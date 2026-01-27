ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

嘉義梅山看「平地最浪漫雪景」　順遊3大城堡、醃梅DIY

▲▼嘉義梅山公園。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義梅山公園梅花正美。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

正是賞梅花的最好時節，現在嘉義梅山公園的白梅已進入最美時刻。嘉義縣政府表示，梅山公園被網友形容為「最浪漫的平地雪景」，今年花期可望至1月底，旅客可以前往賞梅，還能順遊3大城堡、體驗特色梅子DIY。

梅山公園位於嘉義縣梅山鄉，地勢居高臨下，站上觀景台即可俯瞰層層梅林，白色花朵在山風中搖曳，搭配遠山景致，構成絕佳的賞花畫面。由於梅花花期不長，梅山鄉公所也提醒民眾把握花季、盡量利用平日前往。

▲▼嘉義正宗牌蜜餞。（圖／嘉義縣政府提供）

▲旅客也可以坐在「正宗牌蜜餞」內欣賞花海，品嚐梅子。

賞梅之餘，梅山也以「梅子之鄉」聞名，周邊聚集多家在地老字號蜜餞店。位於梅山公園內的「正宗牌蜜餞」擁有超過60年歷史，遊客可坐在園區內一邊欣賞梅景，一邊品嚐梅子、啜飲梅茶，感受悠閒的山城氛圍。

▲▼嘉義梅問屋。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義梅問屋。

距離公園不遠的「梅樹牌蜜餞」同樣深受在地人與返鄉遊客喜愛，產品種類多元，從傳統鹹、酸、甜梅到創新推出的梅子氣泡水，成為近年熱門的特色飲品。「梅問屋梅子元氣館」則以品牌化經營吸引年輕族群，還提供去籽醃梅及特色飲品DIY體驗，兼具教育與趣味性，適合親子同行。

▲▼嘉義歐樂沃築夢城堡。（圖／嘉義縣政府提供）

▲歐樂沃築夢城堡。

▲▼嘉義蓋婭莊園。（圖／嘉義縣政府提供）

▲蓋婭莊園。

梅山周邊也串聯多處人氣觀光工廠與主題園區，包括歐樂沃築夢城堡、蓋婭莊園、佐登妮絲城堡、老楊方城市、丸聚星球及卡羅爾銅管樂器觀光工廠，讓旅程從自然景觀延伸至休閒體驗。

關鍵字： 嘉義旅遊 賞花旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【多慧太狠了吧】把香菜當零食吃到停不下來太猛了吧！

推薦閱讀

搭捷運就到　士林2公園「梅花盛開」

搭捷運就到　士林2公園「梅花盛開」

高雄義大設施傾斜卡軌2遊客受困　園方：人員下水協助離開

高雄義大設施傾斜卡軌2遊客受困　園方：人員下水協助離開

7-11新推「乖乖奶油椰子霜淇淋」

7-11新推「乖乖奶油椰子霜淇淋」

嘉義梅山公園花海正美　順遊3大城堡

嘉義梅山公園花海正美　順遊3大城堡

熟食區「非會員不能買」4新制　台灣好市多：總部指示就跟進

熟食區「非會員不能買」4新制　台灣好市多：總部指示就跟進

北市東區飯店優惠3600元起　升等101景觀房、自助早餐買1送1

北市東區飯店優惠3600元起　升等101景觀房、自助早餐買1送1

CAFFE BENE進駐一中商圈！

CAFFE BENE進駐一中商圈！

三商巧福攜手武德宮推「紅燒四喜牛肉麵」　買就送黑虎開運錢母

三商巧福攜手武德宮推「紅燒四喜牛肉麵」　買就送黑虎開運錢母

高雄冬日遊樂園首創「海上超人力霸王」

高雄冬日遊樂園首創「海上超人力霸王」

《寶可樂園：關都》全攻略

《寶可樂園：關都》全攻略

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

老山東牛肉家常麵店2/1起水餃漲價

必比登推介燃麵！隱身永和菜市場暗巷

邰哥推薦台北平價鑊氣熱炒！

陽明山櫻花巷現況直擊　順遊鵝尾山

全台最大！我家牛排高雄同盟店開幕

韓國必去ARTE MUSEUM將落腳高雄

北投「白磺＋青磺鐳泉」雙泉質湯屋！

義大利老闆親手做正宗提拉米蘇只賣50元

新北各大櫻花「花況預估」出爐

高雄市中心免費落羽松景點現在正美

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

搭捷運就到　士林2公園「梅花盛開」

高雄義大設施傾斜卡軌2遊客受困　園方：人員下水協助離開

7-11新推「乖乖奶油椰子霜淇淋」

嘉義梅山公園花海正美　順遊3大城堡

熟食區「非會員不能買」4新制　台灣好市多：總部指示就跟進

北市東區飯店優惠3600元起　升等101景觀房、自助早餐買1送1

CAFFE BENE進駐一中商圈！

三商巧福攜手武德宮推「紅燒四喜牛肉麵」　買就送黑虎開運錢母

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366