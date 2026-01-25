甜點區才是本體！台北老爺Le Café吃到飽攻略　現切牛排還能回煎

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

「台北老爺酒店 - Le Café 咖啡廳」是台北老爺酒店裡的吃到飽餐廳，走精緻感不失多樣的路線，自助吧吃到飽不僅有冷盤、熱食、現做料理、港點蒸籠以及現切牛排等等，甚至老爺酒店很出名的甜點，這裡也能吃到，用餐整體空間寬敞，是台北中山區自助餐推薦中的熱門選擇，平日中午來吃竟然客滿，有許多長輩也會來用餐。

在哪裡

餐廳鄰近捷運中山站，出3號出口（階梯）或4號出口（手扶梯／電梯）出站，步行約3分鐘即可抵達，位置相當便利，開車來飯店也有停車場可以停車，用餐停車可以向櫃台索取停車折抵時數。

營業時間

營業時間分別是早餐06：30－10：00、午餐11：30－14：00、下午茶14：30－16：30、晚餐18：00－21：30，這次選擇平日中午來到這裡用餐，沒想到平日人潮就很多，還要排隊陸續進場。

價位

►早餐06：30－10：00，大人780元／位。

►午餐11：30－14：00（收餐時間13：45）平日（周一至周五）大人1480元／位。假日（周六日、國定假日）大人1780元／位。

►下午茶14：30－16：30（收餐時間16：15）平日（周一至周五）大人880元／位。假日（周六日、國定假日）大人1080元／位。

►晚餐18：00－21：30（收餐時間21：00）平日（周一至周四）大人1580元／位。假日（周五至周日、國定假日）大人1780元／位。（周五晚上為假日價）

用餐環境

用餐環境採光很棒，落地窗可以眺望中山北路街景，空間典雅舒適，適合聚餐、家庭聚會或者是商務用餐，熱門時段人很多，由於餐廳規模不大座位有限，建議提前訂位。

自助吧

自助餐台是精緻多樣的路線，提供冷盤、沙拉吧、現切牛排、港點蒸籠、熱炒熟食、湯品、甜點水果、冰品以及飲品等等，餐台排列整齊，自助吧也會定期更換餐飲，這次的主題是和風饗宴・極上味藝結合日式創意料理，餐台上面餐點名牌也會區隔新菜色，讓客人更好辨認。

冷盤沙拉水果

這裡可以看到生菜、蔬果、涼拌小菜以及冷盤小菜，可以自行搭配凱薩醬以及其他多款醬料，清爽開胃，喜歡吃香魚的朋友，這裡也有香魚甘露煮以及和風蔬菜沙拉，是用餐前不錯選擇。

海鮮區

▲有蝦、貝類、小卷等等，旁邊一區設有生魚片以及現做手卷壽司區。



熱炒熟食區

這裡的餐點很多樣化，從中式熱菜、西式料理以及日式料理通通都有，加上主廚創意料理，有焗烤明太子節瓜、和風起士牛肉漢堡排、鮭魚炒飯、日式唐揚炸雞、田樂茄子、日式照燒牛肉等等，是整體自助餐的重點熱區。

現切牛排

提供現切牛排料理，客人如果覺得太生還可以回煎，這一點非常棒，我就有回煎結果香氣噴發更好吃，還可以搭配不同調味配料，是自助吧中的重點菜色之一。

蒸籠港點區

每日現點現蒸燒賣、叉燒包、旭蟹等等，喜歡吃海鮮的朋友，可以試試蒸旭蟹很新鮮，我一次拿了兩隻第一輪直接開吃。

湯品茶碗蒸

提供不同湯頭以及中式例湯等選擇，還有茶碗蒸等精緻小湯料理，茶碗蒸吃起來溫潤細緻味道剛好。

現做區

餐台中設有現煮麵台以及現煎料理，可以點麵、切仔米粉或燙青菜等做為即時料理，可以吃到熱呼呼現煮麵食，但這區我覺得不能錯過的是現煎剛出爐的蘿蔔糕，我看好多叔叔阿姨都過來拿。

熟食台

另外這一區還有熟食台，提供炸物小點、熟食料理等等，我則是很喜歡這裡的西京燒鮭魚，我拿了2次口味不會太重，魚肉新鮮好吃。

甜點區

甜點區絕對是這裡的強項之一，不少是老爺酒店的甜點死忠粉絲，有蛋糕、布丁、塔類、巧克力以及慕斯等等選擇豐富，絕對是甜點控開啟第二個胃最佳熱區。

冰品區

冰品提供哈根達斯，這絕對是自助吧吃到飽不可或缺的部分，我都會先留肚子給它，可惜沒有我喜歡的開心果以及草莓口味，不過有就已滿足。

飲料區

飲料區有咖啡、果汁、茶飲、醋飲以及各式罐裝飲料，搭配自助餐飲品需求。

用餐心得

「台北老爺酒店 - Le Café 咖啡廳」在其他酒店中，提供的自助餐雖然規模不如大型自助餐廳那麼大，但走精緻以及質感路線，是中山區吃到飽推薦之一，平日來用餐客滿就知道很受歡迎，以上分享給大家參考。

台北老爺酒店 - Le Café 咖啡廳

地址：台北市中山區中山北路二段37之1號2樓

電話：02－2542 3299

營業時間：早餐06：30－10：00、午餐11：30－14：00、下午茶14：30－16：30、晚餐18：00－21：30

