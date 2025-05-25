與世隔絕享受池畔下午茶　南投寵物友善咖啡還能品嚐窯烤披薩

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳品勻

在南投魚池鄉一處幽靜秘境，隱藏著一間充滿日式昭和風情的特色咖啡廳。「金井珈琲Kanei coffee」位於金井山泉農莊內，這裡有濃郁香氣的咖啡與現烤披薩。舒適的室內外用餐環境，可以坐在魚池旁靜靜享受愜意午後時光。

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交通方式、停車資訊

在哪裡？怎麼去？

金井珈琲Kanei coffee位於南投縣魚池鄉的金井巷，藏身在鄉間小徑內，地理位置相當隱密又難找，是一間充滿日式昭和風格的咖啡廳。金井珈琲就藏身在「金井山泉農莊」裡，看到金井山泉農莊的招牌就代表到了，不要猶豫，直接把車子開進去即可。聽民宿老闆說金井珈琲是金井山泉農莊老闆兒子開的，同為一家人啦！吃完活魚料理再來喝咖啡，午餐下午茶，一條龍剛剛好，另外有附免費停車位，方便停車。

環境介紹

▲第一次來訪金井咖啡，第一印象就是覺得這間咖啡廳好美喔！光是在門口就是個必拍景點！

▲進入店內，映入眼簾的是木質調的溫暖氛圍。在店內不僅有著咖啡香、窯烤香，還有令人感到舒適放鬆的木頭香氣。

店內的位子算是蠻多的，而我最推薦也最喜歡的，就是一進門左手邊的這個小區塊。剛好是在角落，兩側是玻璃窗，採光良好，而且感覺與鄰桌的距離也比較遠。坐這桌不僅好拍照，也感覺有比較獨立的私人空間。

從外觀可以發現到，金井咖啡是一個L型的建築

黑色的小屋是完全室內的空間，往後面走去會先經過轉角處很像是書房的座位空間。再繼續前進便會來到半戶外的座位區。這邊有著池畔的吧台座位，直接面對著魚池，邊喝咖啡邊欣賞眼前開闊的景致。

▲天氣好時，也很適合在戶外區走走散步，金井珈琲的環境不論室內或室外都是如此的令人感到舒適。

菜單MENU

菜單如下，飲品有咖啡、茶、無咖啡因系列。輕食有沙拉、烤餅、披薩。甜點直接在甜點櫃挑選，每日供應有所不同。

▲有低消每人一杯飲品，是一間寵物友善咖啡廳。

餐點推薦

▲我們點了，黑咖啡 100元、濃拿鐵 150元、埔里菇布拉塔起司披薩 380元。

黑咖啡 100元、濃拿鐵 150元

濃拿鐵表現得非常出色

咖啡香氣十足，喝起來咖啡很濃郁，奶香味十足很順口，喜歡喝濃郁咖啡又想加點奶味的，很推薦濃拿鐵。黑咖啡，喝起來咖啡味也很濃郁，不會酸，喝起來也很順口，但相比之下濃拿鐵的咖啡濃度更高些。

埔里菇布拉塔起司披薩 380元

披薩都是現點現做，都是老闆親自窯烤的。披薩一上桌就聞到松露的香氣，實在是太香了啦！披薩的配料有埔里香菇、莫札瑞拉起司、布拉塔起司、松露醬，配料就是這麼簡單，卻非常的美味。松露醬搭配香菇，真的是絕配，香菇的香氣跟松露醬的香氣，實在是太搭了。披薩的餅皮是薄皮但又帶點小厚度，吃起來是有嚼勁的，不是薄到一張紙也不會厚到不行，餅皮厚度拿捏得非常剛好。搭配滿滿的起司，真的是太對我的味啦！三兩下就吃光光了！

餐後心得

初訪金井珈琲Kanei coffee我跟予先生都很喜歡！金井珈琲Kanei coffee店內的裝潢真的是太美了，是日式昭和風格咖啡廳。不管室內座位還是戶外座位，環境都很舒適。戶外座位是面對著魚池，坐在魚池邊喝咖啡吃甜點，是很特別的體驗，意想不到的愜意。

我們來訪時店內客人還不多，座位也是可以自己挑選，很幸運有坐到想要坐的位子。餐點的部分表現也都很不錯，尤其是濃拿鐵跟埔里菇布拉塔起司披薩。濃拿鐵，咖啡香氣十足喝起來很濃郁。埔里菇布拉塔起司披薩，香菇跟松露醬的香氣十足，餅皮厚度剛剛好，吃起來是有嚼勁有香氣。太喜歡金井珈琲Kanei coffee用餐環境了，是我會再回訪的店家，推薦給大家囉！

金井珈琲Kanei coffee

地址：南投縣魚池鄉金井巷6-16號

電話：0905－138670

營業時間：11：00－18：00（周一、二公休）

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