沖繩唯一動物園門票超佛！只要台幣百元欣賞超過150種動物

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

沖繩兒童王國絕對適合全年齡層來玩，命名為兒童王國，也可以說就是沖繩動物園。這裡擁有超過150種的動物，更是1000個小動物們最溫馨的家，來這裡可以近距離觀察動物，還能體驗餵食、玩水，搭乘小火車，設施也超友善，一年四季都值得來沖繩兒童王國！

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交通方式、停車資訊

沖繩兒童王國是沖繩唯一且歷史悠久的動物園，雖說園區已有歲月痕跡，但仍一直有在整修擴建，開車自駕的朋友，導航地標就能輕鬆抵達。這次滿分入園時，被帶到兒童王國另一個停車場，本以為停好車，還有走一大段路才會到大門，沒想到在第二停車場旁，也有規劃一個入口，而且都有規劃無障礙步道，推推車也超級方便。

2025最新門票資訊

位在東面的沖繩兒童王國入口絕對是新蓋的，建築環境好有質感，也有清楚的指引路線，購票處也在這裡，可以直接現場購票入園。沖繩兒童王國成人門票500日元（約台幣102元）、16歲～18歲學生200日元（約台幣40元）、15歲以下免費，這真的是滿分看過最便宜最佛系的動物園。

園區導覽地圖

門票雖然真的很便宜，但也別小看沖繩兒童王國，佔地超級大，上圖為沖繩兒童王國的園區導覽地圖，建議遊園前可以先看一下地圖再移動，再來就是留意洗手間和兒童友善空間，親子洗手間規劃得超級多，而且還有動物區、水上步道和小火車廣場，實際走過沖繩兒童王國，可抓2～3小時。

▲位在東邊的沖繩兒童王國入園口就有商店，想要先吹冷氣的朋友，可以先來逛逛買禮品。

▲沖繩兒童王國園區綠意盎然景色優美，才剛入園的滿分一家，就想立腳架拍美照。

寶寶專屬空間

園區動線規劃得很完善，到處都有布置園區地圖，以及標出現在位置，很多區域都有設BABY CARE ROOM，就是專屬寶寶空間，可以換尿布、哺乳、泡奶，舒適沙發空間，還有冷氣吹，媽媽絕對很放鬆，都還沒開始逛，滿分就想先在寶寶空間鬆一下，環境真的很優，爸媽們一定都會很喜歡。

生態池

開始玩沖繩兒童王國，滿分被生態池吸引，這裡可以看到好多的鴿子和小鴨，旁邊還有飼料可以買，大小朋友都能一起互動，這裡的生態池好美，賞心悅目。

里山的迷宮

玩沖繩兒童王國可以看到許多可愛的小動物，其中里山的迷宮絕對很適合一起去探索，可以看到黑熊、狐狸、陸龜和浣熊，每個動物的活動空間都很寬敞，保留了野生的大自然環境，讓牠們自在活動，玻璃窗上也有各種動物的介紹，讓旅人了解，還能近距離觀察動物的日常。

▲沖繩兒童王國的遊園動線規劃得很棒，2歲的ZAQ寶也可以自由的散步欣賞。

▲在沖繩兒童王國裡也能看到萬獸之王獅子，當天獅子很慵懶，靠在窗邊睡大頭覺，看起來很和善，還能一起合影。

▲我們當天還有看到小馬兒、水豚、小羊和老鷹，只能說沖繩兒童王國裡的動物種類真的超級多。

▲每天的不同時段還有開放餵食秀和互動體驗，若有興趣的朋友，也能依活動時間表來參與。

▲要是在沖繩兒童王國逛累也也不擔心，園區裡有規劃許多休息區，有的有冷氣，還有提供洗手間及飲用水等服務。

▲喜歡探險的朋友，園區裡還有爬網可以體驗，爸媽們可以陪同，走進森林裡的爬網，也有一秒當上泰山的錯覺。

▲來到小朋友最愛的廣場，這裡有小動物的公仔可以合影，還有動物旋轉木馬，動物廣場這一區感覺就有點老舊，但依然很熱鬧，可以帶小孩來逛逛。

小火車體驗

這裡最吸引人的就是小火車，小火車體驗費用一大一小200日元（約台幣40元），滿分覺得很便宜，購票後就可以去排隊，200日元繞動物廣場兩圈，價格很可以！

▲兒童廣場上還有車車可以玩，滿分選了超可愛的麵包超人，開著走也很古錐，造型車車玩一次100元，大約5分鐘。

▲沖繩兒童王國不僅可以看動物玩小火車，還有許多地景藝術可以拍照，滿分覺得也不錯。

▲不用擔心會肚子餓，園區裡也有餐廳和許多餐車美食能覓食，也有遮陽的坐位區，假期人潮也不少。

親子戲水區

更犯規的在後面，這裡還有戲水池，大寶小寶們都能玩，療癒噴泉絕對消暑，建議爸媽們要帶換洗衣物最好是能穿泳裝或是玩水尿布更棒。

▲禮品店雖說不是很大，但也很好逛，超多動物玩偶，每個都好可愛，有小象、河馬、狐狸、青蛙、猴子和蛇等，也能買到飲料、冰淇淋和玩具。

心得

滿分一家當天在沖繩兒童王國玩得超開心，印象中我們待了近3個小時，因為園區好大，再加上觀賞拍照，還有玩水購物等時間，若細細走遊，參與互動體驗可以玩大半天，絕對值得來玩，親子同遊，小朋友一定會玩到不想回家，來看看動物、親子大自然也是很棒！

沖繩兒童王國

地址：沖縄県沖縄市胡屋5－7－1

營業時間：09：30～18：00（周二公休）

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