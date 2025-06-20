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貓空靜謐小木屋飽覽台北城市美景！露天區坐擁180度山林視野

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼貓空小木屋。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

台北貓空是北台灣熱門的玩樂景點之一，貓空纜車站周邊有超多美食和景觀餐廳，其中貓空小木屋也是評價很高的景觀咖啡館。貓空小木屋視野超讚，可以飽覽山林景緻，提供精緻餐飲和茶點，來這觀景喝咖啡超享受，飽餐一頓後，再到貓空周邊景點順遊也很棒！

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交通方式＆停車資訊
周末假期，到台北貓空散步走走，本來是想去搭纜車，但因為人潮太踴躍，所以我們就直接開車到貓空探索啦！中午安排一間貓空熱門的景觀餐廳，貓空小木屋距離貓空纜車站不遠，可以搭捷運，轉貓空纜車上來玩，也能直接開車到，餐廳有規劃停車場喔！

▲▼貓空小木屋。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼貓空小木屋。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

餐廳環境
貓空小木屋是台北貓空相當著名的景觀餐廳之一，入口佔地不大，但走進貓空小木屋卻是別有洞天。館內有許多花草盆栽，還有繽紛的繡球花和炮仗花，庭院景色優美，有規劃露天看台座位區，想來貓空小木屋用餐，還得先排隊喔！若怕久候的朋友，建議能先預約訂位。

▲▼貓空小木屋。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼貓空小木屋。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼貓空小木屋。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼貓空小木屋。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

180度觀景視野
假日的貓空小木屋人潮踴躍，很多都已被訂位，尤其是貓空小木屋的搖滾區，能欣賞遼闊景緻，這次早一點來，先拍拍照，也覺得好看又舒服。

▲▼貓空小木屋。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼貓空小木屋。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼貓空小木屋。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼貓空小木屋。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼貓空小木屋。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

一覽城市美景
坐在貓空小木屋裡，可以輕鬆飽覽大台北城市，從遠方綿延的山群，接著是壯觀的台北101建築，再帶到貓空最著名的樟湖步道，魯冰花季時也很迷人，浪漫的金色花海與小橋流水，是貓空著名的浪漫勝境。

▲▼貓空小木屋。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

每人低銷為一份餐點
貓空小木屋的菜單品項超豐富，選擇多樣化，有烤雞套餐、肋排套餐、牛排套餐，也有義大利麵、小火鍋、輕食和披薩，想要下午茶，也有鬆餅、咖啡和各式特調，餐點價格落在130至580元，也有豐盛套餐能參考，用餐時間限定3小時，每人低消為一份餐點喔！

室內座位區

▲▼貓空小木屋。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼貓空小木屋。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼貓空小木屋。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼貓空小木屋。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲貓空小木屋除了戶外觀景用餐區，也有溫馨的室內座位區，我也很喜歡，透過玻璃窗，坐在室內，也能欣賞優美景色。

來貓空品茶賞美景
當天簡單點了兩杯飲料滿足低消，鐵觀音拿鐵和東方美人茶都很好喝，玩貓空就是要品茶香，特調茶飲也不錯，這次待的時間比較短，下次可以再來用餐，聽說貓空小木屋的餐點好吃又強大，貓空熱門景觀餐廳，貓空小木屋分享給大家。

▲▼貓空小木屋。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼貓空小木屋。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

貓空小木屋

地址：台北市文山區指南路三段38巷28號
電話：02－29390649
營業時間：11：00－22：00（周一公休）

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

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關鍵字： 貓空小木屋 台北旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 旅遊雲 滿分的旅遊札記

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