札幌「三大蟹吃到飽」開箱！90分鐘無限爽嗑帝王蟹＋壽司熟食

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

北海道「三大蟹吃到飽」絕對是很多人到札幌旅行時一定要吃的極品美食，其中人氣最高的就是狸小路、薄野附近的「Japanese Buffet Dining DEN 伝」，札幌目前有北海道三大蟹吃到飽的餐廳剩沒幾家，這間是其中的常青樹。

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交通

若是自由行的旅客，可以搭地鐵南北線至「薄野站」或者搭路面電車至「資生館小學前車站」，均是步行5分鐘內可到的距離，距離夜生活精彩的薄野、觀光客愛逛的狸小路商店街都不遠，要去大通公園、札幌電視塔，也是都走得到的。

位在「ASIL札幌」三樓有電梯可以搭乘

目前吃到飽都是70分鐘，成人吃到飽價格為7,700円（0至5歲免費／6至12歲半價／13歲以上算成人價)。如果想要喝啤酒、日本酒、燒酒的話，酒精飲品喝到飽的費用為每人外加1,650円，用餐時間一樣是70分鐘。強力推薦一定要先上KKday買餐券，不僅可以直接幫你完成線上訂位，價格也會比現場付現划算，最棒的是如果在KKday預訂的話，用餐時間會多給20分鐘，也就是可以讓你狂吃90分鐘！

訂位時間共有19 ：00、19：30兩個時段

我會建議大家選前者，因為後者等於說是最後一輪了，熱食部分可能不會再補，所能吃到的自助餐豐富度就會比較有差。

除了自助吧吃到飽外還能燒烤、火鍋二選一

如果想要專心吃爆三大蟹的話，建議選火鍋比較方便，因為燒肉要一直烤、一直顧，沒辦法解放雙手專心吃蟹，會浪費不少時間。

自助區

重頭戲絕對就是北海道三大蟹吃到飽，俗稱的北海道三大蟹是帝王蟹、毛蟹、長腳蟹，這區店員會一直補貨不用擔心，拿兩次都是呈現滿滿的狀態，三大蟹都可以直接食用，如果不習慣吃太冰冷的話，可以自行放入烤爐、火鍋中加熱，熱熱的也是蠻好吃。

▲北海道三大蟹當然一定是冷凍，不可能是活的，雖然蟹腳不是非常大支，但新鮮度都還算不錯，真要說缺點的話，就是鹹度稍高了些，需要自行再拿些茶水來配。

▲除了北海道三大蟹外，還多了一種應該是花咲蟹，我自己是覺得可以專攻帝王蟹，接著是長腳蟹，其他兩種就看你個人喜好，可以先拿一份嚐鮮，如果有喜歡的話再多拿一點。

▲還有蝦子、扇貝、花枝、鮭魚等，老實說品項豐富度和之前初訪相比少了很多，以前還有天使紅蝦、蛤蜊、淡菜等更豪華的菜色。

▲壽司類是很多人會專攻的區域，這天有鮭魚、鮪魚、貝類、蝦子。

▲Buffet區的熟食選擇不算少，但因為我們是19：30最後一輪來吃，所以很多都所剩無幾沒再補了。

▲自助區的另一側有章魚燒、拉麵。

▲想吃白飯、蒸玉米、蒸馬鈴薯，喝熱熱味噌湯的話也有。

▲如果你是點燒烤的話，就拿燒烤這一側的肉品與蔬菜，我會建議大家拿原味的肉片，有醃漬過的鹹度很高，害我只能裝碗白飯來配。

▲點火鍋、涮涮鍋的話則是在另一邊，還多了水餃、小貢丸可煮。

▲飯後甜點有冰淇淋、小蛋糕、水果等等。

▲吃到飽的價格皆有包含無酒精飲料喝到飽。

▲如果是點酒精飲料喝到飽方案的話，會給你一個手環，之後憑手環喝酒即可。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

心得

90分鐘吃到飽相當充實，我們都呈現一個一直拿、一直吃的狀態，如果沒有特別想吃燒肉，我會建議選擇涮涮鍋方案，才不會因為要顧烤爐，沒有辦法專心吃北海道三大蟹。

Japanese Buffet Dining DEN 伝

地址：北海道札幌市中央区南5条西5丁目ASIL札幌 3F

營業時間：17：00～21：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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