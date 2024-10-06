台北伊普索酒店實訪開箱！摩登大廳暢飲紅白酒、復古客房俯瞰夜景

撰文攝影／泰國劉德華的美食案內帖、整理／實習記者柯珮萱

台北大安伊普索酒店是繼新竹伊普索酒店之後，全台第二家伊普索酒店，我們住過新竹伊普索，房間寬敞明亮舒適，印象非常好，大安伊普索於今年五月開幕，八月正逢我們的結婚周年便帶著太座入住享受新飯店，也順便慶祝結婚周年。

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▲台北大安伊普索走到忠孝復興捷運站只要三分鐘。

摩登又復古的新潮大廳

「凱悅尚選品牌酒店旨在構建一個活力四射、輕鬆自在、朝氣蓬勃的社群，為人生增添驚喜奇遇。不受拘束，隨心而行，新地點、新邂逅、美味佳餚和發自內心的歡笑，一切等著您來體驗。」以上錄自凱悅尚選品牌酒店的官網，實際入住後，台北大安伊普索確實給旅客這樣新潮又有活力的感覺。

▲▼摩登又復古的大廳。昏暗與明亮的色溫，各有各的韻味。

▲供旅客享用的零食。

▲▼上面是下雨後、下面是下雨前，二者氣氛非常不同。

提供複合式空間

在紐約、倫敦等大城市，這種摩登復古感很流行，但是在台灣相對少見，為了打造這樣的獨特風格，大安伊普索與台中知名酒吧LayLow合作，將酒店大廳打造成複合式空間The SOCIAL，旅客可以在這享用軟性飲料、濃縮咖啡與簡單的零食，傍晚5：30至6：30還有紅白酒暢飲，晚上The SOCIAL則化身為酒吧，一般消費者也可以來這喝酒聊天，將工作累積的壓力稍加釋放。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



▲▼上百張的黑膠唱片，讓人憶起華語金曲的美好年代。

全天候播放華語金曲

最特別的是，大廳右側的牆面，有超過100張各式華語金曲黑膠唱片，大廳全天候播放，讓我這個中年大叔非常感動，其實從一樓進電梯就開始聽到這些流行音樂，入住當天服務我們的工作人員來自香港，他說來這工作時聽到這些年輕時的流行金曲，眼淚都快流下來了，要知道這些歌曲的授權費不低，只能說大安伊普索很用心為旅客營造不同的旅行氛圍。

坐擁私人陽台、在降板浴缸泡澡

▲▼在台北市中心住有私人陽台的房型，頗為難得。

▲左邊是元大剛蓋好的新大樓。

▲▼配色大膽新潮的浴缸，浴缸的對面是洗手台。

▲鮮花是自備。

有獨立陽台的房型

這次入住的是1505號房，這個房型面西看不到台北101，但是空間不小，有11坪大雖然正前方景色被元大金融廣場擋住，但是元大這棟新大樓蓋得很漂亮，反而有身處紐約高級公寓的錯覺，這個房型還有降板浴缸，浴缸前後用落地玻璃窗，打造通透的視覺感受，浴缸牆面用了彩色瓷磚搭配金色水龍頭，顯得新潮時尚，浴缸頗大，二個人一起泡澡也不擁擠。

▲來自紐約的MALIN+GOETZ不做動物實驗，很令我們喜歡。

客房環境

至於客房的整體氛圍跟大廳一樣，也是摩登復古風，以溫暖色系為主要色調，進門的小玄關左側是衣櫥與廁所，寢具用的是加大雙人席伊麗床墊、柔軟的羽絨被及枕頭還有奢華的400織長織眠床組，我幾乎是秒睡。

▲▼雙人加大的席伊麗床墊。

▲非常柔軟親膚的毛毯，讓人想買回家。

可自行選擇唱片

羽絨被上還有一條咖啡色的毛毯，蓋起來超舒服、很親膚，讓人想買一條帶回家，房間桌上還有一台復古唱片播放器及精選華語唱片，我們那天的唱片是戴愛玲「對的人」，如果想換別的唱片也可以到大廳更換。

▲當年戴愛玲的成名之作，非常紅。

▲▼11坪的空間，採光明亮。

▲房間備有刮痧板、枕頭噴霧、絲質眼罩、降噪耳塞，希望旅客一夜好眠。

▲這個牙刷非常好用，軟硬適中，刷毛細，刷起來很舒服。

全球第一間賣早餐的TEXAS ROADHOUSE

▲▼全球第一間賣早餐的德州鮮切牛排。

▲▼早餐有三種選擇，熱咖啡可以續杯，冰咖啡只能喝一杯。

整體心得

如果選擇在台北大安伊普索酒店一泊一食，早餐是由一樓的TEXAS ROADHOUSE德州鮮切牛排所提供，這是全球第一間賣早餐的分店；早餐有三種選項：培根嫩蛋早餐堡、美式捲餅、美式大早餐三種，如果只是純住宿、隔天不急著吃早餐，也可以退房後再到一樓的CAFE!N喝咖啡、吃輕食，再開啟一天的行程。

台北大安伊普索凱悅尚選酒店

地址：台北市大安區復興南路一段 219－2 號

電話：02－27117268

泰國劉德華的美食案內帖

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