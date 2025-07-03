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露台泡澡遠眺香港山海景！坐落東涌的避世酒店　還有打造空中花園

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

雖然「香港銀樾美憬閣精選酒店」位於香港的郊區，但多了更多的山明水秀，以及遼闊的視野。最喜歡的就是飯店裡有許多公共設施，還有花園泳池，如果有機會來到香港東涌的話，這間算是一個很不錯的選擇。

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交通方式

港鐵

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲如果是搭乘港鐵的話，可以搭乘到東涌站，一出站就是東薈城名店倉，而香港銀樾美憬閣精選酒店就在九樓。

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

飯店免費穿梭巴士
►服務時間：06：00－23：30
►注意事項：每位客人只可攜帶兩件不超過32吋行李上車（不包括手提行李）
►備註：如遇到天氣惡劣，接駁車服務可能會暫停。

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲香港銀樾美憬閣精選酒店還提供免費穿梭巴士，可以往返機場。

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲位在東薈城名店倉的九樓，但是需要先到三樓的專屬電梯轉乘到九樓。

空間介紹

大廳 Lobby

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲飯店的大廳算蠻氣派的，我喜歡這裡的擺設，以溫潤的金屬光澤與柔和的自然光交織成景。

健身中心 Fitness Center
大部分的公共設施都在九樓，這裡還有健身中心，重點是這裡的空間算蠻寬敞的，健身器材的選擇也很多樣化，提供想要運動的旅人一個舒適的運動環境。

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

THE PAVILION
酒店內一處極具時尚感的酒吧空間，融合了室內的摩登設計與戶外的自然風景，無論什麼時候造訪，都能感受到不同層次的美好。走向The Pavilion的路上，首先映入眼簾的是一道如夢似幻的光影隧道。這裡不只是通道，更像是一場緩緩揭幕的序曲。隧道中氛圍感十足，每個角落都自帶濾鏡效果，讓人忍不住停下腳步。

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

大片落地窗將自然光引進室內
即使安坐在吧台一隅，也能將窗外遼闊的山海景致一覽無遺。白日裡，陽光灑落在吧台和桌面上，整個空間像被柔和的金光輕輕擁抱；到了夜晚，城市與遠方山巒的燈火點點，在玻璃外交織成一幅低語的夜色畫。

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

如果想要更加貼近自然
戶外的露台座位區則是不容錯過的祕密角落。微風輕拂，耳邊夾雜著些微城市的低語，在這裡小酌一杯，時間彷彿慢了下來，所有的煩憂也被晚風輕輕帶走。

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

FRESH

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲除了酒吧以外，這裡還有咖啡廳。

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

花園泳池 Garden Pool
戶外的空間裡有一處小小的花園步道，這裡被高聳的綠植給圍繞著。順著花徑而行，綠意緩緩展開，泳池靜靜地躺在花園中央，像一面倒映天空的湖泊。

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

行政酒廊
入住特定樓層的賓客還能專享行政酒廊的寧靜時光，行政酒廊全天開放，提供寬敞舒適的空間與各式飲品。無論是一杯香氣馥郁的咖啡，還是一杯沁涼果汁，都能伴你度過一段不被打擾的時光。推開酒廊的門，一側是倚窗而設的座位區，陽光穿透大片玻璃，將窗外的翠綠與遠山靜靜映入眼簾。

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

每到傍晚五點，空間的氣氛又悄悄轉換。行政酒廊開始提供精緻的輕食小點與多款酒精飲品。這時，沙發區成了最受歡迎的角落，鬆軟的沙發、溫柔的燈光，讓整個氛圍帶著一點微醺的慵懶感。

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲這裡也有戶外的座位區可以選擇。

客房介紹

主臥房
這一次入住豪華行政露台房，空間裡區隔出三個區域，分別是主臥房、衛浴空間還有露台區。房間內的備品更是豐富。拉開抽屜，有額外付費的各種酒品以及飲料跟餅乾。而咖啡跟茶包都可以免費使用，還有提供相對應的器皿杯具。

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

衛浴空間
浴室設計亦是別出心裁，採用自然採光，讓溫暖陽光在空氣中自由流動。無論是在浴缸裡慢慢泡澡，還是站在熱帶雨淋式花灑下感受水珠輕撫肌膚，整個身心彷彿也在這光影間被重新洗滌。

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

房內配備來自德國的Villeroy & Boch創新智能座廁
細節之中體現對生活品質的極致追求。沐浴用品則選用紐約人氣品牌MALIN+GOETZ，自然清新的香氣伴隨著每一次深呼吸，讓旅途中的每一刻都充滿儀式感。

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

露台空間
這間房型最讓人心動的，莫過於那座精心打造的私人露台，寬敞舒適；不僅設有室外恆溫按摩池，還貼心規劃了休憩區，讓旅人在微風中泡湯、在日光下小憩。

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲房間內還準備一支香檳以及水果跟果汁，最貼心的就是還有伴手禮。

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

早餐介紹
飯店的早餐選擇極為豐富，不僅有琳瑯滿目的國際料理，更特別融入了地道的香港風味。從熱氣騰騰的港式點心，到現場手工製作的新鮮蛋料理，讓人可以在舌尖上，慢慢探索這座城市的深度與溫度。廚師們在餐檯後忙碌地揮灑著巧手，每一份現點現做的美食，都是專屬於當下的一份溫熱心意。

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

用餐空間則採英倫風格設計
沉穩中帶著溫暖質感。大地色系的沙發椅、細緻的木質桌面，以及窗外自然灑入的晨光，讓人一走進便自然而然地慢下了腳步。彷彿在倫敦街角的一間復古小館，輕鬆又不失格調，為一天的旅程鋪上了一層淡淡的詩意。

▲▼香港銀樾美憬閣精選酒店｜2025香港飯店推薦，在露台泡澡還可以欣賞香港城市景色。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

香港銀樾美憬閣精選酒店

地址：香港東涌達東路16號

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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