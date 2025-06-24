法國老闆「手工可麗露」出爐就秒殺！外酥內Q只要60元

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

台北好吃可麗露推薦捷運科技大樓站附近，和平東路二段這家「La fossette 老法的酒窩 法式甜點」，老闆是道地法國人，店內甜點均是老闆手工製作，可麗露非常好吃，一顆還只賣60元，CP值相當高！可麗露不能預約、只能現場購買，生意好到常常一出爐就秒殺！

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地點

從捷運科技大樓站出口出來，約步行400公尺、6分鐘左右即可抵達，搭公車的話則可坐到「復興南路口」，下車走1分鐘就到。

外觀

可麗露似乎沒有固定的出爐時間，想買只能碰碰運氣，我這天想說經過先來看一下，沒想到遠遠就看到排隊人潮，運氣很好的剛好碰上可麗露剛出爐的時間。我來的時間是平日中午12：30左右，這個時間點提供給大家參考，但不一定每天出爐的時間都一樣。

菜單

販售的法式甜點品項不多，這天來的時候有焦糖杏仁酥、南特蛋糕、法式奶香餅、可麗露，全部都是80元以內的銅板價。

品項

焦糖杏仁酥

南特蛋糕

可麗露—60元

現烤出爐的可麗露，拿在手上仍是熱騰騰，光是飄散出的香氣，就讓人忍不住想趕緊咬上一口。老闆雖然不太會說中文，但還是貼心提醒可麗露要擺涼後再品嚐最好吃，才能呈現外酥內Q的極品口感。

一顆60元的可麗露個頭可不小

我覺得CP值相當高，在其他地方至少要賣到80元，如果是有內用座位的咖啡廳又會更貴了。可麗露有著極度酥脆的外衣，內裡Q彈又不失柔軟，整體所呈現的口感非常棒，加上一顆只賣60元的平價價格，讓我完全找不到理由不推薦！

La fossette 老法的酒窩 法式甜點

地址：台北市大安區和平東路二段157號

電話：0922－440381

營業時間：平日08：00－19：00、周六08：00－16：30（周日公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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