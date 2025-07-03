澳門人宵夜吃甜日常！低調楊枝金撈賣到凌晨2點　越晚人潮越多

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

吃完肥仔文美食之後，我們步行到幾步路距離的「楊枝金撈甜品」繼續吃甜點，沒想到半夜11點左右店裡超多人，連外送人員也排了一堆，第一次半夜吃甜品，覺得好罪惡喔！但是吃完又覺得心情很好，真的好矛盾，人生怎麼那麼難！所以還是吃就對了！

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地點

▲在澳門有五間門市，我們這天來的是位於氹仔的冰仔泉澧店，從肥仔文美食走路過來只要100公尺左右。

環境

很難想像吧？半夜將近12點，裡面居然是滿滿的人潮，更別說還有很多外送的人員正在等單呢！原來台灣吃宵夜場吃鹽酥雞，澳門人宵夜場吃甜品，而且還不會胖，只有羨慕！

菜單

▲熟門熟路的朋友說他們家除了甜品以外，其他的餐點也很好吃喔！而且居然還有龍蝦和鮑魚，太狂了！

餐點

楊枝金撈配豆腐花 澳門幣 46元（約新台幣168元）

想吃豐富一點的可以再加一點料，這款加的是豆腐花。豆腐花是豆腐的原始版本，比豆腐更柔軟，我覺得東南亞國家還滿常見的！

鮮果撈 澳門幣 40元（約新台幣143元）

如果喜歡吃水果的可以點這道，新鮮水果再搭配涼粉或是其他的食材，水果看起來都很新鮮，而且分量也給得很有誠意。

金撈大滿貫 澳門幣 44元（約新台幣160元）

這款有湯圓、芋圓、紅豆、紫米、仙草，要吃的時候再淋上椰奶，我覺得跟台灣的剉冰還滿像的。

楊枝金撈 澳門幣 40元（約新台幣143元）

這碗是我點的，楊枝金撈應該就是店家的招牌。它的內容物就是西米露、芒果、柚子，此外還加了寒天，是楊枝甘露的進階版。我覺得楊枝金撈根本100%是我的菜，在大家還在慢慢吃的時候我就已經讓它默默見底了。不但口感很豐富，而且甜度也不會太高，夏天吃了很清涼消暑。而且剛好我那時候感冒，覺得吃一碗涼的之後整個人覺得清涼許多，精神都好起來了。

評論

有看到結帳時間嗎？我們吃到半夜12點呢！而且不只是我們，現場還是滿滿的客人，原來澳門人半夜吃甜品是日常啊！

楊枝金撈甜品 冰仔泉澧店

地址：澳門氹仔孫逸仙博士大馬路606號（泉澧花園地下C）

營業時間：15：00－02：00

飛天璇

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