俯瞰市區夜景　隔壁是晴空塔

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

大家都知道敘敘苑的商業午餐CP值很高，網友推薦視野最美的就是敘敘苑晴空塔店，餐廳位在Solamachi的30樓，可以欣賞美美的東京市區和夜景。

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位置

東京晴空塔城的Solamachi是晴空塔的最大商城，晴空塔展望台和Solamachi是相連的，而敘敘苑晴空塔店就位於Solamachi的30樓。30樓和31樓都是美食餐廳，如果在裡面用餐的話，有機會看到窗外晴空塔的美景，不過在敘敘苑晴空塔店的位子是看不到晴空塔的！

交通

我們這天是從淺草直接走2022年才蓋好的隅田川步道到晴空塔，大概只要15分鐘左右，沿途散步風景還蠻美的，比擠地鐵還要方便多了。

預約

▲如果要到敘敘苑的話建議先訂位，尤其商業午餐時段因為CP值高，所以會比較難訂。

環境

敘敘苑的商業午餐時間是平日11：30－16：00、假日11：30－14：30。我們這天大概3點才來，而且又沒有事先訂位，原本以為商業午餐時間已經過了，沒想到平日提供到下午4點，而且這天居然現場還有位子，運氣真的很好。

▲裡面的裝潢就是一貫敘敘苑的風格，不過我在其他店有看到包廂；在晴空塔店並沒有看到，可能在另外一區吧。

▲最棒的就是窗邊的位子，不但視野好，用餐也不會被打擾。

菜單

原本敘敘苑只有牛肉套餐，不過後來也有豬肉了；價格也很合理，不吃牛肉的朋友也可以有其他的選擇了！對照我11月份去敘敘苑博多店吃的價格來說，敘敘苑晴空塔店的菜單價格似乎比較高。

餐點

▲套餐都有附白飯、小菜、泡菜、沙拉、湯品和醬料。

▲沙拉使用的是結球萵苣，只有簡單的加了白芝麻和油醋醬，非常的鮮嫩好吃。

▲另外泡菜是正宗韓式口味的泡菜，單吃或是搭配白飯一起吃都可以。

▲另外還有四種漬菜，我最喜歡第三款，好像是一種蕨類，脆脆的很好吃。

▲白飯可以選擇小或是大，連白飯都好好吃，軟硬適中、粒粒分明，我每次都會吃光光。

▲湯品是簡單的海帶湯。

Yakiniku Lunch Set （Azisai） 5800日圓

▲第二高價位的這款有兩種牛肉（牛五花、五脊肉）和兩隻蝦子，上次有吃過覺得不錯。

▲最肥的油花也最美，這個真的超邪惡的！

▲第三種的油花比例很少，建議不要烤太久，不然口感會顯柴。

▲這份套餐還有兩隻蝦子，蠻新鮮的，口感Q彈。

Yakiniku Lunch Set （Ginmi） 7000日圓

▲這款總共有三種肉：上等牛五花肉、精選和牛脊肉薄片和鹽烤牛舌。

▲第一款的牛肉油花比例很剛好，吃起來很軟嫩，但是油膩度又不會太高。

▲第二款牛肉應該是和牛，顏色呈現會比較粉嫩，油花比例也比較高，超軟嫩、入口即化。

▲牛舌也很好吃，脆脆嫩嫩的。

▲餐點附的青菜也很好吃，玉米、大蒜和青龍蝦，記得這個也不要浪費。

▲飲料我們點了冰美式和柳橙可爾必斯。

▲飯後甜點每間都不太一樣，我們吃到的是冰淇淋，而且有草莓和巧克力兩種口味。

敘敘苑晴空塔店

地址：日本東京都墨田區押上1－1－2 東京晴空塔30F

營業時間：10：30－21：30

飛天璇

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