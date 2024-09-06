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開箱北海道人最愛連鎖拉麵店！24小時營業　湯頭濃郁麵條咬勁十足

泰國劉德華的美食案內帖

泰國劉德華的美食案內帖 泰國劉德華

曾任FHM男人幫雜誌副主編及遠足出版社主編、台新銀行無限季刊主編、合作金庫樂活理財季刊主編。

▲▼濃醇香的味噌、厚實有咬勁的麵條、北海道24小時營業的拉麵店。（圖／部落客泰國劉德華提供）

撰文攝影／泰國劉德華的美食案內帖、整理／實習記者柯珮萱

八月初跟團來北海道旅遊，由於行程很滿，沒有太多自由行的機會，還好第三天回到札幌市區，利用晚上時間吃了YAMAOKAYA味噌拉麵山岡家，便宜、可口、濃醇香！好吃又划算的拉麵，很值得推薦給大家。

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▲▼濃醇香的味噌、厚實有咬勁的麵條、北海道24小時營業的拉麵店。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲山岡家新薄野店是24小時營業。

▲▼濃醇香的味噌、厚實有咬勁的麵條、北海道24小時營業的拉麵店。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲▼濃醇香的味噌、厚實有咬勁的麵條、北海道24小時營業的拉麵店。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲▼濃醇香的味噌、厚實有咬勁的麵條、北海道24小時營業的拉麵店。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲▼濃醇香的味噌、厚實有咬勁的麵條、北海道24小時營業的拉麵店。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲這間雖然是「新」薄野店，但整間看起來帶有懷舊感。

山岡家是連鎖拉麵店
全國有183家，是道民最愛的拉麵店之一，我們吃的是新すすきの店（新薄野店），離我們住的Tmark City Hotel Sapporo走路只要6分鐘，新すすきの店是24小時營業，位於貍小路裡面的四丁目店則是從早上10點到凌晨2點，不是24小時，大家要留意一下，有些分店還有淋浴設備，是許多卡車司機的最愛。

▲▼濃醇香的味噌、厚實有咬勁的麵條、北海道24小時營業的拉麵店。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲▼濃醇香的味噌、厚實有咬勁的麵條、北海道24小時營業的拉麵店。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲除了味噌口味，也有鹽味拉麵、醬油拉麵。

北海道的拉麵主要分三種
一是札幌味噌拉麵、二是函館鹽味拉麵、三是旭川醬油拉麵，山岡家這三種口味都有，札榥既然以味噌口味聞名，自然是點味噌口味，我點了辛味噌拉麵820元日幣，太座點的是特製味噌拉麵1100元日幣，二碗換算成台幣約420元。

▲▼濃醇香的味噌、厚實有咬勁的麵條、北海道24小時營業的拉麵店。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲湯頭很濃，香氣非常逼人。

▲▼濃醇香的味噌、厚實有咬勁的麵條、北海道24小時營業的拉麵店。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲除了味噌，也吃得到芝麻香氣，有許多白芝麻黏在叉燒或麵條上。

特製味噌口味湯頭非常濃郁
除了味噌的香氣，還有白芝麻香，如果仔細看，會看到不少白芝麻沾在麵或叉燒肉上，我點的辛味噌不會辣，只是多了點辛香，湯頭雖然香氣逼人，但是是無法喝的，除了鹹，還有一層油浮在上面，但這就是日本的風味，別計較湯能不能喝這件事。

▲▼濃醇香的味噌、厚實有咬勁的麵條、北海道24小時營業的拉麵店。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲油膩的湯頭非常香，當然也不用勉強喝完，品嚐風味即可。

▲▼濃醇香的味噌、厚實有咬勁的麵條、北海道24小時營業的拉麵店。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲雖是全瘦肉的叉燒，但不會乾柴。

▲▼濃醇香的味噌、厚實有咬勁的麵條、北海道24小時營業的拉麵店。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲海苔要稍微往旁邊拉，拍照比較好看。

麵條是厚實有咬勁的中粗麵
也更有飽足感，叉燒肉是全瘦肉，但不會乾柴，太座的特製味噌拉麵有五片叉燒，還另外加點一顆半熟蛋，對女生來說，份量真的充足，二碗麵上面還有加三片海苔，不過海苔蓋在上面拍照比較不好看，大家拍照前要稍微把海苔往旁邊拉，照片呈現的效果會比較好。

▲▼濃醇香的味噌、厚實有咬勁的麵條、北海道24小時營業的拉麵店。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲胃口好的朋友，可以選A、B、C三種套餐。

▲▼濃醇香的味噌、厚實有咬勁的麵條、北海道24小時營業的拉麵店。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲豆瓣醬可以拿來沾餃子。

▲▼濃醇香的味噌、厚實有咬勁的麵條、北海道24小時營業的拉麵店。（圖／部落客泰國劉德華提供）

▲來吃麵的遊客很多，歐美、亞洲的遊客都有。

整體感想
其實北海道知名的拉麵街「元祖札幌拉麵橫丁」離我們住的飯店也不遠，但是裡面有17家店，每家各有特色，反而會陷入選擇困難，如果想體驗一下札幌味噌拉麵的魅力，直接走進山岡家，就是很好的選擇。

ラーメン山岡家 新すすきの店（新薄野店）

地址： 〒 064－0806 札幌市中央区南6条西4丁目5番地 G4ビル1F
營業時間： 24小時營業
電話號碼：＋81 11－533－7785

泰國劉德華的美食案內帖
如果你跟我一樣已到中年， 無法再大吃大喝滿足年輕還在發育的肉體， 那就跟著我慢慢品嚐特色美食、走逛發掘各地美景。 泰國劉德華的美食案內帖，隨時歡迎光臨：部落格粉絲團

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