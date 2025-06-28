礁溪超清幽百年三合院咖啡廳！浮誇飲料鋪滿鮮花柑橘點綴層次太美

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

這間位於宜蘭的礁溪咖啡廳「定邦咖啡」，是我近期非常喜歡的老宅系列咖啡廳，除了是我最喜歡的三合院格局以外，裡頭的裝潢更是超乎我的想像！老舊的傢俱與文青的風格相互融合，不得不說，這樣的環境與氛圍，實在讓人難以不愛，難怪會有這麼多人推薦。

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空間介紹

定邦咖啡的建築是一間近百年歷史的三合院改建而成的咖啡廳，空間雖不寬敞，卻處處可見用心與講究，從建築本身的保存到每一處擺設的選物，無不流露出歲月沉澱下的質感與溫度。

▲一走進店內，吧檯角落馬上吸引我的目光，乾燥花與陶器交錯排列，綠色吊燈低垂，像是用心布置的小小舞台。

▲牆上的木牌寫滿了手沖單品和手作甜點的名字。

▲雖說是老宅，但是空間裡卻是充滿文青風的氣息。古厝的外觀、文青的空間，這樣的氛圍感真的很好，彷彿時間都慢了下來，這就是我心中最理想的午後時光。

▲低調的灰色水泥牆面與原木元素巧妙融合，營造出一種復古卻不陳舊、簡約卻不單調的獨特美感。

▲內部空間意外地明亮開闊，陽光從天窗灑下，照亮了中間一張擺滿手作選品的木桌，整個空間彌漫著一股溫柔的生活氣息。

▲角落裡擺放著幾張老件家具與綠色植栽，讓人忍不住放慢腳步，靜靜感受每一個細節的溫度。

餐點介紹

最讓人驚豔的，是老闆娘親手調製的飲品，每一杯不只是飲料，更像是一件可以打卡的藝術品，浮誇卻不失美味，拍照打卡絕對沒問題，實際喝起來也毫不馬虎，讓人從視覺到味覺都感受到滿滿驚喜。

▲那一杯店主親手調製的飲品，柑橘切片沿著玻璃杯壁層層堆疊，鮮花與迷迭香點綴其間，色彩繽紛得幾乎讓人捨不得喝下。

▲甜點也是老闆娘親手製作的，不管是口感還是味道都不錯。

定邦咖啡

地址：宜蘭縣礁溪鄉白雲二路173號

電話：03－9881981

營業時間：12：00～18：00（周四公休）

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