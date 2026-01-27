嘉義梅山看「平地最浪漫雪景」　順遊3大城堡、醃梅DIY

▲嘉義梅山公園梅花正美。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

正是賞梅花的最好時節，現在嘉義梅山公園的白梅已進入最美時刻。嘉義縣政府表示，梅山公園被網友形容為「最浪漫的平地雪景」，今年花期可望至1月底，旅客可以前往賞梅，還能順遊3大城堡、體驗特色梅子DIY。

梅山公園位於嘉義縣梅山鄉，地勢居高臨下，站上觀景台即可俯瞰層層梅林，白色花朵在山風中搖曳，搭配遠山景致，構成絕佳的賞花畫面。由於梅花花期不長，梅山鄉公所也提醒民眾把握花季、盡量利用平日前往。

▲旅客也可以坐在「正宗牌蜜餞」內欣賞花海，品嚐梅子。

賞梅之餘，梅山也以「梅子之鄉」聞名，周邊聚集多家在地老字號蜜餞店。位於梅山公園內的「正宗牌蜜餞」擁有超過60年歷史，遊客可坐在園區內一邊欣賞梅景，一邊品嚐梅子、啜飲梅茶，感受悠閒的山城氛圍。

▲嘉義梅問屋。

距離公園不遠的「梅樹牌蜜餞」同樣深受在地人與返鄉遊客喜愛，產品種類多元，從傳統鹹、酸、甜梅到創新推出的梅子氣泡水，成為近年熱門的特色飲品。「梅問屋梅子元氣館」則以品牌化經營吸引年輕族群，還提供去籽醃梅及特色飲品DIY體驗，兼具教育與趣味性，適合親子同行。

▲歐樂沃築夢城堡。

▲蓋婭莊園。

梅山周邊也串聯多處人氣觀光工廠與主題園區，包括歐樂沃築夢城堡、蓋婭莊園、佐登妮絲城堡、老楊方城市、丸聚星球及卡羅爾銅管樂器觀光工廠，讓旅程從自然景觀延伸至休閒體驗。