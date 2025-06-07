職人級美味背後是25年堅持！台中饕客私藏低調板前日料

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

櫻之舞日本料理是台中很隱藏版的日本料理店，在Google評論有高達4.6顆星，網路上相關分享文少之又少，真的是老饕才知道的台中隱藏版美食。老闆師出台中老字號日本料理店，在日本料理界已經有25年的經驗了，真的是一輩子都在做日本料理，聽了有莫名的感動！我們覺得這裡的餐點食材很新鮮，料理也很有創意，因為剛重新裝潢，所以環境也很舒適，如果喜歡吃日本料理的朋友可以考慮看看。

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地址

其實我雖然不敢吃生魚片不過倒是很愛吃日本料理，因為我覺得日本料理很精緻，而且份量也不會太多，可以一次吃到很多不同的料理和食材，料理不會過度烹調，所以熱量的負擔也比較不會那麼大。櫻之舞日本料理位於台中南屯大墩十七街鄰近大墩路，如果是開車來的話可以把車子停在大墩停車場，走來過來只要3分鐘。

環境

▲店家真的很低調！門口只有一個小小招牌，如果不是Google Map導航的話，可能經過也不會發現它是一間餐廳。

▲一進來櫃台右邊有一個小小的酒櫃，這些都是熟客的寄酒，但是開瓶費怎麼收費就要另外問店家了。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲用餐的地方主要就是板前座位區，大概10個左右。

▲另外後面還有一個和式小包廂，有兩張座位區，大概可以容納8個人，如果有需求可以將拉簾拉開。

價格

我們這天平日中午來用餐，客人比較少，可以直接坐在板前區，近距離看師傅料理的過程。餐點就是兩種價位：2500元和3500元，可以依照自己的需求選擇。如果有什麼過敏的食材或是不敢吃的食材記得事先跟老闆說，老闆人很好，不會像有些自詡為職人，卻很多個人堅持又很難溝通。

套餐

用餐過程都有熱茶可以搭配！忘了這個是什麼茶，只記得還滿好喝的，不會太濃烈或太苦澀，喝起來很清爽，搭配日料很適合。

還能小酌一杯

老闆展示了店裡最受歡迎的酒，從左到右是：康培里儂香檳王、黑桃王果嶺綠香檳和黑桃王佳人粉香檳。不過因為我們這天都有開車，所以不適合喝酒，但是都拿出來了就拍一張。

一輩子只做一件事

放一張老闆的帥氣照，老闆看起來還滿年輕的，沒想到他說他在台中深耕多年，做日料已經25年的資歷了。老闆說他一輩子只會做一件事情，就是做日本料理，而且從學校畢業之後就開始從事日本料理的工作，一直到現在。但我覺得人啊！一輩子只要做好一件事，那麼人生就會很精彩了。如果剛好又可以把夢想當成工作，把工作做到最極緻，那麼人生也就不會有遺憾了。

開胃菜

開胃菜是醃蘿蔔，吃起來很清爽脆口，而且不會死鹹，我覺得單吃就很好吃了。尤其搭配日料也很適合，不但很開胃而且還有去油解膩的效果。

食材會依季節變化而改變

我們這天兩個都是吃3500元的套餐，老闆會先將當天套餐的食材展示給我們看。不過食材會根據季節而做不同的變化，還是要看當天店裡的漁獲情形。

現磨山葵

吃日本料理和鐵板燒的時候，可以近距離看師傅的料理過程，是用餐時的小確幸。如果遇到比較外向一點的師傅，還會跟客人聊個幾句，這時候就會像到朋友家坐客的感覺，少了很多生疏和拘束感。然後有發現山葵是新鮮現磨的嗎？台灣的山葵品質真的沒話說，因為是用新鮮的山葵磨成泥，所以成本也會比較高。

前陣子不是有一個新聞說，客人到日本料理店用餐，多點了兩盤山葵，結果一盤被多收了250元。原本覺得有點誇張，不過聽到山葵的進貨價時就覺得也難怪了。不過要收費之前還是要先告訴客人啦！不然像我們這種真的不知道行情的人就會被嚇到！

生魚片拼盤

第一道是生魚片拼盤，因為我個人不太吃魚，尤其生魚片更是敬謝不敏，所以這天有要求師傅要幫我把生魚片炙燒。但是為了保留正常餐點的完整性，所以我照片就只放同行姐妹淘的餐點照片表達，畢竟沒有炙燒過真的比較好看啦！老闆有特別介紹說他們家的生魚片是不沾醬油而是使用鹽調味，而且每一種食材根據口感和特色會搭配不同的鹽哦！

▲日本真鯛搭配的是金目鯛鹽，日本真鯛的口感很肉質細緻柔軟，味道淡雅鮮甜。重點是吃起來完全沒有任何的魚腥味！

▲鰤魚肚搭配的是柚子檸檬鹽，它的肉質比較緊實，吃起來的口感比較豐潤，有淡淡的柑橘果香氣點綴，增加了整體的清新感。

▲千尋蝦就是我們熟知的胭脂蝦，它搭配的是礦鹽。它的口感軟而不爛，肉質帶有黏性，甜度還滿明顯的，真的很新鮮。

▲軟絲搭配的是海鹽，口感很軟Q黏稠，而且味道很鮮美！

炙燒鰻魚

炙燒鰻魚最底部是生菜沙拉，有小松葉、芝麻葉、紅寶石菜和生京水菜，還加了小番茄和油醋醬，生菜沙拉的部分都很新鮮好吃。鰻魚有加了醬汁之後再烤過，上面撒滿了滿滿的白芝麻，吃起來醬香氣很足，肉質也很軟嫩好吃，完全沒有土腥味，而且也沒有軟刺。

▲接著老闆又展示了海膽給我們看，看這色澤覺得好漂亮，原來是來自北海道的馬糞海膽！

鮪魚＋海膽＋鮭魚卵的創意料理

以最中為基底，最底層放的是新鮮的鮪魚泥，接著是海膽和鮭魚卵，最後還撒上了金箔粉，好奢華喔！因為前面有試過了炙燒過的生魚片，覺得一點腥味都沒有，所以老闆鼓勵我試試這道，真的不敢吃再說。我看老闆都已經做好了，我也有點不好意思，所以是半推半就吃看看。

它的鮪魚泥真的是一點腥味都沒有，如果沒說的話我不會發現是在吃生魚耶！而且海膽帶出了海味的鮮甜，上面的鮭魚卵則帶出了鹽味。我覺得這樣搭配起來口感很有層次，而且味道很多重又不複雜，真的滿好吃的！

水雲梅子凍

接著是這道水雲梅子凍，最底部的就是水雲，吃起來就是QQ滑滑的，有點像在吃果凍的感覺。中間是松葉蟹，是我最愛的蟹肉，肉質比較紮實有彈性，上面的梅子凍酸酸甜甜很開胃，上面還有紫蘇花穗點綴，紫蘇花穗也是可以直接吃的！

起司＋培根＋果乾絲毫沒有違和感

以Mozzarella起司為基底，中間還有加了培根和蔓越莓乾，吃起來鹹香鹹香的帶有蔓越莓乾的果香和酸韻。結果我轉頭看我旁邊那個號稱不吃起司的好姐妹，看她也是全部吃光光了！看樣子我們兩個在這裡都達成了人生另一個成就了。

磯煮鮑魚

磯煮鮑魚好大一顆！鮑魚使用的是來自北海道的蝦夷鮑魚。最底層是大根，上面還加了鮑魚肝醬，肉質吃起來很新鮮彈牙，如果加上鮑魚肝醬一起吃味道會比較濃郁。

炸龍蝦

使用的軟殼龍蝦，這道炸龍蝦是可以連殼吃的哦！有點像是軟殼蟹的概念。龍蝦炸過之後肉質還是很Q彈鮮美，龍蝦殼有點像在吃餅乾那樣酥酥脆脆的口感，而且味道真的很香。

▲老闆接著又展示了日本和牛，這油花好漂亮，而且粉粉的顏色很誘人。

炙燒和牛

牛肉大概是5分熟的熟度，只有簡單炙燒過，旁邊有老闆特調的味噌醬，但是我覺得單吃就很好吃了說。和牛油花比較高的關係，在嘴裡咀嚼的時候會覺得牛油噗滋噴出，真的是軟嫩又多汁，但是也很邪惡。不過我覺得和牛還是淺嚐而止就好，因為油脂比例高，吃多了反而會覺得很膩。

▲這道還滿特別的，蝦殼裡面塞了米飯，這樣米飯吃起來會有很濃郁的蝦膏味，有點像在吃燉飯的口感。

丼飯

用魚邊肉炙燒過後的丼飯，老闆開玩笑說這道是日式魯肉飯。米飯吃起來軟硬適中粒粒分明，和著魚肉和松露醬一起吃增加風味，而且還有一種醬香氣。

湯品

熱湯是以紫菜湯為基底，加了新鮮的大卷和魚丸，喝起來很清爽。老闆說大卷是從澎湖直送的，很Q彈脆口，魚丸也是自己做的，少了添加物所以不像市售的那麼Q彈，不過真材實料。

▲飯後甜點是手工布丁，是闆娘自己做的，上面還有一小球冰淇淋，甜度不會太高，當成飯後甜點很適合。

評論

這天的套餐從前菜到甜點，總共有10道，我們覺得食材都很新鮮，而且料理手法也不會落於俗套，幾乎每一道都有驚喜感，吃得出老闆的用心。老闆說他平常都做熟客居多，很多客人都是從年輕吃到老，真的是老饕才知道的！真的覺得老闆很低調。櫻之舞日本料理前陣子才重新裝潢過，所以整個環境很新穎，老闆、闆娘和副手弟弟人都很好，所以我們吃得很開心。喜歡日本料理的朋友也來可以考慮看看櫻之舞日本料理，用心又實在的好店應該要讓多一點人知道。

櫻之舞日本料理

地址：台中市南屯區大墩十七街93號

電話：04－23299393

營業時間：11：30－14：00、17：30－21：00（周二公休）

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

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