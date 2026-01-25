鹽埕古宅餐酒館！冬瓜茶變身法式水果凍、麻奶紙包魚超下飯

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

「楽覓炊事Cococina Bistro」坐落在鹽埕駁二附近超過85年的日治時期老屋裡，保留原有的光影與木質線條，走進來會先被文青又安靜的氛圍吸引，很適合約會聚餐。餐點以海味為主軸，使用自家海洋牧場養殖的海鱺、龍虎石斑、虱目魚、大草蝦、小卷等新鮮食材，每一道都能吃到海鮮最原始的甜味與鮮度。

主廚以不同料理手法呈現海味特色，像是把鹽埕番茄切盤搭配炙燒小卷的開胃前菜、現炸料理組成的深海派對能一次享受多種鮮味，還有黑嚕嚕的墨魚義大利麵搭配一整尾烤中卷；喜歡辣的可以試試麻奶風味的紙包魚，香辣帶勁又很下飯！甜點也很有創意，從焦糖南瓜到麵茶最中餅，每款都帶出鹽埕的在地意象。這裡也有魚凍調飲、精釀啤酒與紅白酒，是鹽埕區少見兼具海味、老屋、質感的餐酒空間。

浪捲番茄切盤280元

▲主廚將鹽埕番茄切盤加上Q嫩的炙燒小卷，搭配薑味醬油、特製的加州李醬調味，吃起來酸甜鹹香很開胃。

鮮炸深海派對560元

▲炸物可以吃到澎湃海味，有龍虎石斑、生蠔、花枝丸、白蝦、魚皮、蝦餅，現炸料理，外層微酥帶點辣感，搭配酸甜的紅心芭樂塔塔醬，口感豐富有層次。

墨魚中卷義大利麵450元

▲這個黑嚕嚕的義大利麵是用墨魚醬、烏魚子料理，細扁麵包覆醬汁，搭配烤中卷享用，Q嫩鮮香。

辣嗝紙包魚520元

▲愛吃辣的推薦試試辣嗝紙包魚，龍虎石斑、蛤蠣加上乾辣椒、花椒、椰奶烹煮，麻奶風味吃起來辣勁十足，有濃郁辛香。

赤味滋滋海鱺440元

▲海鱺肉質扎實鮮甜，魚皮帶點酥酥咬感，可以先品嚐原味的鮮香，再沾點赤味噌美乃滋品嚐，甘醇好吃。

櫻花蝦薯了190元

▲酥酥的鞋帶薯條搭配櫻花蝦美乃滋享用，甜中帶鹹又有濃郁鮮味，還有碳烤櫻花蝦增添風味。

▲餐後來一份主廚特製甜點，完全滿足甜食胃。

冰雪南瓜園220元

▲栗子南瓜現煎後搭配莫凡彼冰淇淋、培根碎，再淋上主廚煮的焦糖醬，加點海鹽提味，吃起來甜中帶鹹，特別美味。

沙灘上的白月光220元

▲綿密滑嫩帶點脆感的焦糖烤布蕾結合麵茶、貝殼形狀的最中餅、噴上金箔的藍莓，不僅口感豐富，也呈現出鹽埕黃金一條街的意象。

法香茶慕水果磚220元

▲法式千層水果凍是以天池冬瓜茶製作，口感酸甜清爽，搭配奶茶慕絲與珍珠，滿足珍奶控的味蕾。

蘋果花園250元

▲蜜漬蘋果沖入熱茶，瞬間開出玫瑰花瓣超驚喜，搭配無糖的覓香龍眼茶，香氣濃厚順口。

晨曦冰茶170元

▲這杯使用新鮮百香果、白桃果露特調，酸甜帶氣泡感，還加入了魚皮製作的魚凍，口感滑嫩。

鹽味仙草糖180元

▲員林仙草茶加上奶蓋、椪糖，喝起來滑順清爽，又有點鹹甜味。

酒品

▲芭樂鹽小麥。

▲自己加入梅粉享用的芭樂啤酒，鹹酸順口。

▲義大利蒙特坎波酒莊灰皮諾白葡萄酒。這裡也有白酒、紅酒，帶有果實與花朵香氣，口感比較清爽，適合搭配海鮮享用。

▲美國美尼斯酒莊黑皮諾精釀紅酒。

▲門市有提供各種輕食、甜點、飲品外帶服務，也能在現場吧台享用。

▲店內也能選購多種冷凍海鮮，回家自己料理。

空間外觀

楽覓炊事 Cococina Bistro

地址：高雄市鹽埕區新樂街115號

電話：07－5311053

營業時間：12：00－14：30、14：45－16：45、17：00－21：30（周二公休）

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

部落格、粉絲團、Instagram

