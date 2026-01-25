ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
獨／板橋人氣早午餐「當樂咖啡」2月底熄燈　招牌酥皮燉菜成絕響

當樂咖啡（圖／網友＠＿ann1125提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲當樂咖啡（圖／網友＠＿ann1125提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者黃士原／台北報導

板橋光正街聚集許多咖啡與早餐店，形成特有的「早午餐一條街」現象，其中「當樂咖啡」以復古的風格裝潢及美味餐點，是當地的人氣店家。不過業者日前公告，只營業到2月底，如果扣掉農曆春節，所剩的日子並不多了，想回味的民眾要把握機會。

▲當樂咖啡店裡從地磚、家具到擺飾，都有著溫暖而懷舊的氛圍。（圖／翻攝自當樂咖啡粉絲專頁）

當樂咖啡位在光正街轉角，其名稱是英文「Download」的諧音（正確來說是台灣國語），店內有著復古風格的裝潢，從地磚、家具到擺飾，都有著溫暖而懷舊的氛圍。當樂咖啡雖然是早午餐店，但提供的餐點份量卻很足，店內招牌「有魚有蝦海鮮燉菜」，以現烤酥皮搭配豐盛的海鮮，兼具飽足感與美味。

不過老闆日前公告，因為自己的身體狀況，以及人力短缺的問題，因此只營業到2月底，扣掉農曆春節，所剩的日子並不多了。老闆也強調，熄燈跟房租、業績無關，更稱讚是遇過最好的房東。同時也提到，之後會有很厲害的團隊進駐，並以全新的樣貌與大家見面。

▲台北天母甜點名店「ISM主義甜時」月底熄燈。（圖／取自ISM臉書粉專）

另外，「ISM主義甜時」是知名大提琴家陳世霖所開設的甜點店，在天母地區擁有高人氣，店裡除了招牌必吃的達克瓦茲，還有各式蛋糕與點心。不過創辦人日前在店家粉專公告，因為租約到期與其他大環境變遷的影響，將於這個月底與大家告別。

熄燈消息傳出，讓不少老客人感到震驚，紛紛留言表示「好捨不得！謝謝ISM這一路陪著我們」、「晴天霹靂！好愛ISM的蛋糕」、「好捨不得！希望還有機會再相見」、「永難忘記第一次吃你們的達克瓦茲時的驚豔」。
 

