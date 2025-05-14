ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

宜蘭人推薦「炸醬麵＋現包餛飩湯」早餐　小碗只賣45元麵量巨多

桃桃's旅人手札

桃桃's旅人手札 桃桃's旅人手札

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼宜蘭文昌炸醬麵-在地人推薦必吃！(交通停車.菜單價格)。（圖／部落客桃桃授權提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳莉玟

宜蘭市區美食推薦「宜蘭文昌炸醬麵」，位在宜蘭市文昌路上，是當地人都推薦的口袋名單！店家位置交通便利，距離宜蘭火車站走路只要13分鐘。本篇整理了停車資訊和推薦菜單，馬上就來看看詳細介紹吧！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式
位於宜蘭縣宜蘭市的文昌路上，距離宜蘭火車站，步行約13分鐘。地理位置相當優異，鄰近丟丟噹森林、宜蘭幾米公園、甲子蘭酒文物館等。附近還有好吃的食至名龜宜市店、北門綠豆沙牛乳大王、城隍煎餃。

停車資訊

▲▼宜蘭文昌炸醬麵-在地人推薦必吃！(交通停車.菜單價格)。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲沒有停車場，建議可以停「勝揚實業 西後街停車場」，再步行到宜蘭文昌炸醬麵，只要4分鐘。

宜蘭在地人都推薦的炸醬麵
文昌炸醬麵深受在地人跟觀光客的喜愛，宜蘭有很多家炸醬麵店，最多人推薦的就是文昌炸醬麵、復興路炸醬麵、農權路炸醬麵，其中文昌炸醬麵在Google上就超過4000則評論，高達4.1顆星。

營業時間

▲▼宜蘭文昌炸醬麵-在地人推薦必吃！(交通停車.菜單價格)。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲宜蘭文昌炸醬麵的營業是早上六點到下午兩點，是宜蘭人的早午餐最佳好選擇。我們是周六早上9點多來訪，店內已經是滿滿的客人，生意非常好。

環境

▲▼宜蘭文昌炸醬麵-在地人推薦必吃！(交通停車.菜單價格)。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲內用點餐先拿菜單、找座位，點好餐後直接拿到前台，用餐後結帳。

▲▼宜蘭文昌炸醬麵-在地人推薦必吃！(交通停車.菜單價格)。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲生意真的很好，老闆手沒停過一直在煮麵。

菜單
除了招牌的炸醬麵外，還有油酥排骨麵、餛飩麵、丸子麵、陽春麵。湯品有油酥排骨湯、餛飩湯、餛飩丸湯、丸子湯。麵條的部分有分寬麵跟細麵兩種，小碗45元、大碗65元。餐點份量很大，食量不大的建議點小碗就好，大碗真的很大，兩個人分食都沒有問題。

▲▼宜蘭文昌炸醬麵-在地人推薦必吃！(交通停車.菜單價格)。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼宜蘭文昌炸醬麵-在地人推薦必吃！(交通停車.菜單價格)。（圖／部落客桃桃授權提供）

餐點推薦

▲▼宜蘭文昌炸醬麵-在地人推薦必吃！(交通停車.菜單價格)。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲我們點了炸醬麵（粗麵／小）45元、餛飩湯（小）35元。

炸醬麵（粗麵／小）45元
文昌炸醬麵的特色就是店員會幫你拌麵，一路從前台拌到桌邊，一上桌就聞到炸醬的香氣，吃之前還是要自己再拌一下，讓下面的炸醬更能吸附著麵條。炸醬味道剛剛好，不會太重口味跟太鹹，吃起來很順口。麵條吸附滿滿的炸醬，炸醬香味十足。寬麵吃起來口感還不錯，麵條煮得很剛好，不會太過於軟爛。

▲▼宜蘭文昌炸醬麵-在地人推薦必吃！(交通停車.菜單價格)。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲小碗的份量就很多了，早上吃一碗炸醬麵可以抵兩餐！

▲▼宜蘭文昌炸醬麵-在地人推薦必吃！(交通停車.菜單價格)。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼宜蘭文昌炸醬麵-在地人推薦必吃！(交通停車.菜單價格)。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲敢吃辣的話建議加辣椒，吃起來味道更有層次感。但辣度滿高的，自行斟酌添加。

餛飩湯（小）35元
餛飩湯也是招牌，幾乎每桌都會點一碗餛飩湯。餛飩皮薄餡香，一口一顆，剛剛好，湯頭清甜順口。他們家的餛飩都是自己包的，果然現包的就是好吃！

▲▼宜蘭文昌炸醬麵-在地人推薦必吃！(交通停車.菜單價格)。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼宜蘭文昌炸醬麵-在地人推薦必吃！(交通停車.菜單價格)。（圖／部落客桃桃授權提供）

▲▼宜蘭文昌炸醬麵-在地人推薦必吃！(交通停車.菜單價格)。（圖／部落客桃桃授權提供）

心得
文昌炸醬麵的調味不會太重口味也不會太鹹，就算是一早吃也不會覺得很有負擔。麵條吸附滿滿的炸醬，有滲透到麵條裡，讓麵條吃起來是有味道的。寬麵吃起來口感很不錯，不會太過於軟爛。很喜歡他們家的餛飩湯，湯頭很清甜，餛飩皮薄餡香，一口一顆剛剛好。另外店員也都很熱情、親切，是會想再回訪的店家，推薦給大家！

▲▼宜蘭文昌炸醬麵-在地人推薦必吃！(交通停車.菜單價格)。（圖／部落客桃桃授權提供）

宜蘭文昌炸醬麵

地址：宜蘭縣宜蘭市文昌路37號
電話：03－9351875
營業時間：06：00－14：00（周二公休）

*部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►傳承三代！南投50年老字號肉圓超Q彈　淋上靈魂辣醬是老饕吃法
►全台最多口味酸菜魚吃到飽！每人799元「牛豬雞＋海鮮」無限供應
►宜蘭70年老字號回歸！招牌煎餃＋濃郁杏仁茶必點　還有古早味蛋餅

關鍵字： 宜蘭文昌炸醬麵 宜蘭美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 桃桃’s旅人手札

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

美珠被問「男友下落」神回：He's gone！XD

推薦閱讀

微微膠質感黏嘴！台南濃郁系豚骨拉麵　想吃可得做好排隊心理準備

微微膠質感黏嘴！台南濃郁系豚骨拉麵　想吃可得做好排隊心理準備

龜山隱藏版櫻花步道！有免費接駁車　落羽松區一年四季不同美景

龜山隱藏版櫻花步道！有免費接駁車　落羽松區一年四季不同美景

貓空「魯冰花海」盛開中！樟樹步道直達金色花田　還有櫻花秘境

貓空「魯冰花海」盛開中！樟樹步道直達金色花田　還有櫻花秘境

台北「吉卜力展」直擊珍貴手稿畫！神還原龍貓、風之谷經典名場面

台北「吉卜力展」直擊珍貴手稿畫！神還原龍貓、風之谷經典名場面

長榮航空7月起機上Wi-Fi免費　指定機型全艙等享「無限網頁瀏覽」

長榮航空7月起機上Wi-Fi免費　指定機型全艙等享「無限網頁瀏覽」

90年東京博物館飯店10月起暫停營業

90年東京博物館飯店10月起暫停營業

文化幣限時加碼2倍！600點放大變1200

文化幣限時加碼2倍！600點放大變1200

漢堡王超狂「雞薯條堡」只賣4天

漢堡王超狂「雞薯條堡」只賣4天

COLD STONE首推瀨戶內鹽冰淇淋

COLD STONE首推瀨戶內鹽冰淇淋

玩宜蘭必朝聖「炸醬麵＋餛飩湯」早餐

玩宜蘭必朝聖「炸醬麵＋餛飩湯」早餐

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新北萬里「萌寵樂園」低消100玩整天　還能在樹屋喝咖啡

今夏必去哆啦A夢2大景點

小攤車起家「手工肉排漢堡」百元有找

7航空線上旅展　飛韓國未稅300元起

「麥味登X史努比」聯名一次看！

「一生必嚐的壽喜燒」日本百年名店登台　人形町今半美味重現大倉久和

竹子湖花開了！全台「4繡球花景點」

淡水「加羅林魚木」近滿開！中和也有

金豬食堂開幕第2天搶排人潮變少

鹿港永樂酒店加入萬豪集團

熱門行程

最新新聞更多

長榮航空7月起機上Wi-Fi免費　指定機型全艙等享「無限網頁瀏覽」

90年東京博物館飯店10月起暫停營業

文化幣限時加碼2倍！600點放大變1200

漢堡王超狂「雞薯條堡」只賣4天

COLD STONE首推瀨戶內鹽冰淇淋

玩宜蘭必朝聖「炸醬麵＋餛飩湯」早餐

新北河濱「逾9千坪花海」開7成

咖啡買1送1、廚房紙巾買1送2　超商省錢優惠來了

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366