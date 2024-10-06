ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北伊普索酒店實訪開箱！摩登大廳暢飲紅白酒、復古客房俯瞰夜景

泰國劉德華的美食案內帖

泰國劉德華的美食案內帖 泰國劉德華

曾任FHM男人幫雜誌副主編及遠足出版社主編、台新銀行無限季刊主編、合作金庫樂活理財季刊主編。

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

撰文攝影／泰國劉德華的美食案內帖、整理／實習記者柯珮萱

台北大安伊普索酒店是繼新竹伊普索酒店之後，全台第二家伊普索酒店，我們住過新竹伊普索，房間寬敞明亮舒適，印象非常好，大安伊普索於今年五月開幕，八月正逢我們的結婚周年便帶著太座入住享受新飯店，也順便慶祝結婚周年。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲台北大安伊普索走到忠孝復興捷運站只要三分鐘。

摩登又復古的新潮大廳
「凱悅尚選品牌酒店旨在構建一個活力四射、輕鬆自在、朝氣蓬勃的社群，為人生增添驚喜奇遇。不受拘束，隨心而行，新地點、新邂逅、美味佳餚和發自內心的歡笑，一切等著您來體驗。」以上錄自凱悅尚選品牌酒店的官網，實際入住後，台北大安伊普索確實給旅客這樣新潮又有活力的感覺。

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲▼摩登又復古的大廳。昏暗與明亮的色溫，各有各的韻味。

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲供旅客享用的零食。

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲▼上面是下雨後、下面是下雨前，二者氣氛非常不同。

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

提供複合式空間
在紐約、倫敦等大城市，這種摩登復古感很流行，但是在台灣相對少見，為了打造這樣的獨特風格，大安伊普索與台中知名酒吧LayLow合作，將酒店大廳打造成複合式空間The SOCIAL，旅客可以在這享用軟性飲料、濃縮咖啡與簡單的零食，傍晚5：30至6：30還有紅白酒暢飲，晚上The SOCIAL則化身為酒吧，一般消費者也可以來這喝酒聊天，將工作累積的壓力稍加釋放。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲▼上百張的黑膠唱片，讓人憶起華語金曲的美好年代。

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

全天候播放華語金曲
最特別的是，大廳右側的牆面，有超過100張各式華語金曲黑膠唱片，大廳全天候播放，讓我這個中年大叔非常感動，其實從一樓進電梯就開始聽到這些流行音樂，入住當天服務我們的工作人員來自香港，他說來這工作時聽到這些年輕時的流行金曲，眼淚都快流下來了，要知道這些歌曲的授權費不低，只能說大安伊普索很用心為旅客營造不同的旅行氛圍。

坐擁私人陽台、在降板浴缸泡澡

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲▼在台北市中心住有私人陽台的房型，頗為難得。

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲左邊是元大剛蓋好的新大樓。

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲▼配色大膽新潮的浴缸，浴缸的對面是洗手台。

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲鮮花是自備。

有獨立陽台的房型
這次入住的是1505號房，這個房型面西看不到台北101，但是空間不小，有11坪大雖然正前方景色被元大金融廣場擋住，但是元大這棟新大樓蓋得很漂亮，反而有身處紐約高級公寓的錯覺，這個房型還有降板浴缸，浴缸前後用落地玻璃窗，打造通透的視覺感受，浴缸牆面用了彩色瓷磚搭配金色水龍頭，顯得新潮時尚，浴缸頗大，二個人一起泡澡也不擁擠。

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲來自紐約的MALIN+GOETZ不做動物實驗，很令我們喜歡。

客房環境
至於客房的整體氛圍跟大廳一樣，也是摩登復古風，以溫暖色系為主要色調，進門的小玄關左側是衣櫥與廁所，寢具用的是加大雙人席伊麗床墊、柔軟的羽絨被及枕頭還有奢華的400織長織眠床組，我幾乎是秒睡。

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲▼雙人加大的席伊麗床墊。

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲非常柔軟親膚的毛毯，讓人想買回家。

可自行選擇唱片
羽絨被上還有一條咖啡色的毛毯，蓋起來超舒服、很親膚，讓人想買一條帶回家，房間桌上還有一台復古唱片播放器及精選華語唱片，我們那天的唱片是戴愛玲「對的人」，如果想換別的唱片也可以到大廳更換。

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲當年戴愛玲的成名之作，非常紅。

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲▼11坪的空間，採光明亮。

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲房間備有刮痧板、枕頭噴霧、絲質眼罩、降噪耳塞，希望旅客一夜好眠。

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲這個牙刷非常好用，軟硬適中，刷毛細，刷起來很舒服。

全球第一間賣早餐的TEXAS ROADHOUSE

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲▼全球第一間賣早餐的德州鮮切牛排。

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲▼早餐有三種選擇，熱咖啡可以續杯，冰咖啡只能喝一杯。

▲▼忠孝復興站走路三分鐘，開箱台北大安伊普索酒店！。（圖／部落客泰國劉德華提供）

整體心得
如果選擇在台北大安伊普索酒店一泊一食，早餐是由一樓的TEXAS ROADHOUSE德州鮮切牛排所提供，這是全球第一間賣早餐的分店；早餐有三種選項：培根嫩蛋早餐堡、美式捲餅、美式大早餐三種，如果只是純住宿、隔天不急著吃早餐，也可以退房後再到一樓的CAFE!N喝咖啡、吃輕食，再開啟一天的行程。

台北大安伊普索凱悅尚選酒店

地址：台北市大安區復興南路一段 219－2 號
電話：02－27117268

泰國劉德華的美食案內帖
如果你跟我一樣已到中年， 無法再大吃大喝滿足年輕還在發育的肉體， 那就跟著我慢慢品嚐特色美食、走逛發掘各地美景。 泰國劉德華的美食案內帖，隨時歡迎光臨：部落格粉絲團

【你可能也想看】

►開箱北海道人最愛連鎖拉麵店！24小時營業　湯頭濃郁麵條咬勁十足
►雞湯拉麵「濟善老麵萬華店」5月底熄燈　全台僅剩小碧潭店
►收進台北浪漫晚餐清單！米其林星廚打造的料理　必點菜色一次看

關鍵字： 台北大安伊普索凱悅尚選酒店 台北市旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 泰國劉德華的美食案內帖

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

採茶到製茶全自己來！宜蘭飯店茶莊體驗行程　細品以茶入菜的美饌

採茶到製茶全自己來！宜蘭飯店茶莊體驗行程　細品以茶入菜的美饌

安太座必記的口袋約會餐廳！台北喜來登安東廳　品嚐肉舖界的愛馬仕

安太座必記的口袋約會餐廳！台北喜來登安東廳　品嚐肉舖界的愛馬仕

絕美天窗滿天星斗！溪頭福華浪漫蜜月房　森林系餐廳享受自助百匯

絕美天窗滿天星斗！溪頭福華浪漫蜜月房　森林系餐廳享受自助百匯

梅花秘境加1！捷運就到「奇岩綠地」20株梅花綻放　落羽松一起賞

梅花秘境加1！捷運就到「奇岩綠地」20株梅花綻放　落羽松一起賞

國慶必玩台南3大活動

國慶必玩台南3大活動

台人遊克羅埃西亞被逼多付187萬！品保協會回應

台人遊克羅埃西亞被逼多付187萬！品保協會回應

不限時秘境咖啡藏身汐止山路裡的民宅

不限時秘境咖啡藏身汐止山路裡的民宅

盤點5家插旗台灣的日本名店

盤點5家插旗台灣的日本名店

復古風美感！台北伊普索酒店實訪開箱

復古風美感！台北伊普索酒店實訪開箱

雙流+墾丁森林遊樂區10/7開園　林後四林8日開園

雙流+墾丁森林遊樂區10/7開園　林後四林8日開園

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2大五星飯店線上旅展搶先登場

板橋炸雞吃這攤！在地30年口碑老店

大苑子買柳丁綠送柳丁樹限時1天搶

欣葉2家吃到飽推秋季新菜

北市3間「一站式度假旅宿」推薦

住礁溪無邊際溫泉泳池飯店送早晚餐

板橋爆紅布丁條外觀神似東坡肉！

11家樂園國慶優惠一次看！

宜蘭逾40年「皇佳牛排」明年2月熄燈

翰林茶館超殺珍奶優惠一次看！

熱門行程

最新新聞更多

國慶必玩台南3大活動

台人遊克羅埃西亞被逼多付187萬！品保協會回應

不限時秘境咖啡藏身汐止山路裡的民宅

盤點5家插旗台灣的日本名店

復古風美感！台北伊普索酒店實訪開箱

雙流+墾丁森林遊樂區10/7開園　林後四林8日開園

翰林茶館超殺珍奶優惠一次看！

台中北屯最高日賣700碗的超夯肉羹！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366