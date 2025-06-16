香港九龍57年牛雜老攤！必比登推介秘方腩汁　油麻地站走5分鐘

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者陳品勻

香港九龍1968年開業的「廟街牛雜」，菜單提供牛雜、豬雜、魚蛋、粉麵等餐點，鄰近現時點購物中心、油麻地果欄價格親民、口味道地，以及百老匯電影中心、油麻地天后廟，是不少人的香港九龍牛雜、油麻地宵夜、廟街美食好選擇。

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在哪裡

位於香港九龍油麻地鴉打街18號地舖；距離近雅達商業大廈走路1分鐘、香港地鐵－油麻地站C出口走路5分鐘；鄰近現時點購物中心、油麻地果欄、百老匯電影中心、油麻地天后廟；周邊有金華冰廳、佳佳甜品、輝記車仔麵、興記煲仔飯、豪雪糕車、九記牛腩、通記魚蛋粉、紅伶飯店、廟街牛雜、四季煲仔飯、忠記粥品、慢里牆城、油麻地美食城、通達食店等餐飲、場所。

價目表

提供牛內臟、豬內臟、小食等種類；牛肚、牛膀、牛膀胱、牛肺、牛心頂、牛舌；魚蛋、豬血、豬皮、豬腸、脆骨、柚皮、蘿蔔、米血、豬血等餐點。

環境

1968年開業的傳統夜市街邊攤，沒有提供內用座位，但在地人多會拿著碗在街邊立食，隱身在彌敦道與油麻地廟街中的街坊，緊鄰油麻地站，上了地面轉個彎就可以找到。

料理過程

由年輕型男傳承，手起刀落剪牛雜撈出一鍋淋上秘方腩汁；多種牛內臟類、豬內臟類、蘿蔔、魚蛋、柚皮在鍋中沸騰，滷汁所謂的腩汁，由花椒、八角、甘草等辛香料、漢方藥材，鍋中長時間炆煮，就是台灣用語的慢火燉煮。

▲調味料提供蘸黃芥末與酸梅醬。

吃什麼

這次來到了香港九龍找美食，我們前往油麻地的廟街牛雜吃宵夜，在廟街牛雜我們點了一份牛雜，內容物為魚蛋、豬腸與牛肚。

牛雜

▲雖然叫做牛雜，但是這次因為吃了牛腩粉麵，所以對於內臟類比較膩，所以只點了魚蛋、豬腸與牛肚。

▲牛肚選用的是牛肉麵常見的金錢腱，整體燉得軟嫩保有彈牙感，但腥味比較飽滿一些，但咬起來還是挺過癮。

▲魚蛋份量給得不少，有別於常見的咖哩魚蛋與台灣的麻辣魚蛋，這裡搭配腩汁別有風味，但這間的魚蛋算是中規中矩。

▲豬腸有別於台灣常見的切開小塊，這裡則是比較長的呈現方式，可能是我吃不慣，個人覺得腸味重了一些，或許是當天生意太好忙不過來的緣故，期待下次去能夠體驗到必比登的風味。

廟街牛雜

地址：香港九龍油麻地鴉打街18號

營業時間：17：00－00：00（周日周一休息）

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