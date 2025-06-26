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台東免門票溪谷秘境！四周環繞療癒綠林　可愛魚群排隊吃腳皮

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

台東也有美麗的玩水溪谷秘境！「蝴蝶谷秘境」是開車即達且免門票的天然溪川，鹿鳴溪川水質清澈冰涼，四周群山環繞，來訪可以欣賞成群的蝴蝶，還能下水泡腳，這裡水深很淺，來這踩水相當消暑，同時還能探索溪中生態，能看到小蝦小魚，魚兒還會來吃旅人的腳皮。

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▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

▲台東的鹿野鄉及卑南鄉景點豐富又好玩，距離不遠的延平鄉桃源村，有個蝴蝶谷秘境，開車的朋友，導航搜尋就能輕鬆抵達。

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

▲桃源村蝴蝶谷有規劃停車場，停車也很方便。

地理簡介
蝴蝶谷秘境位在鹿鳴溪上游，是台東桃源部落以及鹿野鄉的水源區，據說早期這裡蝴蝶漫天飛舞，所以才有蝴蝶谷秘境的美名。此地景色優美如畫，蜿蜒的溪流孕育著布農族人的生命與回憶，旁邊還有布農族人的傳統獵場，以及舊時的家屋。

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

▲走進蝴蝶谷秘境到處綠意盎然、賞心悅目，眼睛離不開綠色的森林樹群，眼睛也能輕鬆，藝術裝置是這裡的美拍地標，跟著蝴蝶的方向，就能走到溪川。

天然戲水池
夏季天氣炎熱，溪川流水潺潺，悅耳的水聲，吸引了不少來玩水的人潮，這裡的溪川水質清澈見底；水深不深，下水時約在小腿高度，這裡屬鹿鳴溪的溪流，溪水相當冰涼，一下水就覺得暑意全消，好涼爽。

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

溪谷之美
當日台東高溫超過36度，感覺隨時都能讓人融化，看到這麼乾淨的水源，滿分也想沁涼一夏，這段溪川水深非常淺，小朋友也適合來這玩。溪川底部是大大小小的石塊，水裡還能看到魚兒，桃源村蝴蝶谷秘境擁有唯美的山光水色，涓涓流水，以及療癒的溪谷風光，走進溪川，隨便選一顆石頭坐下取景都好看，周圍的奇岩異石，是大自然的藝術品，溪流裡也能看到不同形狀和色彩的石頭。

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

比較特別的是溪水裡還可以看到好多的小魚
坐在石邊泡腳時，小魚們會過來咬你的腳皮，只能說這裡的水源真的太清澈太乾淨了，就連溪裡的魚在吃腳都能拍得很清楚。

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

▲當天看到好多親子旅人來這裡踩水玩樂，有的人還備自漁網和泳圈，來這探索生態；不僅能看到小魚，還有小蝦出沒，細細觀察，會有意想不到的發現。

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

▲旁邊還有一處較深的天然溪池，碧綠的水塘也是這一帶的游泳勝境，夏季天氣炎熱，泡在冰涼的天然溪水裡真的好涼快，不過此處沒有規劃洗手間，要留意一下。

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

▲這裡水質清澈乾淨，景色優美靜謐，水深不深，有天然的溪谷戲水池，免門票，就能感受大自然，不僅能泡腳戲水，還能觀察溪川生態。

祭祀廣場

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

▲▼「台東延平蝴蝶谷秘境」免門票天然戲水池，賞蝴蝶泡腳，享受魚吃腳皮好放鬆！（圖／部落客滿分提供）

心得
滿分當天在桃源村蝴蝶谷秘境玩水玩得很開心，覺得超級消暑，沁涼的水源，外加美麗的景色，這裡有種遠離喧囂，來到世外桃源的感覺。在戲水溪谷的旁邊，是布農族的祭祀廣場，廣場裡有多座茅草屋，滿分本來也想走進參觀取景，但入口有拉起繩索，也怕誤闖聖地，所以就僅在戶外拍拍照，台東一處天然戲水秘境，簡單分享給大家。

桃源村蝴蝶谷秘境

地址：台東縣延平鄉桃源村
營業時間：24小時開放

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