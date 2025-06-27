玻璃咖啡館隱身苗栗鄉間水田！榻榻米座位享受稻浪下午茶

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

這次與好友一起入住苗栗民宿油桐花坊，享受著苗栗純樸的生活，就在隔天下山準備離開時，田野上看到了特別的建築於是就停下車來看，原來是苗栗咖啡廳「食茶屋」直接在田野中享受下午茶時光。

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斗笠小屋超吸睛

只能說自己真的超幸運遇到了這間田野間的特色咖啡廳，外觀的客家建築真的很容易抓住旅人的目光。如果有開車前往的話，入口處都有設置免費的大型停車場。

戶外座位空間

這裡有設置戶外與室內座位區，每一個空間都可以享受到不同的視野景色，戶外的座位區屬於木棧吧檯座位設計。

生態步道

▲戶外也有生態景觀步道，如果有帶小朋友前往的話，也可以帶著小朋友一起來近距離認識田野生態。

室內座位空間

室內的座位區不算多，這裡也有榻榻米座位的選擇，而且玻璃屋的設計有著穿透般的視野，也可以欣賞到戶外怡人的田野景色。

▲這裡不會額外收取服務費用，所以茶水以及水杯都會擺放在檯面上，都可以自行使用喔！

菜單Menu

甜點介紹

裡面賣著融合在地食材「紅棗」的茶，還有多款蛋糕的甜點選擇，如果各位來這邊不知道要喝什麼的話，那我會建議各位直接選擇棗茶系列，畢竟公館是紅棗的故鄉，如果來到公館沒有喝到紅棗有點可惜。

白酒玫瑰乳酪蛋糕

▲這次的甜點選擇了白酒玫瑰乳酪蛋糕，口感綿密，放入口中還有淡淡的玫瑰香氣，算是很清爽的一款甜點。

食茶屋

地址：苗栗縣公館鄉福星村43－10號

電話：03－7231906

營業時間：10：30－18：30（周一公休）

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