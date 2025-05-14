宜蘭人推薦「炸醬麵＋現包餛飩湯」早餐　小碗只賣45元麵量巨多

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撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭市區美食推薦「宜蘭文昌炸醬麵」，位在宜蘭市文昌路上，是當地人都推薦的口袋名單！店家位置交通便利，距離宜蘭火車站走路只要13分鐘。本篇整理了停車資訊和推薦菜單，馬上就來看看詳細介紹吧！

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交通方式

位於宜蘭縣宜蘭市的文昌路上，距離宜蘭火車站，步行約13分鐘。地理位置相當優異，鄰近丟丟噹森林、宜蘭幾米公園、甲子蘭酒文物館等。附近還有好吃的食至名龜宜市店、北門綠豆沙牛乳大王、城隍煎餃。

停車資訊

▲沒有停車場，建議可以停「勝揚實業 西後街停車場」，再步行到宜蘭文昌炸醬麵，只要4分鐘。

宜蘭在地人都推薦的炸醬麵

文昌炸醬麵深受在地人跟觀光客的喜愛，宜蘭有很多家炸醬麵店，最多人推薦的就是文昌炸醬麵、復興路炸醬麵、農權路炸醬麵，其中文昌炸醬麵在Google上就超過4000則評論，高達4.1顆星。

營業時間

▲宜蘭文昌炸醬麵的營業是早上六點到下午兩點，是宜蘭人的早午餐最佳好選擇。我們是周六早上9點多來訪，店內已經是滿滿的客人，生意非常好。

環境

▲內用點餐先拿菜單、找座位，點好餐後直接拿到前台，用餐後結帳。

▲生意真的很好，老闆手沒停過一直在煮麵。

菜單

除了招牌的炸醬麵外，還有油酥排骨麵、餛飩麵、丸子麵、陽春麵。湯品有油酥排骨湯、餛飩湯、餛飩丸湯、丸子湯。麵條的部分有分寬麵跟細麵兩種，小碗45元、大碗65元。餐點份量很大，食量不大的建議點小碗就好，大碗真的很大，兩個人分食都沒有問題。

餐點推薦

▲我們點了炸醬麵（粗麵／小）45元、餛飩湯（小）35元。

炸醬麵（粗麵／小）45元

文昌炸醬麵的特色就是店員會幫你拌麵，一路從前台拌到桌邊，一上桌就聞到炸醬的香氣，吃之前還是要自己再拌一下，讓下面的炸醬更能吸附著麵條。炸醬味道剛剛好，不會太重口味跟太鹹，吃起來很順口。麵條吸附滿滿的炸醬，炸醬香味十足。寬麵吃起來口感還不錯，麵條煮得很剛好，不會太過於軟爛。

▲小碗的份量就很多了，早上吃一碗炸醬麵可以抵兩餐！



▲敢吃辣的話建議加辣椒，吃起來味道更有層次感。但辣度滿高的，自行斟酌添加。

餛飩湯（小）35元

餛飩湯也是招牌，幾乎每桌都會點一碗餛飩湯。餛飩皮薄餡香，一口一顆，剛剛好，湯頭清甜順口。他們家的餛飩都是自己包的，果然現包的就是好吃！

心得

文昌炸醬麵的調味不會太重口味也不會太鹹，就算是一早吃也不會覺得很有負擔。麵條吸附滿滿的炸醬，有滲透到麵條裡，讓麵條吃起來是有味道的。寬麵吃起來口感很不錯，不會太過於軟爛。很喜歡他們家的餛飩湯，湯頭很清甜，餛飩皮薄餡香，一口一顆剛剛好。另外店員也都很熱情、親切，是會想再回訪的店家，推薦給大家！

宜蘭文昌炸醬麵

地址：宜蘭縣宜蘭市文昌路37號

電話：03－9351875

營業時間：06：00－14：00（周二公休）

*部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團、部落格

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