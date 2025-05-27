台北運將CP值口袋愛店！90元虱目魚片湯幾乎半碗以上全是料

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟
台北中山區龍江路、興安街、合江街一帶，有著很多司機推薦的平價美食。其中「3元6虱目魚湯」便是我吃了好幾年的愛店，虱目魚湯、虱目魚粥料多實在，CP值真的很高。營業時間從早餐時段的九點就開始，下午不休息一路賣到晚餐，全天候都能品嚐到好吃的虱目魚料理！
位置
位在台北市中山區龍江路191號，靠近興安街、遼寧街、合江街。從捷運站南京復興站1號出口出來，約是步行6分鐘的路程。最初是開在轉角的路邊攤，幾年前搬家到現在的地址，有一二樓座位區，有了更舒適的用餐環境。
營業時間
扣除禮拜天的公休，營業時間從早上9點一路賣到晚上8點多。不管是早餐、午餐、下午茶、晚餐，都能來喝一碗用料澎湃的現煮魚湯。
菜單（此為2025.3月再訪所拍攝的更新版）
餐點有魯肉飯、焢肉飯、便當小菜，和虱目魚肚、虱目魚粥、虱目魚湯，和蛤蜊、蚵仔等多種海鮮料理，如果想吃魚腸的人，記得要趕在早上9點半前到才有！
魯肉飯（小）－30元
▲魯肉飯有著濃郁油蔥香氣，香甜可口，很下飯。
▲推薦可以再加點一顆15元的荷包蛋，半熟蛋黃與銷魂魯肉的組合，讓人無法抗拒！
虱目魚片湯－90元
多年來數不清吃過多少次3元6虱目魚湯，每次來一定會點的就是虱目魚片湯。虱目魚片量給得很多，幾乎半碗以上都是料，難怪大家都說CP值很高，對應台北市物價更是便宜。
▲有時候魚片中會穿雜著魚刺，大家吃的時候還是要留意一下，別不小心刺到了。
▲虱目魚片烹煮到恰到好處的熟度，鮮嫩可口相當美味，吸收虱目魚精華的魚湯更是好喝極了，滋味真的很鮮美！
蚵仔粥－110元
粥品是北部粥的作法，米飯會熬煮到比較糜爛。用料多到誇張，每湯匙舀下都是滿滿好料！海鮮都蠻新鮮的，加上生意很好，所以幾乎都是現煮，上桌時能品嘗到最佳的美味。
▲粥品的表現完全不會遜色於其他小吃，天冷的時候能來上一碗鮮美的海鮮粥，實在是非常滿足。
▲蚵仔就是這麼大顆又鮮美！
炒青菜—50元
▲青菜也炒得不錯，不會太油，想補充蔬菜營養可以點。
＊以下為之前造訪內容
蚵仔蛋－80元
蚵仔蛋非常好吃，是我心中的推薦必點菜色。蔥蛋不會太油或太鹹，調味控制得很好。蚵仔量給得不少，新鮮度也夠，單吃就很美味了，搭配滷肉飯更是下飯，將滿足度推向巔峰！
焢肉便當－90元
便當系列多了筍絲、荷包蛋、滷豆腐，份量十足吃完很飽。焢肉本身油度稍高些，吃的時候需搭配多一口白飯，算是中規中矩，台北最愛的焢肉飯還是推薦「一甲子餐飲－祖師廟焢肉飯」。
▲對我來說，白飯比例有點太多，下次會跟老闆說飯少一點，避免吃太飽或者浪費。
▲最銷魂的就是魯肉飯與半熟荷包蛋的搭配。
總結
3元6虱目魚湯走的就是平價美味路線，計程車司機、在地上班族都很愛來吃。我想喝虱目魚湯、海鮮粥的時候，往往會來這裡用餐。用料實在價格也很平價，推薦這家我很喜歡的台北中山區美食，想吃煎魚腸的人記得要在早上9點半前到！
3元6虱目魚湯
地址：台北市中山區龍江路191號
電話：02－25171929
營業時間：09：00－20：00（周日公休）
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